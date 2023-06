Counter Strike 2 erhält einige große Änderungen

Valve hat auf Twitter eine weitere große Änderung für das kommende Counter Strike 2 bekanntgegeben. Da die Veröffentlichung Mitte 2023 immer näher rückt, scheint es so, als würde das Studio in letzter Minute noch ein paar gar nicht so kleine Angekündigungen vornehmen.

Zu den wichtigsten Änderungen gehören der Kaufbildschirm, der es den Spielern ermöglicht, Käufe vor dem Ende der Kaufphase zurückzuerstatten, und die Ersetzung des Waffenrads durch ein Waffenraster, beides in Anlehnung an das Playbook von Valorant.

Während das Waffenraster letztlich nur kosmetischer Natur ist, ist der Rückerstattungskauf für Waffen eine dringend benötigte Änderung für diesen Titel. Er behebt nicht nur das Problem, das durch einen unschuldigen Fehlklick entstanden ist, sondern hilft auch bei taktischen Teamstrategien im kompetitiven Shooter.

So wird zum Beispiel das Problem gelöst, dass du oder ein anderer Teamkollege zu Beginn der Runde kauft, nur um dann zu hören, dass jemand "eco" sagt. Damit ist kurz und knapp gemeint, dass ein Team eine Sparrunde spielen sollte, in der es entweder gar nichts oder zumindest etwas Billiges wie die P250 Pistole kauft. Wahrscheinlich werdet ihr am Ende alle in der Mitte des Feldes landen und in einem Feuerwerk sterben, aber ihr könnt Geld für bessere Ausrüstung in der nächsten Runde sparen.

Die bisher größte Änderung in Counter Strike 2 ist die Einführung von Loadouts. Jetzt müssen die Spieler vier Pistolen, fünf "mittelschwere" Waffen (Schrotflinten/SMGs) und fünf Gewehre auswählen, um ein persönliches Kaufmenü zu erstellen.

Obwohl die Ausrüstungsmöglichkeiten technisch gesehen eingeschränkt sind, da du in jeder Kategorie 2-3 Waffen zurücklassen musst, sollte dies die Spieler/innen nicht allzu sehr beeinträchtigen, da sie dazu neigen, in jeder Runde an denselben Waffen festzuhalten. Positiv ist, dass du nun auch Waffenkombinationen zuweisen kannst, d.h. du kannst jetzt sowohl die schallgedämpfte M4A1-S als auch die M4A4 mitnehmen.

Die Änderungen am Loadout sind zwar nicht spielverändernd, könnten aber bedeuten, dass Valve plant, Counter Strike 2 in Zukunft mit mehr Waffen auszustatten, um neue Fans nicht mit zu vielen Optionen vor jeder Runde zu überfordern. Alles in allem scheinen diese Optimierungen ein positiver Schritt für die Zukunft der jahrzehntealten Serie zu sein. Wir hoffen, dass sie den Spielern zugute kommen und Counter Strike 2 zum bestmöglichen Spiel wird.