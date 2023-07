So meldest du dich für Payday 3's geschlossene Beta an

Payday 3 ist nur noch knapp zwei Monate von seiner Veröffentlichung entfernt, aber du kannst das Spiel schon nächste Woche ausprobieren. Vom 2. bis zum 7. August findet eine geschlossene Beta auf Xbox Series X|S und PC statt. Laut Eurogamer wird es in der Beta nur eine Mission geben, No Rest for the Wicked, die aber im Koop-Modus spielbar ist und in den fünf Tagen beliebig oft gespielt werden kann.

Auch der Stufenaufstieg wird in der geschlossenen Beta enthalten sein, allerdings nur bis zur Infamie-Stufe 22 und der Waffenstufe 8. Auf der Steam-Seite von Payday 3 wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Beta-Fortschritt nicht in das vollständige Spiel übernommen wird, egal ob du auf der Xbox oder dem PC spielst. Wenn dir der Gedanke nicht gefällt, dass dein Fortschritt zurückgesetzt wird, solltest du bis zur Veröffentlichung am 21. September warten.

Wenn du dich selbst anmelden möchtest, gehst du einfach auf die Steam-Seite des Spiels, scrollst nach unten zum Abschnitt "Join the Payday 3 Playtest" und klickst auf "Request Access". Wenn du ausgewählt wirst, erhältst du kurz vor dem Start der Beta eine E-Mail von Entwickler Starbreeze.

Wenn du auf der Xbox Serie X|S bist, musst du die Xbox Insider Hub App über den Store herunterladen. Sobald du in der App bist, gehst du auf den Reiter "Previews" und wählst die Option "Payday 3 Closed Beta" aus. Auch hier wird dich der Entwickler vorzeitig benachrichtigen, wenn du für die Teilnahme ausgewählt wurdest.

Wenn du es nicht schaffst, an der geschlossenen Beta auf der Xbox teilzunehmen, gibt es einen Silberstreif am Horizont: Payday 3 wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein. Wenn du ein Abonnent bist, kannst du das Spiel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.