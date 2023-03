Balmuda kündigt einen Bluetooth-Lautprecher mit Lampen an

Balmuda, die in Tokio ansässige Hausgerätemarke, die vor allem für ihren dampfbetriebenen Toaster bekannt ist, der "das ultimative Aroma und die ultimative Textur" für dein morgendliches Brot verspricht, hat ihr ganzes Know-how über Hitze und Wasser in einen leuchtenden Bluetooth-Lautsprecher gesteckt.

Bei solchen Referenzen würden wir ihn normalerweise nicht unbedingt testen, um ihn in unseren Kaufratgeber für die besten Bluetooth-Lautsprecher aufzunehmen. Und dann ist da noch der Preis: 399 Dollar. In Deutschland ist er derzeit lediglich über Japan Trend Shop erhältlich und liegt dort preislich bei rund 450 Euro. Dieser Lautsprecher ist also alles andere als ein Schnäppchen.

Aber wir sind neugierig. Wenn schon ein Toaster möglich ist, der angeblich von der Xbox Series S lizenziert (wenn auch nicht offiziell angekündigt) wurde, warum dann nicht auch ein anständiger Bluetooth-Lautsprecher von einem Unternehmen, das eher für die Herstellung von Frühstücksgeräten bekannt ist?

Und obwohl McIntosh immer noch einen der schönsten Bluetooth-Lautsprecher herstellt, die wir je gesehen haben, bedient sich Balmuda the Speaker (denn so heißt er - zum Katalog des Unternehmens gehören auch Balmuda the Lantern, Balmuda the Kettle und natürlich Balmuda the Toaster) der gleichen Spitzen-HiFi-Ästhetik. Es ist die Art von Geräten, die uns denken lässt: "Oh, sind das Röhrenverstärker?"

Das sind sie nicht – in den drei Röhren befinden sich LEDs, die auf die Modi "Beat", "Ambient" oder "Candle" eingestellt werden können. Balmuda versichert uns aber, dass die Lichter mit einer Geschwindigkeit von 0,004 Sekunden genau synchronisiert sind. Der Gründer und CEO von Balmuda, Gen Terao, verbrachte seine prägenden Jahre in einer Rockband. Daher war es ein natürliches Ziel, einen Lautsprecher zu entwickeln, der das mitreißende Gefühl von Live-Musik nachahmt, was im Oktober 2022 in der Markteinführung des Lautsprechers gipfelte.

Balmuda the Speaker: Ein etwas gewagter Lautsprecher

Der Apple HomePod 2 läuft gerade vom Band und bietet Siri-Sprachsteuerung, Multiroom-Audio und eine atemberaubende räumliche Klangqualität (wenn auch mit weniger Bass als der ursprüngliche Apple HomePod) – und das zu einem Preis von 349 Euro. Die Preisstrategie von Balmuda ist also gewagt – und das ist noch milde ausgedrückt.

Ja, wir würden den "einzigartigen" 77-mm-Treiber und den "3D-Sound-Treiber" von Balmuda the Speaker (der einen detaillierten, omnidirektionalen Klang verspricht) gerne hören, und wenn er in der Lage ist, sich mit den Flaggschiff-Lautsprechern der großen Audiohersteller zu messen, umso besser.

Das Produkt hat viel Aufmerksamkeit und Lob geerntet und den Esquire's 2022 Gadget Award für den "Besten Bluetooth-Lautsprecher" gewonnen. Aber wie bei den zugegebenermaßen wunderschönen Nothing Ear (Stick) Earbuds könnte es sich hier um einen Lautsprecher handeln, bei dem Stil über Substanz geht – ein Lautsprecher, der nur für die Hypebeast (und Hypebae) Elite bestimmt ist? Schwer zu sagen, solange wir ihn nicht gehört haben. Aber wir müssen gestehen, dass wir ihn gerne testen würden.

Bis sich eine solche Gelegenheit bietet, haben wir in unserem Leitfaden für die besten Bluetooth-Laustprecher viele hervorragende Alternativen, die dich vielleicht interessieren könnten.