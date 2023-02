AMD will KI nutzen, um Gaming mit seinen Next-gen CPUs zu verändern

Die AMD-Manager David Wang und Rick Bergman haben bestätigt, dass wir in der nächsten Grafikkartengeneration (Öffnet sich in einem neuen Tab)des Tech-Giganten, die auf AMDs RDNA 4-Architektur basieren wird, viel mehr KI zu sehen bekommen.

In einem Interview mit der japanischen Website 4gamer haben die AMD-Manager erklärt, was wir von der RDNA 4-Architektur erwarten können. An erster Stelle steht natürlich die Bestätigung, dass wir die zweite Generation der KI-Beschleunigerkerne von Team Red sehen werden (ähnlich wie Nvidias Tensor-Kerne), die erstmals in den RDNA 3-Grafikkarten der aktuellen Generation eingeführt wurden - zum Beispiel in der hervorragenden Radeon RX 7900 XTX, der derzeit besten AMD-Grafikkarte auf dem Markt.

Nvidias Technologie ist AMD immer noch Lichtjahre voraus, wenn es um KI-Prozesse geht - sieh dir nur die RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab) an -, aber diese KI-Kerne der zweiten Generation sollten einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Neben den Accelerator-Kernen sprachen die beiden auch über einige andere raffinierte neue Funktionen, vor allem über eine neue, in sich geschlossene GPU-Pipeline, die es ermöglicht, Rendering- und Texturprozesse ausschließlich auf der GPU zu erzeugen, ohne mit der CPU kommunizieren zu müssen.

Dies hat das Potenzial, die Verarbeitungsgeschwindigkeit der RDNA 4-GPUs enorm zu steigern, da sie nicht mehr auf die CPU und den Arbeitsspeicher angewiesen sind, um einen Teil der Arbeitslast zu bewältigen, wodurch zwei potenzielle Engpässe im System vermieden werden. Laut Wang und Bergman können wir eine massive Leistungssteigerung um das 2,2-fache gegenüber den aktuellen RDNA 3-Karten erwarten.

AMD ist jetzt voll auf den KI-Zug aufgesprungen

Vielleicht noch interessanter ist, dass Wang über die Implementierung von KI im Gaming-Bereich gesprochen hat. Im 4gamer-Interview sprach er sich dafür aus, dass KI-Hardware nicht nur zur Verbesserung der grafischen Aspekte von Spielen eingesetzt werden sollte, sondern dass die Rechenkerne der GPU auch zur Verbesserung des Spielerlebnisses selbst genutzt werden könnten.

Das hat möglicherweise beängstigende Auswirkungen - stell dir vor, du spielst einen Shooter, in dem die Gegner von einer lernfähigen KI in deinem PC gesteuert werden, die wirklich auf deine Aktionen reagiert, lernt und sich anpasst. Die Vorstellung eines Bosskampfes im Spiel gegen ChatGPT (Öffnet sich in einem neuen Tab) klingt ein klein wenig dystopisch.

Etwas weniger beängstigend ist jedoch der Gedanke, dass KI-Kerne z. B. für die Wegfindung von NPCs in Spielen eingesetzt werden könnten. Jeder Gamer hat sich schon einmal darüber beschwert, dass Spielcharaktere zu langsam laufen oder an einem Türrahmen hängen bleiben, weil die Wegfindung nicht funktioniert - Wang glaubt, dass KI-Kerne das Potenzial haben, viele Probleme zu lösen, die das Spielerlebnis beeinträchtigen.

Es ist amüsant zu sehen, dass AMD sich jetzt so stark für KI einsetzt, denn Team Red hat Nvidia im letzten Jahr dafür verspottet, dass es sich bei seinen RTX-GPUs und DLSS zu sehr auf KI-Technologie verlassen hat. Zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass AMD bewiesen hat, dass Upscaling-Technologien wie DLSS auch ohne KI möglich sind, wie die Radeon FidelityFX Super Resolution (FSR) Software zeigt. Es scheint, als ob AMDs Vorgesetzte KI-begeistert sind, aber sie haben andere - und faszinierende - Ideen, wie sie im Vergleich zu Nvidias Plänen eingesetzt werden sollte. Wir können es ihnen nicht verübeln, dass sie eine andere Richtung einschlagen wollen; Nvidia hat in letzter Zeit viel Ärger am Hals gehabt.

Wir wissen zwar nicht genau, wann RDNA 4 auf den Markt kommen wird, aber AMDs 2-Jahres-Rhythmus bei der Einführung von GPUs bedeutet, dass wir sie wahrscheinlich Ende 2024 erwarten können. Bergman versicherte 4gamer, dass die neuen Karten in naher Zukunft auf den Markt kommen werden, wobei "nah" hier vielleicht etwas übertrieben ist.

(Image credit: Future)

