Starfield ist noch nicht einmal für alle spielbar und wurde schon in unter 3 Stunden beendet!

Starfield wird zwar erst morgen (am 6. September) vollständig veröffentlicht, aber das hat einen ganz bestimmten Speedrunner keineswegs davon abgehalten, die Hauptgeschichte des Spiels in Rekordzeit zu durchleben!

Starfield, ein RPG mit über tausend erkundbaren und begehbaren Planeten, hunderten Abenteuern, die es zu bestreiten gilt, wurde einfach mal in weniger als drei Stunden durchgespielt!

Der Held der Stunde: Speedrunner Micrologist, der die neue Bethesda-Erscheinung einfach mal in 2 Stunden, 51 Minuten und 42 Sekunden abschloss (via VG247). Du glaubst mir nicht? Dann kannst du das ganze Abenteuer auf Wunsch auch einfach auf seinem YouTube-Kanal nachverfolgen (Achtung: Spoiler).

Gerade zu Beginn und in den ersten Wochen eines Releases sind solche Rekorde zwar immer nur temporär. Doch wie auch bei Baldur's Gate 3, so ist auch dieser Run höchst beeindruckend und offenbart den ein oder anderen Kniff, um sich gezielt durch Begegnungen und DIaloge zu mogeln.

Die Praxis, darum zu konkurrieren, Spiele in Rekordzeit abzuschließen, ist jedoch auch bei Bethesda-RPGs längst ein alter Schuh. Laut Speedrun.com wurde Bethesdas vorheriges Einzelspieler-Angebot, das Fantasy-RPG The Elder Scrolls V: Skyrim, beispielsweise schon häufiger einmal in weniger als 23 Minuten abgeschlossen."Waz", ein Speedrunner aus Nordirland, hält hierbei den aktuellen Rekord mit 22 Minuten und 58 Sekunden.

Und mit der Zeit dürfte es so auch Starfield nicht anders gehen – wohlgemerkt, wir reden hier ja auch nur über die Hauptstory. In den frühen Tagen ist Micrologists Einsatz jedoch erst einmal für sich genommen zu bewundern und so ziehe auch ich zutiefst meinen Hut vor dieser Leistung!

Obwohl Starfield aktuell nicht immer nur mit Lobeshymnen überschüttet wurde, ist es doch ermutigend zu sehen, dass einige Fans bereits mehr als gewillt sind, noch tiefer ins System des Spiels einzutauchen und es so akribisch auseinanderzupflücken, nur um noch schneller ans Ende zu gelangen – und das wieder und wieder.

Wäre das auch was für dich oder bist du eher der gemächliche Typ und freust dich einfach darauf, dir in aller Seelenruhe eine jede Feinheit des Sci-Fi-Abenteuers im Detail zu Gemüte zu führen? Was auch immer es sein mag, diese Leistung beweist, dass auch Starfield für weit mehr als nur Bethesda-Liebhaber einen Blick wert sein dürfte!

Wer sich noch nicht sicher ist, ob dieses Abenteuer den eigenen Erwartungen entspricht, der darf gern einmal einen Blick in unseren Testbericht riskieren. Alle, die jedoch mehr Fantasy und weniger Sci-Fi in ihrem Rollenspiel wünschen, finden womöglich noch eine passende Alternative in unserer Bestenliste.