Überraschung! Valve kündigt Counter-Strike 2 an – und es kommt diesen Sommer!

Counter-Strike 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab), die nächste Generation des ikonischen Valve-Shooters, wurde nach einer gefühlten Ewigkeit und Unmengen an Gerüchten nun endlich offiziell angekündigt.

Mit dabei ist eine Auswahl an kurzen Videos, die auf Modernisierungen im Vergleich zur Global Offensive-Variante (Öffnet sich in einem neuen Tab) eingehen. Entsprechend erwartet uns eine Auswahl an angepassten Karten oder eine überarbeitete Variante der Rauchgranaten. Und auch ein Zeitraum für die Veröffentlichung des Nachfolgers steht schon fest: Sommer 2023.

Bis dahin haben einige wenige Auserwählte übrigens noch die Möglichkeit schon vorab einen Blick ins neue Counter-Strike zu werfen. Es wird also einmal mehr Zeit, dass wir unseren liebsten CS-Streamern auf Twitch, YouTube und Co. einen Besuch abstatten und uns hier schon einmal reichlich Appetit auf den Sommer holen.

Jeder Schuss ein Treffer

Für Einige war das Update zweifelsfrei eine große, willkommene Überraschung. Andere wiederum dürften etwas in diese Richtung bereits seit Tagen und Wochen erwartet haben. Gerade nachdem sich am 14. März mit der Einreichung der Marke Counter-Strike 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) die Gerüchte zum Nachfolger verdichteten, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Valve selbigen auch offiziell ankündigt.

Die Updates, welche bisher vorgestellt wurden, begeistern dabei sowohl Gelegenheits- als auch Profi-Spieler. Spannend ist beispielsweise die Umstellung der Tickrate. Künftig soll die Aktualisierung des Systems nämlich dafür sorgen, dass ein Schuss mittels "Sub-Tick-Update" noch zuverlässiger registriert wird. Klickst du auf den Kopf deines Gegners, wird dieser nun also ganz ohne Zweifel das Zeitliche segnen.

Mit dem großen Nachfolger gehen aber auch kleine und große Überarbeitungen der bestehenden Karten einher. Einige erhalten nur ein paar neue Lichteffekte, andere werden "komplett neu aufgebaut". Zudem wird es "Touchstone-Karten" geben, die bei der Bildkalibrierung helfen sollen und somit den Übergang hin zu Counter-Strike 2 vereinfachen dürften.

Und die Beste Nachricht zum Schluss: CS:GO-Spieler müssen sich keine Gedanken über den Verbleib ihrer Skins machen. Selbige werden nämlich problemlos in den Nachfolger übernommen und stehen künftig auch dort zur freien Nutzung zur Verfügung.

Es hört also einfach nicht auf – Das Spielejahr 2023 wird besser und besser. Und mit Titeln wie Diablo 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Final Fantasy XVI (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder eben Counter-Strike 2 scheint der Spielesommer bereits jetzt hochkarätig bestückt.