Starfield wird nächste Woche die Nvidia DLSS-Unterstützung für die Steam-Beta hinzufügen, der vollständige Start erfolgt später

Bethesda Game Studios hat eine erfreuliche Nachricht für Starfield-Fans, die auf eine Verbesserung des Spielerlebnisses der PC-Version warten. Das lang erwartete Nvidia DLSS-Update wird nächste Woche in Form einer Steam-Beta veröffentlicht. Obwohl indessen fast zwei Monaten seit dem Start des Weltraum-Rollenspiels vergangen sind, gibt es allen Grund zur Freude. Wieso? Na, weil dieses Update das Potenzial hat, die Grafikleistung wie auch die Performance erheblich zu steigern!

Die Ankündigung von Bethesda auf X|Twitter informierte die Spieler über die bevorstehende Veröffentlichung und erklärte, dass das Update neben DLSS auch Frame-Regeneration, Display- und HDR-Steuerung für unterstützte Systeme sowie weitere Optimierungen und Verbesserungen enthalten wird.

"Wir haben fleißig an [Starfield]-Updates gearbeitet und werden unser nächstes Update nächste Woche in die Steam Beta bringen", erklärt Bethesda in einem aktuellen Twitter-Post.

Die Steam-Beta bietet den Spielern infolgedessen also die Möglichkeit, das Update vorab zu testen und Feedback zu geben, bevor es für alle PC-Spieler verfügbar wird. Beachte jedoch, dass DLSS nur für PC-Nvidia-Nutzer zur Verfügung steht. AMD-Jünger dürfen hingegen auf FSR3-Support hoffen, der in einem künftigen Update noch von Team Rot nachgereicht werden soll.

Bei der Veröffentlichung verfügte Starfield nur über die FSR2 Upscaling-Technologie von Radeon. Einige Spieler nutzten allerdings Modding-Kniffe aus, um DLSS in das Spiel zu integrieren und so ihre Leistung zu verbessern. Eine offizielle Mod-Unterstützung ist ihrerseits aber erst für das kommende Jahr, voraussichtlich also Anfang 2024, geplant. Außerdem wird ein "Essen"-Button für Lebensmittel hinzugefügt, um das Öffnen des Inventarmenüs zu erleichtern – etwas Komfort gibt es also auch!

Was hingegen die DLC-Erweiterung Shattered Space und weitere Starfield-Inhalte betrifft, hat Game Director Todd Howard bisher keine Informationen über das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Es bleibt also ein Geheimnis, wann diese erwarteten Ergänzungen erscheinen werden. Weitere Informationen zu Rollenspielen und kommenden Spielen im Jahr 2023 findest du in unseren umfassenden Leitfäden.