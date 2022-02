Amazon ist bereit, sich die Gamingrechte von "Der Herr der Ringe" zu sichern

Die Spiel- und Filmrechte an "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" stehen zum Verkauf, so dass Investoren in Hollywood und darüber hinaus bereit sind, sich eines der größten Literatur- und Medienfranchises aller Zeiten zu schnappen.

Wie Variety berichtet, versteigert die Filmproduktionsfirma Saul Zaentz Co. eine Reihe von Rechten an Spielen, Filmen, Merchandising, Live-Events und Themenparks zu verschiedenen Werken von J.R.R. Tolkien.

Es wird erwartet, dass die Rechte einen Wert von fast 2 Milliarden Dollar erreichen und dass Amazon einer der ersten Interessenten sein wird. Variety berichtet, dass Amazon seine Lizenzen an Mittelerde aufstocken will, um seine neue Tolkien-Fernsehserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu veröffentlichen.

Der Verkauf umfasst jedoch nicht alle Rechte an Tolkiens Werken. Warner Bros. behält einige Filmrechte an Der Herr der Ringe durch seine Beteiligung an New Line Cinema und hat in den letzten Jahren eine Handvoll Videospiele zu Mittelerde produziert, darunter 2013 Lego Der Herr der Ringe und 2017 Mittelerde: Shadow of War.

Das schließt auch die Entwicklung anderer Videospiele, die im Herr der Ringe-Universum spielen, nicht aus. Daedalic Entertainment arbeitet immer noch an einem Gollum-Spiel, das erstmals 2019 angekündigt wurde, während The Lord of the Rings Online auch nach fast 15 Jahren noch existiert.

Analyse: Wird Amazon ein "Herr der Ringe"-Videospiel entwickeln?

Angesichts der Popularität und der erwiesenen Rentabilität des Namens "Der Herr der Ringe" kann man davon ausgehen, dass Hollywood-Investoren und andere Verlage sich darum reißen, ein Stück vom Tolkien-Kuchen abzubekommen. Der Rummel um Amazons kommende Fernsehserie könnte das Unternehmen davon überzeugen, dass eine größere Investition in das Franchise ein gutes Geschäft wäre.

Sollte Amazon die Rechte ersteigern, gibt es keine Garantie dafür, dass es ein Herr der Ringe-Videospiel produzieren wird, aber die bisherigen Entwicklungsaktivitäten lassen darauf schließen, dass das Unternehmen zumindest ein gewisses Interesse daran hat. Erst letztes Jahr berichtete Bloomberg, dass die Amazon Gaming Studios gemeinsam mit dem chinesischen Studio Leyou Technologies ein Herr der Ringe MMO entwickelt haben. Nach einem Streit zwischen Amazon und der Muttergesellschaft von Leyou, Tencent, wurde das Spiel jedoch auf halbem Weg abgebrochen.

Damals sagte ein Amazon-Sprecher gegenüber Bloomberg: "Wir lieben die Herr der Ringe IP und sind enttäuscht, dass wir dieses Spiel nicht zu den Kunden bringen werden".

Zuvor hatte der Vizepräsident der Amazon Game Studios, Christoph Hartmann, gesagt: "Tolkiens Mittelerde ist eine der reichsten fiktionalen Welten der Geschichte, und sie bietet unserem Team erfahrener MMO-Entwickler - aus demselben Studio, das New World entwickelt - enorme Möglichkeiten zum Spielen und Kreieren."

Wenn Amazon die Rechte an Der Herr der Ringe erwirbt, um sein wachsendes Unterhaltungsimperium zu stärken, könnte der jüngste Erfolg mit New World das Unternehmen dazu veranlassen, auch in ein Tolkien-Videospiel zu investieren. Es könnte gut sein, dass wir irgendwann ein Amazon-Logo auf "Die Gefährten" sehen werden.