Ursprüngliche Halo 1-Inhalte kommen dank Moddern zurück

343 Industries und eine engagierte Gruppe von Moddern stellen Assets und geschnittene Inhalte aus den frühen Tagen des ursprünglichen Halo wieder her.

Halo: The Master Chief Collection bietet einige der besten Xbox-Spiele, die es gibt, aber so hat es nicht angefangen. Ursprünglich sollte der mittlerweile ikonische Shooter ein RTS-Titel werden, etwas, das die Serie später noch einmal aufgreifen sollte. Jetzt arbeiten die aktuellen Entwickler von Halo, 343 Industries, zusammen mit einer Gruppe namens Digisite hart daran, alles, was seit der Demo von Halo: Combat Evolved von 1999 auf dem Boden geblieben ist, wieder auf Vordermann zu bringen.

Auf dem offiziellen Halo Waypoint erklärte ein Community-Schreiber von 343, dass die Arbeiten an der Wiederherstellung von zuvor geschnittenen Inhalten aus dem ersten Halo-Spiel bereits im Gange sind. "Wir haben bekannt gegeben, dass ein unerschrockenes Team von Moddern in Zusammenarbeit mit uns hier bei 343 Industries daran arbeitet, einige dieser alten Inhalte wiederherzustellen, damit du sie in Halo: The Master Chief Collection auf dem PC selbst erleben kannst".

Nach der "Cutting Room Floor"-Reihe von Blogbeiträgen vor fast einem Jahr werden stetig Fortschritte gemacht. Das jüngste Update erklärt Folgendes: "Nachdem wir ein Jahr lang mit gesenktem Kopf in die dunkelsten Tiefen der alten Ordner eingedrungen sind und ein Licht in die tiefsten Ecken der Halo-Geschichte geworfen haben, um in den geheimen zehnten Kreis der Hölle (den Cutting Room Floor der Spieleentwicklung) einzutauchen, ist es nun an der Zeit, zu enthüllen, was du mit dem nächsten MCC-Update in die Hände bekommst".

Das engagierte Team arbeitet derzeit an neuen Maps, die aus den ersten Demo-Builds von Halo: Combat Evolved gerettet wurden. Solche neuen Umgebungen sind Underground, das aus einer unvollendeten Innenraumumgebung von Gearbox Software als enger Korridor für 4-8 Spieler entstanden ist, und Abyss, das seinen Ausgangspunkt in der nackten Dusk-Arena für 2-4 Spieler hatte. Sie wurde erstmals auf der E3 2000 gezeigt und wird nun bald nach zwei Jahrzehnten im Dunkeln für die Gaming-Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das ist aber noch lange nicht alles, was hier passiert. Es gibt nämlich eine ganze Reihe neuer Karten sowie neue Fahrzeuge und Waffen, wie z. B. einen Sturmgewehr-Granatwerfer und eine SMG mit stark verbesserter Polygonzahl. Sogar neue Gegner, die du mit Plasmageschossen vollpumpen kannst, sind in Sicht.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Engagierten Fans wurde jedoch mitgeteilt, dass: "Wir werden Links zu GitHub und dem Steam Workshop bereitstellen, wo du dir alle Vorteile von Digsite Release 1 holen kannst", sobald es fertig ist. Wenn du auf dem PC spielst und das volle Halo-Erlebnis haben willst, dann scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis du genau das bekommst.

