Herr der Ringe auf Amazon Prime: Erscheinungsdatum, Besetzung, Handlung und was wir bisher wissen

Amazons "Herr der Ringe"-Fernsehserie kommt erst in neun Monaten auf den Markt, aber wir bekommen endlich ein paar wichtige Informationen dazu. Die Serie wird Ende 2022 auf Amazon Prime Video ausgestrahlt und bis dahin warten wir auf offizielle Nachrichten (und lesen Gerüchte) über viele Aspekte der Serie.

Während wir warten, gab es ein paar Nachrichten, die einige interessante Details über Amazons Herr der Ringe enthüllten. Die bemerkenswertesten dieser Informationen betreffen zwei Charaktere der Serie und sind angesichts der Tatsache, dass Amazon so wenig über die große Besetzung verraten hat, gelinde gesagt faszinierend.

Wir haben auch erfahren, warum Will Poulter das Projekt verlassen hat und wo die zweite Staffel in Großbritannien gedreht werden soll. Um mehr darüber zu erfahren, musst du allerdings weiter lesen.

Aber was wissen wir sonst noch über Herr der Ringe auf Amazon, abgesehen von der Tatsache, dass es um das zweite Zeitalter von J.R.R. Tolkiens Universum gehen wird?

Im Folgenden haben wir einen detaillierten Überblick über alles, was wir bisher über Amazon Prime's Herr der Ringe Staffel 1 wissen. Dazu gehören das offizielle Erscheinungsdatum, die Starbesetzung, mögliche Handlungsstränge, Bösewichte, andere Filme oder Serien und vieles mehr.

Es kann sein, dass wir uns ab hier in Spoiler-Gefilde begeben. Wenn du also lieber Herr der Ringe auf Amazon Prime Video sehen willst, ohne viel zu wissen, solltest du jetzt ins Auenland zurückkehren.

Amazons Herr der Ringe in Kürze

Auf den Punkt gebracht

Was ist das? Amazons TV-Adaption von J.R.R. Tolkiens Buchreihe Mittelerde.

Amazons TV-Adaption von J.R.R. Tolkiens Buchreihe Mittelerde. Wo kann ich sie sehen? Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video. Wann wird sie veröffentlicht? Am 2. September 2022.

Am 2. September 2022. Was hat Amazon für Herr der Ringe bezahlt? 250 Millionen Dollar allein für die Rechte der Marke

250 Millionen Dollar allein für die Rechte der Marke Sind die Herr der Ringe-Filme auf Amazon Prime zu sehen? Ja.

Amazon's Herr der Ringe Veröffentlichungstermin

Herr der Ringe auf Amazon Erscheinungsdatum: September 2022

(Image credit: New Line Cinema / WingNut Films)

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens hat Staffel 1 von Amazons "Herr der Ringe" ein Veröffentlichungsdatum - aber es wird noch lange dauern, bis sie auf unseren TV-Geräten erscheint.

Die Herr der Ringe TV-Serie wird erst am 2. September 2022 auf Amazon Prime Video erscheinen. Es ist enttäuschend, dass wir sie nicht früher sehen werden, aber angesichts der langen Produktionszeit ist das nicht überraschend.

Die Ankündigung erfolgte auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie, auf dem auch ein erstes Bild zu sehen ist:

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoAAugust 2, 2021 See more

Die Episoden von Herr der Ringe Staffel 1 werden ebenfalls wöchentlich veröffentlicht, du wirst sie also nicht am Stück an einem einzigen Wochenende sehen können, außer du wartest ab bis alle Folgen veröffentlicht sind.

Die Dreharbeiten zu Staffel 1 wurden am Dienstag, dem 3. August, offiziell abgeschlossen. Je nachdem, wie die einzelnen Episoden geschnitten werden, kann es sein, dass Nachdrehs erforderlich werden. Fürs Erste haben die Darsteller und die Crew der Serie die Drehorte in Neuseeland verlassen, um sich eine wohlverdiente Pause zu gönnen.

That’s a wrap! Thank you to our amazing cast and crew and to New Zealand for being the incredible place we have been privileged to call home as we bring the Second Age and Middle-earth to life. #LOTRonPrime (1/8)August 3, 2021 See more

Apropos Neuseeland: Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe wird nicht im Land der Kiwivögel gedreht, sondern in Großbritannien.

Laut Variety verriet Albert Cheng, Co-Leiter von Amazon Studios TV, dass die Dreharbeiten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in Großbritannien beginnen werden. Variety hat inzwischen berichtet, dass die Bray Film Studios und das Bovingdon Airfield in Berkshire bzw. Hertfordshire zunächst für die Dreharbeiten zu Staffel 2 genutzt werden sollen. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 beginnen.

Amazons Herr der Ringe Besetzung

Herr der Ringe auf Amazon: Wer spielt wen?

(Image credit: Warner Bros)

Eine Serie dieser Größenordnung braucht eine riesige Besetzung, und Amazons Herr der Ringe-Ensemble ist absolut überragend. Laut der offiziellen Casting-Seite gibt es 39 Schauspielende, und obwohl wir noch keine Bestätigung dafür haben, wer wen darstellt, haben wir einige Ideen, die auf verschiedenen Insider-Quellen basieren.

Laut Variety wurde Morfydd Clark (Saint Maud) für die Rolle der jungen Galadriel gecastet. Herr-der-Ringe-Fans werden wissen, dass die mächtige Elfe in der Filmtrilogie von Cate Blanchett gespielt wurde. Da die Serie jedoch im Zweiten Zeitalter spielt, wird Galadriel jünger sein als ihr Gegenstück im Film.

Eine weitere Rolle, der wir uns ziemlich sicher sind, ist Simon Merrells. Laut der Biografieseite des Schauspielers auf der Website der Managementagentur Warring and McKenna wird Merrells (Good Omens) eine Originalfigur namens Trevyn spielen.

Lenny Henry (Doctor Who, Broadchurch) hat in einem BBC-Sounds-Interview bestätigt, dass er einen Harfoot - eine der drei Hobbitsorten in Herr der Ringe - spielen wird, hat aber den Namen seiner Figur nicht verraten.

Es gibt auch Gerüchte über die Identität der Rollen anderer Schauspieler.

Robert Aramayo, der in Game of Thrones den jungen Ned Stark spielte, soll Will Poulter als Beldor, einen der Haupthelden der Fernsehserie, ersetzt haben (Deadline). Im Gespräch mit GQ erklärte Poulter, dass er wegen eines Terminkonflikts aussteigen musste und fügte hinzu: "Als Schauspieler ist man es gewohnt, dass die Dinge nicht so laufen, wie man will, und dass man sich entsprechend anpassen muss. Ich bin es eher gewohnt, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich will. Also musste ich das einfach abschütteln."

The Hollywood Reporter berichtet, dass Markella Kavenagh (The Cry) für die Rolle der Tyra unterschrieben hat, während Deadline behauptet, dass Lloyd Owen (Monarch of the Glen) eine Person namens Loda spielen wird.

Joseph Mawle, der Benjen Stark in Game of Thrones spielte, soll ebenfalls für die Rolle des Seriengegners Adar gecastet worden sein (h/t Deadline). Es ist jedoch unklar, ob diese Figur Verbindungen zu Sauron hat - mehr über ihn später - oder ob er ein Nebenbösewicht sein wird.

Was die Figur von Kip Chapman angeht, so behauptet der Twitter-Fan-Account Fellowship of Fans, dass der Westside-Schauspieler jemanden namens Selin darstellt. Trystan Gravelle von A Discovery of Witches gab uns vor kurzem einen Hinweis auf das mögliche Aussehen seiner Figur in der Serie, aber wir sind uns noch nicht sicher, wer diese Person ist.

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family! https://t.co/Medxxvz07NJuly 1, 2021 See more

Schließlich behauptet der Twitter-Account der Fellowship of Fans auch, dass Owain Arthur einen "wichtigen zwergischen Charakter" spielen wird. Inzwischen wurde angedeutet, dass Arthur den König Durin spielt, aber es wurde nicht verraten, welcher König Durin in der Serie auftauchen wird. Es könnte Durin III. sein, da er im Zweiten Zeitalter lebt, aber wir warten noch auf eine offizielle Bestätigung:

EXCLUSIVE: Owain Arthur (who we previously reported as being a major dwarf) is now revealed to be playing “Durin” in #LOTRonPrimeHowever, which Durin he is playing is currently unknown. He is said to have "gold feet" and the Dwarf throne is said to be "massive".1/6 pic.twitter.com/wrHzqK1f9ENovember 21, 2021 See more

Es gibt noch weitere Schlüsselfiguren des Zweiten Zeitalters, darunter der elfische Hochkönig Gil-galad, der elbische Schmied Celebrimbor und der numenorische König Elendil, deren Rollen noch nicht bekannt gegeben wurden. Wir hoffen, dass wir bald eine offizielle Bestätigung bekommen, welche Schauspieler sie darstellen werden.

Amazon's Herr der Ringe Story

Herr der Ringe auf Amazon: Um was geht es?

Im Januar 2021 enthüllte TheOneRing.net die offizielle Synopsis von Amazon Studios für die Serie:

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime pic.twitter.com/O9k0Q8VkuzJanuary 13, 2021 See more

Die Inhaltsangabe verrät nicht viel, aber sie reicht fürs Erste aus.

Amazons Herr der Ringe spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde, das fast 3.500 Jahre dauerte und mit Saurons Niederlage dank des Letzten Bündnisses zwischen Menschen und Elben endete. Dies ist übrigens die Schlacht, die den Herrn der Ringe von Peter Jackson einleitet. Es ist also möglich, dass wir diese Schlacht irgendwann in Amazons Serie wiedersehen werden.

Allerdings ist das noch in weiter Ferne, wenn es überhaupt erscheint. Es gibt eine Menge Geschichte aus Mittelerde, die Amazons Herr der Ringe abdecken könnte, und wir hoffen, dass wir in der Fernsehserie neue Gebiete von Tolkiens Welt wie Numenor und Lindon erstmals in einer Live-Action sehen werden.

Es sieht so aus, als würden wir einen dieser Orte auch auf dem Bildschirm zu sehen bekommen. Laut dem Twitter-Account der Fellowship of Fans deuten durchgesickerte Set-Berichte darauf hin, dass die numenorischen Gilden (Waffenhändler, Lebensmittelhändler und mehr) Teil der Serie sein werden. In einem anderen Twitter-Thread behauptete dieselbe Fangruppe außerdem, dass wir in Staffel 1 einige zwergische Schauplätze sehen werden, insbesondere in den ersten beiden Episoden.

Interessanterweise erklärte Lenny Henry gegenüber BBC Sounds, dass ein weiteres Buch von Tolkien - Das Silmarillion - in Teilen für Amazons Herr der Ringe adaptiert werden könnte.

"Es ist eine brandneue Reihe von Abenteuern, die einige der Ursprünge verschiedener Charaktere aufgreifen, und es wird mindestens zehn Jahre dauern, die Geschichte zu erzählen", sagt Henry. "Denn sie basiert auf dem "Silmarillion", das so etwas wie ein Spickzettel für das ist, was in dieser Welt im zweiten und dritten Zeitalter als Nächstes passiert.

Könnten wir Charaktere oder Handlungselemente aus diesem Buch in der Serie sehen? Da das Silmarillion Aspekte des zweiten und dritten Zeitalters abdeckt, ist das durchaus möglich. Während wir auf weitere Neuigkeiten zur Geschichte warten, haben wir auch eine Karte gesehen, die zeigt, wie Mittelerde im Zweiten Zeitalter aussah:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPDMarch 7, 2019 See more

Da Amazon sich auf das Zweite Zeitalter konzentriert, könnten wir sehen, wie Sauron durch die Ringe der Macht schmieden lässt und fast die Herrschaft über Mittelerde erlangt. Der große Bösewicht aus "Der Herr der Ringe" spielt eine große Rolle bei der Entwicklung dieses Zeitalters. Wir können also erwarten, dass wir seinen erneuten Aufstieg zur Macht und die äonenübergreifenden Folgen sehen, nachdem er versucht hat, Menschen, Zwerge und Elben mit den Ringen der Macht zu versklaven.

Ein weiteres Element von Amazons Adaption ist, dass sie erwachsener sein könnte, als einige Fans es sich vorgestellt haben. Laut TheOneRing.net hat Amazon bereits im Oktober 2020 eine bekannte neuseeländische Intimitätskoordinatorin - Jennifer Ward-Lealand - eingestellt.

Es ist unklar, für welche Art von Intimität Ward-Lealand an Bord geholt wurde, aber einige Tolkien-Fans haben bereits ihren Unmut über die Einstellung von Ward-Lealand geäußert. Warum? Nun, Intimität - als Begriff in der Branche - bezieht sich normalerweise auf Nacktheit oder Sexszenen. Denke an die HBO-Adaption von Game of Thrones und du bist auf der richtigen Spur.

Wenn - und das ist ein großes Wenn, denn wir kennen Amazons Plan für seine Adaption nicht - Nacktheit ein Teil der Herr der Ringe-Serie ist, kannst du davon ausgehen, dass sie eine entsprechende Altersfreigabe erhält, wenn sie ausgestrahlt wird.

Amazon's Herr der Ringe Kosten

Herr der Ringe auf Amazon: Wie viel kostet die Produktion?

(Image credit: New Line Cinema / WingNut FIlms)

Amazon hat die Rechte an der "Herr der Ringe"-Fernsehserie im November 2017 für 250 Millionen Dollar gekauft (h/t Deadline). Wenn Amazon die fünf Staffeln zu Ende bringt, wird die gesamte Produktion laut The Hollywood Reporter voraussichtlich 1 Milliarde Dollar gekostet haben. Das würde Amazons Herr der Ringe zur teuersten Serie aller Zeiten machen.

Die 1-Milliarden-Dollar-Marke rückt näher an die Realität, wenn nicht sogar noch mehr. Wie die neuseeländische Publikation Stuff enthüllte, wird die Produktion von Staffel 1 angeblich 650 Millionen neuseeländische Dollar kosten. Wenn man das in US-Dollar umrechnet, liegt der Wert von Staffel 1 bei über 465 Millionen Dollar.

Allerdings wurde Amazon Studios ein Teil der Produktionskosten von der neuseeländischen Regierung erlassen. Reuters berichtet, dass Amazon aufgrund der Arbeitsplätze und der Arbeit, die das Unternehmen für die neuseeländische Wirtschaft geschaffen hat, zusätzliche fünf Prozent aus dem Screen Production Grant des Landes erhalten hat. Das bedeutete, dass Amazon Studios von der neuseeländischen Regierung einen Rabatt in Höhe von 162 Mio. NZ$ (116 Mio. US$) erhielt - Mittel, die Amazons finanzielle Aufwendungen für Staffel 1 reduzierten.

Diese Kostenreduzierung wird nicht übernommen, wenn die Produktion nach Großbritannien verlegt wird, aber die britische Regierung bietet auch finanzielle Anreize für Filme und Fernsehsendungen, die auf britischem Boden gedreht werden. Amazon kann also damit rechnen, eine Art Rückerstattung zu erhalten.

Amazons "Herr der Ringe"-Crew

Herr der Ringe auf Amazon: Wer ist beteiligt?

(Image credit: Amazon)

Jurassic World: Fallen Kingdom und A Monster Calls-Regisseur J.A. Bayona leitet die Produktion der Serie, während J.D. Payne und Patrick McKay seit Juli 2018 an Bord sind (h/t The Hollywood Reporter), um die Serie zu schreiben und mitzuproduzieren.

Weitere ausführende Produzenten sind Bayona, Lindsay Weber, Callum Greene, Jason Cahill und Gennifer Hutchinson. Kate Hawley war für das Kostümdesign der Serie verantwortlich, während der Konzeptkünstler John Howe - einer der Chef-Konzeptdesigner des Films - ebenfalls Teil des Teams war.

Bayona führte bei den ersten beiden Teilen der Serie Regie, darunter auch bei der Pilotfolge. Wayne Che Yip, der Regisseur von Hunters, hat bei vier der acht Episoden von Staffel 1 Regie geführt, während Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiters Vermächtnis) bei den letzten beiden Folgen Regie führte.

Eine Person, die für Amazons Adaption nicht zurückgekehrt ist, ist Peter Jackson. Der Regisseur der Trilogien Der Herr der Ringe und Der Hobbit war von Amazon angefragt worden, lehnte aber schließlich ab.

Schließlich scheint Howard Shore - der alle sechs Filme von Peter Jackson vertont hat - zum dritten Mal nach Mittelerde zurückzukehren.

Im Januar 2021 sprach Shore mit dem Unterhaltungsreporter Tom Power von TechRadar (während seiner Zeit als Freiberufler) für Observer.com und verriet, dass er noch nicht für die Vertonung der Serie kontaktiert wurde, aber "in Betracht ziehen würde", wenn er gefragt würde.

Jetzt berichtet Deadline, dass Shore Gespräche mit Amazon Studios geführt hat, um die Musik für die TV-Adaption zu komponieren. Wir hoffen, dass es zu einer Einigung kommt, denn Shore wäre die perfekte Besetzung für die Serie.

Amazons "Herr der Ringe"-Zusätze

Herr der Ringe auf Amazon: Wird der Krieg der Rohirrim-Film daran anknüpfen?

(Image credit: Warner Bros. Animation Studio)

Nein. Der Herr der Ringe von Amazon spielt Jahrhunderte vor Der Herr der Ringe: Krieg der Rohirrim, also erwarte nicht, dass es eine Überschneidung zwischen diesen Ereignissen geben wird.

Für diejenigen, die diese Ankündigung vielleicht verpasst haben: Vor einiger Zeit hat Variety berichtet, dass Warner Bros. Animation einen Herr der Ringe-Anime-Film entwickelt.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Helms Klamm, der legendären Festung von Rohan, die der Schauplatz der großen Schlacht in Herr der Ringe war: Der Krieg der Rohirrim wird die Geschichte von König Helm Hammerhand erzählen, dessen Herrschaft durch einen langen und kostspieligen Krieg während seiner Zeit auf dem Thron in Erinnerung geblieben ist.

Der Anime-Filmemacher Kenji Kamiyama, der unter anderem die Ultraman-Serie von Netflix inszeniert hat, wird bei War of the Rohirrim Regie führen, das an die sechs Hauptfilme von Herr der Ringe anknüpfen soll.

Da die Herrschaft von König Hammerhand jedoch rund 260 Jahre vor den Hauptereignissen von Herr der Ringe stattfand, wird es keine Verbindung zu Amazons Fernsehserie geben. Letztere spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde, also vor den Ereignissen in Krieg der Rohirrim.