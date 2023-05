AMDs Ryzen 8000 Prozessoren könnten Intel gnadenlos in den Schatten stellen!

Es sind Infos durchgesickert, welche auf die Spezifikationen von AMDs neuer Ryzen 8000-Serie hinweisen und uns somit einen ersten Einblick in die sogenannten "Granite Ridge"-Chips geben.

Wenn man den neuesten Gerüchten (Öffnet sich in einem neuen Tab) Glauben mag, sollen die neuen Prozessoren über sechs bis 16 Kerne verfügen, eine TDP von 65 bis 170 Watt haben und einen maximalen L3-Cache-Speicher von 64 MB besitzen.

Die neue Zen 5-Architektur soll zudem einen erheblichen Fortschritt im Vergleich zur aktuellen Zen 4 darstellen, welche im vergangenen Jahr für einige der besten Prozessoren verantwortlich war. Leistungssteigerungen von bis zu 18% sowie eine Minderung des Stromverbrauchs um bis zu 34% werden in Aussicht gestellt. Zudem wird erwartet, dass die 3NE- sowie 3NP-Knoten von TSMC genutzt werden, die mitunter für den Leistungsschub verantwortlich sein dürften.

Besonders beeindruckend ist die Effizienzsteigerung durch den Sprung von der N5- zur N3-Prozesstechnologie. Laut den durchgesickerten Informationen soll der N3-Prozess von TSMC eine um 10 bis 15 Prozent höhere Geschwindigkeit bei gleichem Stromverbrauch bieten. Alles in allem dürften die Ryzen 8000 also äußerst vielversprechende CPUs werden, die womöglich gar zu den allerbesten Prozessoren (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehören könnten.

Kommen die AMD Ryzen 8000er CPUs schon 2024?

Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass die Produktion der N3-Chips schon in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2022 begonnen hat. Womöglich können wir infolgedessen also schon 2024 mit der Veröffentlichung der Zen 5 CPUs rechnen.

Bereits am 30. März gab es eine Pressemitteilung (Öffnet sich in einem neuen Tab) über AMD Ryzen-basierte Server, die auf die bevorstehende Veröffentlichung der nächsten AMD-CPUs hindeutete. In selbiger wurde erwähnt, dass die AM5-Plattform bis mindestens 2025 unterstützt wird. Und auch die AMD CPUs, die uns dieses Jahr noch erwarten, werden von der AM5-Plattform unterstützt.

Liam Quinn von Gigabyte äußerte sich (leider) bereits zur Pressemitteilung und dementierte, dass ein konkretes Erscheinungszeitraum für die Nachfolger der Ryzen 7000-Serie schon feststünde. Womöglich müssen wir uns also noch über 2024 hinaus gedulden... aber du weißt ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Und was mich hoffen lässt, ist der Glaube an eine Veröffentlichung in Etappen. So könnte uns also 2024 immerhin schon die Ryzen 9 8900X erwarten, bevor im Jahr 2025 mit weiteren Modellen ein noch breiteres Klientel bedient wird. Bis es aber soweit ist, wird es sehr wahrscheinlich noch einiges an Spekulationen, Gerüchten und News rund um die neue CPU-Serie von AMD geben.

