Apple AirPods Pro 2: Preis-Leak offenbart schlechte Nachrichten für True Wireless Kopfhörer-Fans

Wenn du gehofft hast, die Apple AirPods Pro 2 bald zu sehen, wirst du von einem kürzlichen Leak von LeaksApplePro vielleicht enttäuscht sein.

In einem Tweet verrieten die Leaker den Preis und das mögliche Erscheinungsdatum der AirPods Pro der zweiten Generation, und wenn sich diese Daten als richtig erweisen, werden sie nicht günstig sein - und du wirst lange darauf warten, sie in die Hände zu bekommen:

AirPods Pro gen 2-249$-Better battery life-A bit better of noise cancelling.-Ambient light sensors.Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022.October 19, 2020