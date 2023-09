Nvidia DLSS 3.5 kommt noch heute zu Cyberpunk 2077 – gerade rechtzeitig für das große 2.0 Update!

Nvidia GeForce RTX-Karte im Besitz? Dann solltest du dringend einmal deinen Grafiktreiber aktualisieren ... zumindest, wenn du dank DLSS 3.5 ab dem 21. September die beste Leistung in Cyberpunk 2077 genießen magst.

Night City wird hierdurch so flüssig spielbar wie selten zuvor und dank des gigantischen 2.0-Updates gibt es gleich noch einen Grund, um Cyberpunk 2077 mal wieder einen Besuch abzustatten! Mit im Gepäck hat die Aktualisierung nämlich gleich eine ganze Reihe von Überarbeitungen, hierunter auch neue Waffen, Fahrzeuge und mehr. Tatsächlich ist das Update derart umfangreich, dass Entwickler CD Projekt RED guten Gewissens empfiehlt, hierfür einen neuen Spielstand anzufangen. Quasi können wir uns nun darauf freuen, Night City genau so zu erleben, wie es ursprünglich womöglich einmal angedacht war!

"Dank der intelligenten Technologie von DLSS 3.5, befeuert von KI-Rendering-Power, kannst du Cyberpunk 2077: Phantom Liberty's neuesten Ort Dogtown in seiner besten Form bestaunen", so Jakub Knapik, der Vice President of Art von CD Projekt RED. "Mit schärferen Bildern, präziserer Beleuchtung und den höchsten möglichen Bildraten" (via GameSpot).

DLSS ist, wie du vielleicht schon weißt, die Nvidia-Technologie, die unter Nutzung der KI eine höhere Bildqualität, Auflösung wie auch Bildrate gewährt, ohne die Leistungsfähigkeit deines Systems im Gegenzug allzu sehr zu strapazieren. Toll ist hierbei, dass auch preisgünstigere Mittelklasse-Karten wie etwa die RTX 3060 Ti DLSS unterstützen. Klar, Frame-Generation und Co. sind den Luxus-Flaggschiffen der 40er-Serie vorbehalten, aber auch nur mit DLSS sind bereits beeindruckende Ergebnisse erzielbar – umso mehr mit Version 3.5!

DLSS 3.5 ergänzt die ohnehin grandiose Technologie schließlich noch um Ray-Reconstruction. Hiermit wird eine optimierte Raytracing-Funktionalität gewährleistet, wobei zusätzliche Pixel zur Erzeugung saubererer wie auch präziserer Reflexionen hinzugezogen werden.

Summa Summarum ist das eine erfreuliche Nachricht für alle PC-Spieler von Cyberpunk 2077, insbesondere aber für alle Besitzer einer der aktuellen RTX-Karten. DLSS 3.5 dürfte in jedem Fall dazu beitragen, dass die Leistungsergebnisse eines jeden frischeren Nvidia-Systems neue Höhen erreichen und gerade beim anspruchsvollen "Phantom Liberty" ist das doch genau die Lösung, die man sich wünschen mag!

Während die XXL-Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bereits am 26. September vor der Tür steht, können alle Fans der Rollenspielkost noch schnell einmal einen Blick in unsere RPG-Bestenliste werfen, um auch noch die letzten Tage gekonnt zu überbrücken!