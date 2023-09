In Starfield feiert der berüchtigte "Unendlich-Geld-Glitch" aus Skyrim sein Comeback – zumindest fürs Erste

Starfields Spielerschaft pflückt den Titel schon seit dem Vorabzugang in der vergangenen Woche in seinen Einzelteilen auseinander und stößt so wiederholt über ungewöhnliche Bugs oder auch vorteilhafte Glitches. Einer hiervon war zuletzt ein Geld-Glitch, der es dir erlaubt in Windeseile ein Vermögen für dein Raumschiffupgrade oder neue Waffen anzuhäufen

Wie das geht, zeigt YouTuber vNivara und erinnert hiermit an die Hochzeit von Skyrim, in der mithilfe eines ähnlichen Glitches unendlich viele Ressourcen Geldressourcen angehäuft werden konnten. Probiert wurde das Ganze bisher nur auf der Xbox Series X, auf dem PC sollte dieser Vorteil dir aber genauso gut zur Verfügung stehen.

Nur einfach ... einfach ist das nicht unbedingt. Aber auch wenn die Schritte etwas verworren sein mögen, so ist diese Methode des Geldverdienens doch noch immer deutlich flotter und angenehmer als die Alternative bei der freien Erkundung der Spielwelt.

Was musst du also tun?

Zunächst einmal musst du im Geschäftsviertel von New Atlantis beginnen und einem bestimmten Pfad folgen, der unter einem Staudamm und dann unter einer unsichtbaren Barriere verläuft. Du benötigst jedoch einen Sprunganzug, da es wahrscheinlich ist, dass du dir ohne selbigen die Beine brechen wirst.

Daraufhin ersteigst du eine Felsfläche mit gekonnten Sprüngen sowie dem ein oder anderen Kameratrick, um schlussendlich im Idealfall unter die Karte zu gelangen. Ein Moment wirst du hierbei sogar in unsichtbarem Wasser schwimmen, was dir kontinuierlich Schaden verursacht – ein paar Regenerationsitems wären also auch angebracht. Warst du jedoch schließlich erfolgreich, so tauchst du direkt unter den Läden einiger Händler auf, wo du eine Kiste plündern kannst, ohne einen einzigen Kredit zu bezahlen.

Im Videobeispiel enthielt eine der gezeigten Kisten dabei erstaunliche 75.000 Credits, eine beachtliche Menge für ein paar Minuten der Anstrengung würde ich mal meinen. Insofern der Glitch aber noch beliebter wird, könnte diese Option wohl alsbald wieder aus dem Spiel verschwinden – Wer also sein Guthaben aufstocken will, der sollte das schnell tun.

Ob du das jedoch wirklich willst oder dich lieber auf die herkömmlichen Methoden der Creditanhäufung in Starfield verlässt, das sei an dieser Stelle natürlich einmal mehr dir selbst überlassen!

Doch nicht nur durch die kleinen Fehlerchen glänzt Starfield, sondern auch durch eine Reihe von ambitionierten Spieler*Innen, die offenbaren, was möglich ist. Eine hiervon zeigte jüngst sogar, dass die Reise zwischen den Planeten tatsächlich auch manuell funktioniert!