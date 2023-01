Apple MacBook Pro Laptops für 2023 könnten enttäuschend sein

Die Gerüchteküche dreht sich wieder einmal um Apple und dieses Mal haben wir erfahren, welche Macs im Jahr 2023 auf den Markt kommen werden - und dass wir uns auf einige Enttäuschungen einstellen müssen.

Das alles stammt von Mark Gurman, einer renommierten Quelle in Sachen Apple. In seinem neuesten Bloomberg (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Newsletter geht er auf die nächsten MacBooks, den Mac Pro und den iMac ein (bzw. auf das, was nicht kommt - zumindest nicht in diesem Jahr, wie du gleich sehen wirst). Wie immer sind Gerüchte mit großer Vorsicht zu genießen, selbst wenn sie aus zuverlässigen Quellen stammen.

Laut Gurman wird es in der ersten Jahreshälfte 2023 neue MacBook Pros geben, die aber genau dasselbe Design und dieselben Funktionen wie die bestehenden 14- und 16-Zoll-Modelle haben werden. Das einzige wirkliche Upgrade ist der Einbau der M2 Pro- und M2 Max-Chips. Aber auch hier wird die Leistungssteigerung nur "marginal" sein, wie Gurman behauptet.

Spannender sind Apples Pläne für ein MacBook Air mit 15-Zoll-Display, das die "Rettung" für die gesamte Mac-Reihe in diesem Jahr sein könnte, auch wenn Gurman nicht sagt, was es beinhalten wird. Er sagt uns auch, dass ein MacBook 12-Zoll, über das bereits gemunkelt wurde, nicht kommen wird oder zumindest nicht auf der Roadmap für die nahe Zukunft steht.

Es wird einen neuen Mac Pro für 2023 geben, aber auch der enttäuscht in mancher Hinsicht. Gurman glaubt, dass ein High-End Mac Pro mit einer 48-Kern-CPU (und 152 Kernen für die Grafik) gestrichen wurde und Apple stattdessen einfach ein Modell mit dem M2 Ultra-Chip auf den Markt bringt. Das wirft einige Fragezeichen darüber auf, wie es im Vergleich zum Mac Studio aussehen wird, meint Gurman. Außerdem wird der neue Mac Pro angeblich genauso aussehen wie die 2019er Version.

Eine weitere Enttäuschung ist eine scheinbare Änderung, die besagt, dass der Arbeitsspeicher des Systems nicht vom Benutzer aufgerüstet werden kann, da der Speicher direkt auf die Hauptplatine gelötet wird.

Ein größerer iMac Pro, über den Apple laut Gurman immer wieder nachgedacht hat, scheint nun unwahrscheinlich zu sein, um die Situation abzurunden. Gurman merkt an: "Ich wäre überrascht, wenn er im Jahr 2023 auf den Markt käme."

Der überarbeitete 24-Zoll-iMac wird erst auf den Markt kommen, wenn der M3-SoC fertig ist, also wahrscheinlich 2024 oder vielleicht Ende dieses Jahres.

Analyse: Eine ziemlich düstere, aber nicht unerwartete Gerüchteküche

Es ist wichtig zu beachten, dass die obigen Informationen nur auf Spekulationen beruhen und es möglich ist, dass sie nicht korrekt sind. Auch wenn sie der Wahrheit entsprechen sollten, könnte sich Apples Denkweise in der Zukunft ändern. Trotzdem ist es nicht überraschend, dass die kommenden MacBook Pros sich nicht stark von den aktuellen Modellen unterscheiden werden, wenn man bedenkt, dass die Leistungssteigerungen als "marginal" bezeichnet werden.

Wenn du dich erinnerst, erwarteten wir, dass die neuen Modelle Ende 2022 auf den Markt kommen würden, und als klar wurde, dass das nicht der Fall sein würde, wurde das Gerücht auf das erste Quartal 2023 verlegt. Jetzt spricht Gurman von der ersten Jahreshälfte, was darauf hindeutet, dass eine Veröffentlichung im ersten Quartal nicht möglich ist - eine weitere kleine Enttäuschung.

Auf der CES 2023 haben wir den von Apple mit Silizium betriebenen Mac Pro nicht gesehen, wie wir gehofft hatten, und vielleicht wissen wir jetzt, warum - vielleicht sind die Dinge bei diesem Gerät noch in der Schwebe. Wie auch immer der Mac Pro aussehen wird, vermutlich muss Apple dafür sorgen, dass er in sein eigenes Angebot passt und sinnvoll erscheint - obwohl die Erwähnung eines möglichen Rückschritts in Bezug auf den nicht aufrüstbaren Arbeitsspeicher ein unangenehmer Gedanke ist. Bei einem teuren PC wie diesem sind Einschränkungen bei der Aufrüstung von Komponenten gelinde gesagt frustrierend.

Immerhin ist das MacBook Air 15 Zoll für 2023 geplant, was einen Großteil der übrigen Mac Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, wettmachen könnte, da sie sich kaum von den bestehenden Modellen unterscheiden oder in anderer Hinsicht nicht überzeugen. Über ein größeres MacBook Air wird schon lange gemunkelt, aber es wurde nie vorgestellt. Aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit - es gibt sicherlich einige große Fans der Idee einer 15-Zoll-Version des Laptops (und ebenso einige Leute, die dem eher zurückhaltend gegenüberstehen).

Today's best Laptop deals (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) 1,75 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) 3,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) 9,40 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mehr Angebote anzeigen

Via Apple Insider (Öffnet sich in einem neuen Tab)