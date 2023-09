Starfields bisher größter Glitch macht dich dank einer Pfütze zum Millionär

Spieler sind einmal mehr auf einen seltsamen Fehler in Starfield gestoßen. Dieser ist glücklicherweise eher von der guten Sorte und stellt so eine weitere Hilfestellung für die sorgenfreie Progression in Bethesdas Sci-Fi-RPG dar.

Dass der neueste Glitch dabei aufgedeckt wurde, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Immerhin ist Starfield gigantisch groß und Bethesda-typisch war zu erwarten, dass nicht jeder einzelne Millimeter zur Gänze perfektioniert wurde. Umso länger sich die Spieler also im Sci-Fi-Rollenspiel austoben können, desto häufiger werden wir von solchen amüsanten Geschichten wie der Folgenden zu hören bekommen:

X/Twitter-Nutzer @JamieMoranUK macht in Form eines Videos auf einen Fehler aufmerksam, der einen jeden Spieler von Starfield in Windeseile zum Millionär machen dürfte – fast schon gänzlich ohne Mühen.

Wie das geht? Im Video beobachtet man den Spielercharakter lediglich dabei, wie er auf eine Pfütze zugeht, die sich direkt vor dem Shepherds-Laden in Akila City befindet. Wer nun aber so verrückt sein mag und einmal einen intensiveren Blick in die Pfütze wirft, der wird schnell überrascht sein, dass du hier plötzlich vollumfänglichen Zugriff zu einem JEDEN EINZELNEN ARTIKEL des genannten Geschäfts erhältst! Und das lässt sich sogar beliebig reproduzieren – komm einfach nach 24 Stunden an den gleichen Ort und greife wieder einmal unfassbare Schnäppchen ab, nur um sie danach für eine ordentliche Menge Credits zu verhökern.

Da der Post inzwischen wieder privat gestellt wurde, hier ein zweites Beispiel für den Puddle- (Pfützen)-Glitch:

Wieso sollte man sich mit dem spaßigen, aber durchaus fordernden Infinity-Money-Glitch herumschlagen, von welchem wir dir erst jüngst berichtet haben, wenn es doch diese viel komfortablere Alternative gibt?

Und dabei bietet sie sogar alles, was man so für das Überleben im All braucht: Schiffsteile, Medikits, Munition ... sogar Nahrung! Und das Beste: Nichts hiervon wird als Diebstahl eingestuft!

Man mag sich kaum ausmalen, an welchen Ecken von Starfield noch eine solche Interaktion möglich ist ... ab jetzt werden wir auf jeden Fall Stock, Stein und auch jede Pfütze genaustens im Auge behalten – ist ja nicht so, wie als wäre das Spiel nicht schon zeitaufwendig genug.

Wer diesen pfiffigen Trick ausprobieren mag, hat noch jetzt die Gelegenheit dazu (bevor Bethesda Wind davon bekommt) und sollte direkt einmal seine Xbox Series oder aber den PC anschmeißen. Wen Starfield hingegen schon jetzt wieder kaltlässt, dem kann ich einen Blick in unsere Xbox-Bestenliste für die Suche nach möglichen Alternativen nur dringlichst ans Herz legen!