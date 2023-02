Was ist eigentlich Raytracing?

Obwohl Raytracing bereits seit einigen Jahren in aller Munde war, ist es spätestens mit der neuen Konsolengeneration (Öffnet sich in einem neuen Tab) auch im Konsolen-Gaming-Bereich angekommen. Diese Rendering-Methode galt lange Zeit als der heilige Gral der Grafiktechnologie, aber mit modernen Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab)ist das längst keine Zukunftsmusik mehr und lässt die besten PC-Spielen (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch umwerfender aussehen. Damit ist Raytracing eine der bedeutendsten Grafikverbesserungen geworden, die wir seit Jahren in der Gaming-Landschaft gesehen haben.

Was ist Raytracing überhaupt? Nun, es ist eine fortschrittliche und naturgetreue Methode, um Licht und Schatten in einer Szene darzustellen. Es wird in Filmen und Serien verwendet, um beeindruckende CG-Arbeiten mit realen Szenen zu kombinieren. Da beim Raytracing jedoch jeder Lichtstrahl, der von einer Lichtquelle erzeugt wird, simuliert und nachverfolgt wird, braucht es eine Menge Rechenleistung, um die Szene zu rendern. Das ist der Hauptgrund, warum Raytracing lange nicht in Videospielen eingesetzt wurde.

Bei Nvidias DXR Spotlight-Wettbewerb (Öffnet sich in einem neuen Tab) konnten Spieleentwickler und Content Creators bereits vor Jahren zeigen, wozu diese Technologie in der Lage ist - von Raytracing-Reflexionen und Schatten bis hin zu Ambient Occlusion und Beleuchtung, um lebensechte Effekte zu erzeugen, sogar in Echtzeit.

Jetzt, wo Raytracing inzwischen den meisten ein Begriff sein dürfte, dachten wir uns, dass es an der Zeit ist, genau zu untersuchen, was es ist, wie es funktioniert und welche die besten Raytracing-Spiele sind.

Was ist Raytracing?

Die Beleuchtungseffekte in Spielen sind im Laufe der Jahre immer realistischer geworden. Raytracing ist eine Rendering-Technik, die entsprechend unglaublich realistische Lichteffekte erzeugen kann. Im Wesentlichen kann ein Algorithmus den Weg des Lichts nachzeichnen und simulieren, wie das Licht mit virtuellen Objekten interagiert. Hierin liegen auch die großen Vorteile von Raytracing.

Es ermöglicht deutlich realistischere Schatten und Reflexionen sowie eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit und Streuung. Der Algorithmus berücksichtigt, wo das Licht auftrifft, und berechnet die Interaktion und das Zusammenspiel so, wie das menschliche Auge zum Beispiel echtes Licht, Schatten und Reflexionen verarbeiten würde. Die Art und Weise, wie das Licht auf Objekte in der Welt trifft, beeinflusst auch, welche Farben du siehst.

Mit genügend Rechenleistung ist es möglich, täuschend echte CG-Bilder zu erzeugen, die von der Realität kaum noch zu unterscheiden sind. Das Problem ist allerdings, dass dafür ausgestattete Gaming-PCs sehr teuer sind und selbst Besitzer der Current-Gen-Konsolen sich stets zwischen Optik und Framerate entscheiden müssen.

Raytracing wird häufig bei der Entwicklung von Computergrafiken für Filme und Serien eingesetzt, aber nur, weil die Studios die Leistung einer ganzen Serverfarm (oder einer Cloud) nutzen können, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und selbst dann kann es ein langer, mühsamer Prozess sein. Für Gaming-Hardware war es lange Zeit viel zu anstrengend, alles im laufenden Betrieb zu erledigen.

Traditionell wurden Videospiele stattdessen mit Rasterung gerendert. Das ist eine schnellere Methode zum Rendern von Computergrafiken. Sie wandelt die 3D-Grafiken in 2D-Pixel um, was aber wiederum Shader erfordert, um eine realistische Beleuchtung darzustellen. Auch heutzutage verwenden viele Spielen weiterhin diese Technik und aufgrund des hohen Leistungsaufwands von Raytracing, könnte das auch noch eine Weile so bleiben.

(Image credit: EA)

Spiele mit Raytracing

Für PC-Spieler ist das Ganze schon lange kein Traum mehr und auch PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) stocken ihre Bibliotheken mit Raytracing-Spielen immer weiter auf. So gab es noch vor wenigen Jahren gerade einmal eine Handvoll Spiele, die die Rendering-Technik verwendet haben. Dazu zählten Etwa Metro Exodus und Shadow of the Tomb Raider.

Mittlerweile hat sich diese Liste enorm gefüllt und mit dem Dead Space Remake (Öffnet sich in einem neuen Tab)erst kürzlich einen weiteren Neuzugang erhalten. Hier ist eine Liste mit Spielen, die ebenfalls Raytracing unterstützen:

A Plague Tale: Requiem

Amid Evil

Atomic Heart

Battlefield 2042

Battlefield 5

Bright Memory: Infinite

Boundary

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare

Chorus

Control

Crysis Remastered

Cyberpunk 2077

Dead Space Remake

Deathloop

Deliver Us The Moon

Doom Eternal

Dying Light 2: Stay Human

Enlisted

F1 2021

F1 22

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Five Nights at Freddy's: Security Breach

Fortnite

Ghostrunner

Ghostwire: Tokyo

Gotham Knights

Hellblade: Senuas Sacrifice

Hitman 3

Icarus

INDUSTRIA

Justice Online

JX Online 3

Lego: Builders Journey

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Midnight Suns

MechWarrior 5: Mercenaries

Metro: Exodus (Enhanced Edition)

Minecraft RTX

Mortal Shell

Myst

Portal RTX

Pumpkin Jack

Redout: Space Assault

Severed Steel

Shadow of the Tomb Raider

Spider-Man: Remastered

Sword and Fairy 7

The Ascent

The Callisto Protocol

The Fabled Woods

The Medium

The Persistence

The Witcher 3 Next Gen

Watch Dogs Legion

Wolfenstein: Youngblood

Wrench

Xuan-Yuan Sword 7

Dirt 5

Escape from Naraka

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Godfall

Moonlight Blade

Observer: System Redux

Quake 2 RTX

Resident Evil Village

Ring of Elysium

Stay in the Light

Synced: Off-Planet

The Riftbreaker

World of Warcraft: Shadowlands

(Image credit: Future)

Raytracing-Grafikkarten

Noch vor wenigen Jahren gab es kaum Grafikkarten, die Raytracing in Echtzeit unterstützen. Technisch war es zwar theoretisch auch auf einigen nicht optimierten GPUs möglich, verwandelte aber jedes Spiel, in dem du es aktivierst, in eine regelrechte Diashow.

Bei seiner Einführung war die Technik nur Spielern mit den neuesten Nvidia-Grafikkarten zugänglich und auch heute hat der Hersteller in dieser Hinsicht die Nase vorn. Damals zählten die ausgesprochen teuren Karten der RTX 20-Serie, die Nvidia Geforce RTX 2060/2070/2080 und 2080Ti zu den Vorreitern.

Mittlerweile wird Raytracing aber von weit mehr GPUs unterstützt, von denen du einige in unserem Guide zu den besten Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab) findest. Im folgenden sind sie für dich noch mal in aller Kürze aufgeführt:

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Nvidia GeForce RTX 3050

AMD Radeon RX 6950 XT

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Nvidia GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Radeon RX 6800

(Image credit: TechRadar)

Raytracing Performance

Ohne auf konkrete Diagramme und Zahlen einzugehen ist es leicht zu erkennen, dass die Aktivierung dieser auffälligen Effekte deine Gaming-Performance stark beeinflusst. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es zu massiven Einbrüchen kommt, wenn du diese Effekte aktivierst, vor allem auf Konsolen.

Wer allerdings einen entsprechend starken PC hat oder auf PS5 und Series X auch mit weniger Frames auskommt, kann heute, wie die Liste an Spielen zeigt, immer öfter in den Genuss der damals zukunftsweisenden Technik kommen. Und wer weiß, wenn 8K (Öffnet sich in einem neuen Tab) das aktuelle 4K irgendwann abgelöst hat, wird die Technik vielleicht soweit sein, alles in 4K mit mindestens 60 fps und Raytracing abzuspielen. Höchstwahrscheinlich wird es sogar so sein. Doch dann, wenn sich die Augen erst an die neue Auflösung gewöhnt haben, wird dieselbe Frage die Gemüter erneut spalten: Optik oder Performance?