Frisches Futter für Apple Arcade: Erkunde in Sonic Dream Team eine "bizarre Welt der Träume"

Sega hat in Form von Sonic Dream Team den nächsten 3D-Plattformer rund um den kultigen blauen Igel angekündigt, der alsbald exklusiv für Apple Arcade-Besitzer erscheinen wird.

Nach der recht jungen Rückkehr hin zum klassischen 2D-Plattformer in Form von Sonic Superstars, macht es jetzt den Anschein, wie als würde Sonic Dream Team eine moderne Version dessen darstellen, was die moderneren 3D-Einträge auszeichnet. Mit dabei: Ein offizieller Ankündigungstrailer, der uns vielfältigen Einblicken in die Level, einer Menge großartige Charaktere sowie flottem 3D-Gameplay begeistern möchte.

In einer "bizarren Welt der Träume" müssen Sonic und seine Freunde dabei verhindern, dass Dr. Eggmans böser Plan und seine seltsamen Träume wahr werden – das Übliche also.

Spielbar soll der Spaß bereits am 5. Dezember 2023 sein, also noch in diesem Jahr, aber eben exklusiv via Apple Arcade. Entsprechend werden (zumindest vorerst) einzig die Besitzer eines iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder aber Apple TV in den Genuss kommen.

Nach dem, was wir im Trailer gesehen haben, sieht es so aus, als ob die Spieler sechs Charaktere steuern können: Sonic, Tails, Amy, Knuckles, Rouge oder Cream. Das ist zwar eine fantastische Auswahl an liebenswerten Charakteren, aber ich würde lügen, wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass das Fehlen von Shadow in dieser Aufstellung mir eine kleine Träne des Kummers entlockte.

Im Launch-Trailer bekommen wir aber wie bereits erwähnt auch ein paar Level zu sehen. Und diese sind im wahrsten Sinne des Wortes traumhaft, werden aber wohl wie gewohnt durch eine Reihe kleiner wie größerer Widersacher, abertausenden sammelbaren Ringen sowie interessanten Bosskämpfen überzeugen.

Schlussendlich bleibt jedoch einmal mehr abzuwarten, wie das (nächste) neue Sonic-Spiel im Jahr 2023 ankommen wird. Die Exklusivität für Apple-Geräte könnte hier nämlich ebenso gut Fluch wie Segen sein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich Sega nach einem durchwachsenen Start mit Sonic Superstars direkt den nächsten Fehltritt erlauben darf. Abhängig dürfte der Erfolg aber auch von der Steuerung sein, die auf Smartphones nicht immer ohne Weiteres von Konsolenablegern übernommen werden kann.

Für das Team rund um den blauen Igel würde ich mir aber schon wünschen, dass sich hier ein Geheimtipp in der Mache befindet. Immerhin wurde dem ikonischen Dauerläufer jüngst einmal mehr der Rang von Mario und Co. abgelaufen ...