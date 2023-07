CBD und Regeneration – wie du deine Leistung steigern kannst

Du kennst das sicher: Nach einem intensiven Workout oder einem langen Tag im Büro bist du total ausgepowert. Deine Muskeln schmerzen, dein Kopf fühlt sich schwer an. Du willst dich einfach nur noch aufs Sofa legen und abschalten. Du kannst Überanstrengung beim Sport vermeiden, indem du dein Training mit Smartwatch oder Fitnesstracker überwachst. Um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten, solltest du außerdem auf Erholung nach dem Sport nicht verzichten. Die Regeneration lässt sich mit Hilfsmitteln aus der Natur, wie CBD Öl, intensivieren. In diesem Artikel erklären wir dir, wie du deine Erfolge mit der Smartwatch überprüfen kannst.

Smartwatches im Sport - für optimale Leistungsfähigkeit

Smartwatches sind nicht nur ein modisches Accessoire. Sie sind mittlerweile zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Sportler und Fitnessbegeisterte geworden. Diese kleinen Geräte bieten eine Fülle von Funktionen, mit denen du deine Trainingsleistung verbessern und deine Regeneration überwachen kannst. Aber wie genau setzt man eine Smartwatch im Sport ein? Zur Überwachung deiner Trainingsleistung kannst du die in deiner Smartwatch eingebauten Sensoren nutzen.

Zunächst einmal solltest du wissen, dass verschiedene Smartwatches unterschiedliche Funktionen haben:

Einige können deinen Herzschlag überwachen.

Andere messen den Sauerstoffgehalt in deinem Blut.

Wieder andere können deine Schlafqualität verfolgen.

Einige hochmoderne Modelle können sogar das Stresslevel messen und dir Übungen zur Stressbewältigung vorschlagen.

Sie können unter anderem die Anzahl der verbrannten Kalorien, die zurückgelegten Schritte oder Kilometer, die Herzfrequenz oder die Sauerstoffversorgung deiner Muskeln messen.

Nimm deine Smartwatch mit zum Training

Diese Daten können dir dabei helfen, dein Training zu optimieren. Du kannst beispielsweise schlicht und einfach ablesen, wie weit du beim Aufwärmen gerannt bist. Auch die Herzfrequenz beim Training ist entscheidend. Die optimale Herzfrequenz beim Sport variiert je nach Alter, Fitnesslevel und individuellen Gesundheitszielen. Generell wird ein Herzfrequenzbereich von 50-70% der maximalen Herzfrequenz für moderates Training und 70-85% für intensives Training empfohlen. Die maximale Herzfrequenz kann grob berechnet werden als 220 minus dein Alter. Indem du deinen Puls an deiner Smartwatch abliest, kannst du dein Training mit Kardio sowie intensiven Phasen gestalten.

Doch auch nach dem Sport gibt es für deine Smartwatch noch viele Aufgaben. Denn du kannst mithilfe deiner Smartwatch deine Werte während der Regenerationsphase überwachen.

(Image credit: Pexels | pixabay)

Was versteht man eigentlich unter Regeneration?

Regeneration ist ein grundlegender biologischer Prozess, der auf die Wiederherstellung oder Erneuerung beschädigter oder abgenutzter Zellen und Gewebe abzielt. Nach körperlicher Anstrengung, wie z.B. einem intensiven Training, beginnt der Körper mit der Regeneration, um die durch Stress verursachten Schäden in Ordnung zu bringen. Während dieser Phase werden Muskelproteine repariert und neu aufgebaut. Genauso werden gespeicherte Energiereserven aufgefüllt.

Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass du deine körperliche Leistungsfähigkeit deutlich anheben kannst, wenn dieser Regenerationsprozess gut funktioniert. Darüber hinaus spielt auch die mentale Regeneration eine wichtige Rolle, da sie dem Gehirn ermöglicht, sich von den Belastungen des Tages zu erholen und sich auf neue Aufgaben vorzubereiten. Viele Menschen schmücken diese Erholungsphasen aus, z.B. durch Fernsehgucken oder Massagen. Für ein ganz besonders intensives Regenerations-Erlebnis setzen viele Sportler auf CBD Öl.

Das musst du über CBD Öl wissen

CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol und beschreibt eine natürliche Verbindung, die in der Hanfpflanze gefunden wird. Wissenschaftler konnten bisher ca. 120 verschiedene Cannabinoide aus der Cannabis sativa-Pflanze extrahieren. Besonderes Augenmerk legt die Forschung im Moment auf CBD, weil es jede Menge gute Eigenschaften hat, die in der Therapie und Regeneration von Vorteil sein können. Aber keine Sorge, CBD Produkte rufen keinen Rausch hervor. Diese psychoaktive Wirkung wird durch eine andere Hanf-Verbindung namens Tetrahydrocannabinol (THC) verursacht. CBD ist daher auch vollkommen legal.

Darin sehen nicht nur Mediziner, sondern auch Hobbysportler im Alltag das Potenzial von CBD Tropfen: Die therapeutischen Eigenschaften von Hanf nutzen, ohne bewusstseinserweiternde oder andere schwere Nebenwirkungen – das ist ein unglaublicher Gewinn. Bisher ist die Studienlage zur CBD Wirkung zwar noch nicht ausreichend, aber wachsend, sodass die therapeutische Anwendung von Cannabidiol noch in den Kinderschuhen steckt. Zum Glück ist CBD ein legales Hanfprodukt, sodass es sich stattdessen als Lifestyle-Produkt wahnsinniger Beliebtheit erfreut. Viele Anwender haben das Potenzial von CBD Öl erkannt und nutzen es, um ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Dieser Effekt kann dadurch möglich werden, weil CBD Öl die Regeneration fördert und auch die Leistungsfähigkeit erhöhen kann..

3 Gründe für CBD nach dem Sport

Das Gute ist sowieso, dass CBD Hanföl ein Naturprodukt mit so gut wie keinen Nebenwirkungen ist. Wenn du also deinem Körper nach dem Sport etwas Gutes tun willst, sind hier 3 Gründe, warum CBD Öl die Antwort sein könnte:

Entspannung: Training kann stressig sein, besonders wenn du dich auf ein großes Event oder einen Wettkampf vorbereitest. CBD kann dabei helfen, Stress und Angst zu reduzieren, was deine allgemeine Erholung verbessert. Sowohl Körper und Geist brauchen Entspannung und haben daher eine Unterstützung durch CBD Öl verdient. Schmerzlinderung: CBD ist bekannt für seine potenziell schmerzlindernde Wirkung. Es kann helfen, Muskelschmerzen und -entzündungen nach einem intensiven Training zu reduzieren, sodass du schneller wieder fit wirst. Auch die entzündungshemmenden Effekte von Cannabidiol können die Schmerzlinderung unterstützen. Verbesserter Schlaf: Ein guter Schlaf ist unerlässlich für die Regeneration. CBD Tropfen können dabei helfen, die Schlafqualität zu verbessern. So wachst du am nächsten Morgen frisch und erholt auf.

(Image credit: Pexels | Aphiwat chuangchoem)

Welche Wirkung hat Cannabidiol?

Das Spannende an Cannabidiol ist, dass es ganz natürlich im Körper wirkt. Jeder Mensch besitzt nämlich ein Endocannabinoid System (ECS), dieses ist Teil des Zentralen Nervensystems. Überall im Körper sind Cannabinoid-Rezeptoren verteilt. Mit diesen Rezeptoren können speziell Cannabinoide wie CBD oder THC interagieren. Auch produziert der Körper selbst Endocannabinoide, die pflanzlichen Cannabinoiden ähneln.

Deswegen kann CBD im Körper Wirkung entfalten, und zwar sanft und ganzheitlich. Hier sind eine Reihe von Wirkungen, die CBD hat und deswegen gerade für die Regeneration vorteilhaft ist:

entspannend

schmerzlindernd

entzündungshemmend

angstlösend

entkrampfend

Wie CBD Öl Regeneration fördert: Ein tieferer Blick auf die Wissenschaft

Zunächst einmal interagiert Cannabidiol mit dem körpereigenen Endocannabinoid System, einem komplexen Netzwerk von Zellen und Signalen, das eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Homöostase, also dem Gleichgewicht im Körper, spielt [1]. Das ECS ist an einer Vielzahl von Prozessen beteiligt, darunter Schmerz, Stimmung, Schlaf und Entzündungen.

Steigert Wohlbefinden

CBD bindet nicht direkt an die CB1- und CB2-Rezeptoren des ECS, wie es z.B. das psychoaktive THC tut. Stattdessen hemmt es u.a. das Enzym FAAH (Fettsäureamid-Hydrolase), das für den Abbau des endogenen Cannabinoids Anandamid verantwortlich ist [2]. Anandamid, auch als "Glücks-Molekül" bekannt, bindet an die CB1-Rezeptoren und fördert so Gefühle von Glück und Wohlbefinden. Das brauchst du auf jeden Fall, wenn du dich erholen und deine Leistungsfähigkeit steigern willst.

Hemmt Entzündungen in den Muskeln

Im Hinblick auf die Muskelentspannung kann CBD Öl die Entzündungsreaktion im Körper beeinflussen. Studien haben gezeigt, dass CBD die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen hemmt und die Aktivität von T-Zellen, die an der Immunantwort beteiligt sind, verringert [3]. Dies kann dazu beitragen, Entzündungen und damit verbundene Schmerzen und Steifheit in den Muskeln zu reduzieren. Auf diese Weise wird die Regeneration nicht nur beschleunigt, sondern gibt dir auch die Möglichkeit, dich besser zu entspannen.

Reduziert Stress

Darüber hinaus zeigt Forschung, dass CBD durch die Beeinflussung des Serotonin-Systems zur Linderung von Angst und Stress beitragen kann [4]. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle in unserer emotionalen Stimmung spielt. Durch die Modulation des Serotoninspiegels kann CBD helfen, den mentalen Stress zu reduzieren und ein Gefühl der Ruhe und Entspannung zu fördern. Du weißt ja: Erholung beginnt im Kopf. Wenn du dich mental gestresst fühlst, kannst du auch deine Muskeln nicht entspannen.

Tracke deine CBD-Regeneration mit der Smartwatch

Wie kann eine Smartwatch dir dabei helfen, deine CBD-basierte Regeneration zu kontrollieren? Ganz einfach: Auch deine Regeneration kannst du mit der Smartwatch überwachen. Die meisten Smartwatches haben z.B. eine Schlafüberwachungs-Funktion, die es dir ermöglicht, deine Schlafqualität und -dauer zu verfolgen. Diese Informationen können dir dabei helfen, zu erkennen, ob du genug Ruhe bekommst. Wenn du regelmäßig CBD Öl einnimmst und deine Schlafdaten und Stresslevel mit deiner Smartwatch überwachst, kannst du den Einfluss von CBD auf deine Regeneration kontrollieren.

Hier ist eine einfache Anleitung, wie du das machen kannst:

Verwende regelmäßig CBD Öl: Man tropft das Öl einfach unter die Zunge. Du kannst es abends vorm Einschlafen nehmen oder 2 Mal täglich. Beginne mit einer niedrigen Dosis und erhöhe diese allmählich, bis du die gewünschten Effekte erzielst. Trage deine Smartwatch beim Schlafen: So kannst du deine Schlafdaten aufzeichnen und sehen, ob sich deine Schlafqualität nach der Einnahme von CBD Tropfen verbessert. Überprüfe regelmäßig deine Schlafdaten: Achte auf Veränderungen in der Schlafdauer, der Schlafphasen oder der Anzahl der Aufwachepisoden. Nutze die Stressmanagement-Funktionen deiner Smartwatch: Einige Modelle bieten Funktionen zur Messung des Stresslevels oder zur Durchführung von Entspannungsübungen. Nutze diese Funktionen, um zu sehen, ob CBD Öl dazu beiträgt, dein Stresslevel zu senken. Passe deine CBD-Dosis nach Bedarf an: Wenn du Verbesserungen bei deinem Schlaf oder Stresslevel bemerkst, kannst du bei deiner aktuellen Dosis bleiben. Wenn nicht, kannst du versuchen, deine Dosis zu erhöhen.

Indem du diese Schritte befolgst, kannst du die Vorteile von CBD zur Förderung deiner Regeneration optimal nutzen und deine Fortschritte mithilfe deiner Smartwatch überwachen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Körper anders auf CBD reagiert. Daher ist es immer am besten, auf deinen Körper zu hören und ggf. einen Arzt zu konsultieren.

(Image credit: Pexels | Kindel Media)

Diese CBD Hanfprodukte kannst du zur Erholung nutzen

Viele Profi-Sportler wie Ultimate Fighting Champion Nate Cruz oder Basketballerin Brittney Griner präferieren, Cannabinoide zu inhalieren. CBD E-Liquids können in einer E-Zigarette oder in einem kleinen Vape Pen verdampft werden. Das hat den Vorteil, dass die CBD Wirkung fast unmittelbar eintritt. Vapen ist aber nicht für jeden etwas und wir wollen dir an dieser Stelle 2 Möglichkeiten der CBD Einnahme vorstellen: die äußerliche Anwendung von CBD Cremes/CBD Pflastern und die sublinguale CBD Öl Einnahme.

Wenn Muskeln und Gelenke schmerzen: CBD Balsam

CBD Balsam ist eine großartige Option für diejenigen, die nach einer gezielten Schmerzlinderung suchen. Es kann direkt auf die schmerzende Stelle eingerieben werden, damit es dort hilft, wo es gebraucht wird. Bis du eine Wirkung bei der äußerlichen Einnahme spürst, kann es eine Weile dauern. Das Cannabidiol muss ja durch die Haut dringen. Aber dafür hält die Wirkung bis zu 6 Stunden an.

Anstelle von CBD Balsam gegen Muskel-, Gelenk- und Verspannungsschmerzen kannst du auch ein CBD Pflaster verwenden. Dieses kannst du an die beanspruchte Stelle kleben, z.B. auf deinen Bizeps, falls du dir diesen beim Training verzerrt hast. Dort kann das Pflaster bis zu 12 Stunden bleiben. In dieser Zeit gibt es regelmäßig den Wirkstoff ab. Du kannst es also den ganzen Tag oder die ganze Nacht tragen.

Der ganzheitliche Ansatz: CBD Öl

CBD Öl ist definitiv die populärste Art der CBD Einnahme. Man tropft das Öl unter die Zunge. Dort wird der Hanf-Extrakt über die Mundschleimhaut in die Blutbahn aufgenommen und so im ganzen Körper verteilt. So kann Cannabidiol ganzheitlich wirken. Die Dosierung ist ebenfalls einfach, weil die CBD Tropfen mit der Pipette leicht abgezählt werden können.

Wenn du dich fragst, wie du CBD am besten dosierst, lautet die einfach Antwort: So, wie du dich am wohlsten fühlst. Ein Zuviel gibt es im Prinzip nicht, aber bei diesem Naturprodukt gilt: Weniger ist mehr! Beginne z.B. mit 1-2 Tropfen morgens und abends und steigere oder reduziere diese Dosierung nach einigen Tagen, je nachdem wie du dich fühlst.

Anwendungs- und Dosierungstipps

Einige Tipps wollen wir dir noch an die Hand geben, bevor du CBD Öl anwendest:

Für den Sport bevorzugen viele Anwender ein Breitspektrum Öl, weil dieses THC-frei ist.

Cannabidiol gilt nicht als Doping.

Für Beginner eignet sich ein 5% oder 10% CBD Öl.

Beobachte deinen Körper genau, eventuell kannst du dir Notizen machen.

Falls du durch CBD Tropfen müde wirst, verwende sie nur am Abend!

Schlussfolgerung

CBD ist ein mächtiger Verbündeter, wenn es um Regeneration geht. Mit seinen schmerzlindernden, schlaffördernden und stressreduzierenden Eigenschaften kann es dir helfen, dich schneller von körperlicher und geistiger Belastung zu erholen. Probier es aus und lass deine Smartwatch die Ergebnisse tracken. Du wirst überrascht sein, wie gut es funktioniert!

