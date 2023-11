Gegen die Toxizität der Spielerschaft: Ubisoft kooperiert mit Wohltätigkeitsorganisation Safe In Our World

Die Partnerschaft zwischen Ubisoft und der Wohltätigkeitsorganisation Safe In Our World hat zur Entwicklung des "Good Game Playbook" geführt.

Bei selbigen handelt es sich um einen Leitfaden, der Spielern, die sich online toxisch verhalten, sowie denjenigen, die genau das melden, Unterstützung bieten soll.

Dieser Leitfaden wird automatisch an Spieler*Innen in Spielen wie For Honor und Rainbow Six Siege geschickt, die wegen ihres störenden Verhaltens gemeldet wurden. Aber auch diejenigen, die diese Meldung gemacht haben, werden ein Playbook erhalten.

Das "Good Game Playbook" zielt darauf ab, den Tätern zu helfen, Warnzeichen für ihr Verhalten zu erkennen und Wege zu finden, mit ihrer Wut und Aggression (generiert durch unerwünschte Verläufe von Multiplayerpartien o.ä.) umzugehen.

Gleichzeitig soll es denjenigen, die toxisches Verhalten erleben oder melden, Ressourcen und Informationen zur Verfügung stellen. Ubisoft hat bereits zuvor Maßnahmen ergriffen, um die Toxizität in seinen Spielen zu reduzieren, einschließlich einer Zusammenarbeit mit Riot Games für das Projekt "Zero Harm In Comms", das toxisches Verhalten in Spielen untersucht und Systeme entwickelt, um dieses frühzeitig zu identifizieren und anzugehen.

"Unser Hauptziel bei Ubisoft ist es, Spiele zu entwickeln, die positive Online-Erfahrungen fördern. Die Partnerschaft mit Safe In Our World hat es uns ermöglicht, unseren Spielerinnen und Spielern einen Expertenansatz und Ratschläge zu einem sehr komplexen Thema zu geben", sagt Jérémy Marchadier, Ubisofts Direktor für Spielersicherheit. "Obwohl das Problem der Spieltoxizität sehr vielschichtig ist, sind wir fest davon überzeugt, dass wir mit einer gemeinsamen und umfassenden Strategie einen bedeutenden Wandel herbeiführen können."

Das "Good Game Playbook"-Programm ist demnach Teil von Ubisofts Bemühungen, eine positive und respektvolle Spielumgebung zu fördern und Spieler bei der Bewältigung toxischer Verhaltensweisen zu unterstützen. Die Wohltätigkeitsorganisation Safe In Our World zeigt sich erfreut über diesen proaktiven Ansatz und hofft, dass mehr Spielehersteller ähnliche Programme einführen werden, um ihre Spielerbasis zu schützen.

Das "Good Game Playbook" wird in Zukunft auch in andere Sprachen übersetzt und an die Spielgemeinde anderer Ubisoft-Titel verteilt. Gut lesen, schnell merken und am besten dafür sorgen, dass unser liebstes Hobby auch weiterhin für alle Konsumenten eine tolle Erfahrung bleibt.

Chapeau, Ubisoft, zugegebenermaßen ein echt cooler Move!