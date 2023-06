Modder konnten das Asus ROG Ally bereits mit 4TB Speicher ausstatten

Das Asus ROG Ally ist erst seit Anfang Juni 2023 auf dem Markt und schon hat die Modding-Community herausgefunden, wie man 4TB M.2 2280 SSD-Speicher auf ihm installieren kann.

Normalerweise wird das Asus ROG Ally mit 512 GB Speicherplatz ausgeliefert, eine 256-GB-Version wird bald folgen. So beeindruckend es auch ist, so viel Speicherplatz in ein kleines Paket zu packen, für viele moderne PC-Spiele reicht das bei weitem nicht aus, denn einige benötigen 100GB oder mehr. Einige User auf Reddit haben die Sache selbst in die Hand genommen und herausgefunden, wie sie noch mehr Speicherplatz unterbringen können.

Image 1 of 2 (Image credit: Reddit) (Image credit: Reddit)

Laut diesen unerschrockenen Moddern und einem Bericht von VideoGameZ passt in das ROG Ally tatsächlich ein standardmäßiger M.2 2280-Speicher, aber du musst dafür einen Teil des Gehäuses entfernen. Wie du vielleicht schon vermutet hast, handelt es sich dabei um eine irreversible Änderung, die definitiv zum Erlöschen der Garantie führt – ein wichtiger Punkt, den du beachten solltest, da derzeit jedes einzelne dieser Portables von der Garantie abgedeckt ist. Wenn dich das nicht stört, musst du die Antennen entfernen und die SSD mit einer nicht leitenden Folie isolieren.

Es scheint, dass diese Modifikationen bisher erfolgreich waren, insbesondere mit dem WD 4TB SN850X Speicher und dem Crucial P3 Plus 4TB (CT4000P3PSSD8) Speicher. Keiner der Modder hat in den zwei Wochen, in denen sie mit dem Umbau ihrer ROG Ally Systeme begonnen haben, von Überhitzung oder Leistungsproblemen berichtet.

Das Asus ROG Ally hat eine Menge Potenzial

Einer der interessantesten Aspekte des Asus ROG Ally ist seine Offenheit für Modifikationen, nicht nur in Bezug auf Spielesoftware, sondern auch für die Verbesserung der allgemeinen Leistung. Wenn es möglich ist, das Handheld schon so früh aufzurüsten, kannst du dir vorstellen, wie groß das Modding-Potenzial später sein wird, wenn die Besitzer wirklich wissen, was sie mit dem ROG Ally anstellen können.

Ganz zu schweigen davon, dass wir gesehen haben, wie sehr ein einfaches Update die Spielleistung auf der ganzen Linie verbessern kann. Schon vor der Markteinführung hat Asus eine Reihe von Firmware- und Treiber-Updates veröffentlicht, die die Framerate in vielen der besten PC-Spiele, darunter Red Dead Redemption 2 und Forza Horizon 5, um bis zu 20% verbesserten. Es könnte sein, dass wir am Ende ein ROG Ally sehen werden, das – egal ob offiziell geboostet oder unter Umgehung der Garantie – weitaus bessere Spezifikationen hat als das ursprüngliche Modell, und das sagt schon viel aus, wenn man bedenkt, was es schon alles kann.



Wir sind gespannt, was alles möglich ist, denn es scheint, als hätte der tragbare PC noch so viel ungenutztes Potenzial. Wenn du übrigens mit dem Gedanken spielst, dir eine Handheld-Konsole anzuschaffen, kann dir unser Kaufberater für die besten Handheld-Konsolen garantiert weiterhelfen.