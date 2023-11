Max Payne 1 & 2 Remake befinden sich scheinbar in der "Produktionsreifephase", während Fans offenkundig noch länger auf Control 2 warten müssen

Remedy Entertainment hat in seiner Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2023 Updates zur Entwicklung mehrerer Spiele bereitgestellt – darunter natürlich auch Control 2 und den Remakes von Max Payne 1 & 2.

Der CEO des Unternehmens, Tero Virtala, freute sich aber zunächst einmal über die "erstaunlichen" Kritiken für Alan Wake 2, räumte jedoch zeitgleich ein, dass es wohl noch zu früh ist, um auf den kommerziellen Erfolg des Spiels zu schließen und die Sektkorken knallen zu lassen.

Bezüglich der Remakes von Max Payne 1 & 2 erklärte Virtala, dass das Projekt nun in die "Produktionsreife" eingetreten ist. Er betonte, dass das Team den Stil und den Umfang des Spiels scheinbar geklärt hat und dass sie mit einem sehr gut organisierten Team auch weiterhin an dem Projekt arbeiten. Man blickt dementsprechend zuversichtlich in die Zukunft und erwartet einen erfolgreichen Verlauf. Tolle Nachrichten, wenn du mich fragst und ich bin gespannt, wann wir uns alsbald wieder in Slow-Motion durch die Gangsterhorden ballern dürfen

Aber auch der Nachfolger von Control schreitet in Sachen Produktion weiter voran und befindet sich derzeit in der "Proof-of-Concept-Phase". Virtala beschrieb die Pläne diesbezüglich als "ehrgeizig" und betonte, dass sie bereits "gute Fortschritte" bei der Entwicklung und dem Design des Spiels gemacht haben. Das Team wird in den kommenden Quartalen in dieser Phase weiterarbeiten, um die identifizierten Schlüsselelemente zu testen, bevor sie zur nächsten Entwicklungsstufe übergehen und das Team erweitern. Klingt doch ... vielversprechend, oder?

Und auch zum Koop-Multiplayer-Spaß, den Condor darstellen soll, wurde sich geäußert. Auch jener Titel habe demnach die Produktionsreife erreicht und Virtala erklärte infolgedessen, dass Remedy nun wohl noch besser positioniert sei, um ein langlebiges Spiel zu entwickeln, wobei man sich ein noch viel tieferes Verständnis für Entwicklung servicebasierter Langzeiterfolge in Spielform angeeignet habe.

Gleichzeitig hofft das Unternehmen, dass das geheimnisvolle Projekt mit dem Codenamen Vanguard bis zum Ende des Jahres die Proof-of-Concept-Phase abschließen kann. Was sich dahinter verbirgt ... Keine Ahnung! Wir bleiben aber auf jeden Fall auch diesbezüglich weiter am Ball!