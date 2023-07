Exklusiv: Samsung erklärt, warum es die iOS-Unterstützung für die Galaxy Watch eingestellt hat

Samsung hat auf der Samsung Unpacked 2023 die Samsung Galaxy Watch 6-Serie vorgestellt - aber iPhone-Nutzer brauchen darauf nicht zu achten.

Samsungs Galaxy Watches sind seit der Veröffentlichung der Samsung Galaxy Watch 4 im Jahr 2021 nicht mehr mit iOS-Geräten kompatibel. Damals gab Samsung die bestehende Tizen-Plattform auf und kehrte bei neuen und zukünftigen Galaxy Watch-Modellen zu Wear OS zurück.

Du kannst immer noch ein iPhone mit Tizen-betriebenen Galaxy Watches wie der Galaxy Watch 3 und der Galaxy Watch 2 Active koppeln, und andere Hersteller - darunter Montblanc und Fossil - haben inzwischen bewiesen, dass Wear OS mit iOS-Geräten kompatibel sein kann.

In einem Interview mit TechRadar auf der Samsung Unpacked 2023 hat sich Samsungs Director of Global Product Planning, Junho Park, zu diesem Thema geäußert: "Das Ziel ist: Wie können wir unseren Kunden das beste Erlebnis bieten? Wir haben festgestellt, dass einige der starken Einschränkungen [der Nutzer bei der Verwendung einer Galaxy Watch mit iOS] nicht von der Uhr [selbst], sondern vom Kernprodukt verursacht wurden."

"Also dachten wir uns: 'Hey, es gibt immer noch eine Menge Unterschiede [zwischen diesen beiden Systemen]. Das war einer der Gründe, warum wir [die iOS-Unterstützung auf den Galaxy Watches] eingestellt haben - wir konnten nicht das gleiche Erlebnis mit Android und iOS bieten."

Analyse: Das passende Set finden

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy Watch 6 und 6 Classic: Alles, was wir jetzt wissen, nachdem Unpacked vorbei ist

Seien wir ehrlich: Wenn du nach einer Uhr für dein iPhone suchst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dir Apple Watch Modelle ansiehst und nicht eine Samsung Galaxy Watch. Das Ziel von Apple war schon immer, dass alles von Apple in einem nahtlosen Ökosystem funktioniert. Es ist zwar möglich, eine Samsung Galaxy Watch zu benutzen, aber das ist alles andere als ideal.

Park deutet an, dass einige der Einschränkungen der Samsung Galaxy Watch "nicht an der Uhr selbst" liegen, aber obwohl du die Galaxy Watch-Serie mit jedem der besten Android Smartphones nutzen kannst, sind viele ihrer Funktionen gesperrt, es sei denn, du verwendest die Samsung Health App. Samsung hat auch seine Kamerasoftware so gestaltet, dass du die Galaxy Watch als Sucher verwenden kannst, wie du oben siehst.

Es gibt viele Beispiele für Funktionen, die nur mit beiden Geräten funktionieren. Du brauchst also wirklich ein Samsung Galaxy Smartphone, um das Beste aus der Galaxy Watch herauszuholen. Für Tech-Unternehmen, die sowohl Smartphones als auch Wearables herstellen, gehören systemagnostische Geräte und Open-Source-Software der Vergangenheit an.

In gewisser Weise macht es Sinn, eine Uhr zu benutzen, die speziell für die Kopplung mit deinem Smartphone entwickelt wurde und mit einer Software ausgestattet ist, die sicherstellt, dass du mit beiden Geräten das bestmögliche Ergebnis erzielst. Wenn du dich jedoch wirklich für deine Fitness interessierst und nach einer systemunabhängigen Uhr suchst, kannst du dir Fitbit- und Garmin-Uhren ansehen, die mit jedem Smartphone funktionieren, das die Fitbit-App oder Garmin Connect herunterladen kann.