Lass dir diese Konsolen-Angebote beim Amazon Prime Day nicht entgehen

Die Gaming-Angebote am Prime Day überschlagen sich und gerade wenn du nach neuen Spielen für Xbox, PlayStation oder Switch suchst, dürftest du hier definitiv fündig werden. Doch auch die Konsolen selbst sind wieder einmal reduziert oder gleich in verführerischen Bundles erhältlich. Also schau dir die Angebote an, die wir zusammengetragen haben, und stürz dich in eine völlig neue Gaming-Richtung.

Xbox Series S

(Image credit: Microsoft)

Unser spannendstes Angebot ist definitiv die Series S, die mit ihrem Rabatt von 28 % nur noch 179,99 € kostet. Natürlich ist die Konsole etwas weniger kräftig als ihre große Schwester - in einer Zeit, in der Digitalkäufe aber immer beliebter werden, dürftest du das fehlende Laufwerk kaum vermissen. Vor allem wenn du noch 10 bis 15 Euro für den Xbox Game Pass in die Hand nimmst, bekommst du hier ein extrem umfangreiches Angebot.

Von großen AAA-Titeln wie Halo Infinte, das ich erst kürzlich nachgeholt und wirklich genossen habe, oder dem bald erscheinenden Starfield bis zu kleineren Indie-Games wie Signalis oder Deaths Door ist hier alles dabei. Das macht dieses Angebot sehr verbraucherfreundlich und wenn du bis jetzt gewartet hast, ist der Moment zum Zuschlagen gekommen.

Nintendo Switch

(Image credit: Nintendo)

Nintendo ist nicht gerade dafür bekannt, großzügige Rabatte für seine Spiele oder gar Konsolen anzubieten. Umso genauer hinschauen solltest du dann, wenn es tatsächlich mal ein attraktives Bundle gibt und genau das ist nun der Fall.

Denn beim Prime Day bekommst du aktuell nicht nur eine Switch OLED, sondern dazu auch noch gleich eines der besten Spiele aller Zeiten, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Passend dazu ist die Konsole auch gleich im Zelda-Design und für dieses Rundum-Fan-Paket zahlst du aktuell 349,99 statt 439,98 € und sparst damit 20 %.

Die Switch mag nicht mehr die neueste Konsole sein, bietet aber gerade mit ihren First-Party-Titeln jede Menge hervorragende Games. Und auch viele Drittentwickler bieten ihre Spiele mittlerweile auf dem Hybrid-Handheld an, sodass du auf jeden Fall begeistert sein wirst.

PlayStation 5 - Disk-Edition

(Image credit: Sony)

Die PlayStation 5 ist nach wie vor ein echter Brummer, sowohl was die Größe als auch den Preis angeht - und der ist im letzten Jahr sogar noch gestiegen. Daher solltest du nach jedem Strohhalm greifen, wenn du nach einem guten Angebot für Konsole, Controller oder Spiele suchst.

Umso erfreulicher ist es da, dass du am Prime Day die Chance hast, die PS5 mitsamt zwei Controllern für 519,99 € zu bekommen und 16 % zu sparen. Das mag nicht nach viel klingen, aber sieh es einfach so: Damit bekommst du den zweiten Controller fast geschenkt, wenn du den Preis mit dem ursprünglichen UVP der Konsole vergleichst. Dann schnappst du dir noch einige der besten RPGs, wie das im Juni erschienene Final Fantasy XVI, und hast erstmal für einige Zeit Gaming-technisch ausgesorgt.