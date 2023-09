Horizon Forbidden West: Complete Edition kommt "Anfang 2024" endlich auf den PC

Es wurde offiziell bestätigt, dass das grandiose Action-Adventure Horizon Forbidden West auf der PS5 alsbald in einer brandneuen Complete Edition wiederveröffentlicht wird – und das so schick geschnürte Paket auch auf dem PC noch Anfang 2024 Einzug halten könnte!

Wie im Beitrag von Game Director Mathijs de Jonge (via PlayStation Blog) beschrieben, beinhaltet die Complete Edition selbstverständlich das Basisspiel, aber eben auch die Burning Shores Erweiterung, ein digitales Kunstbuch und den grandiosen Soundtrack. Mit dabei sind außerdem eine digitale Kopie von Horizon Zero Dawn Vol.1: The Sunhawk Comics, eine spezielle Pose und Gesichtsbemalung für den Fotomodus und eine Reihe nicht-exklusiver Ingame-Items, die dir zu Beginn deiner Reise sicher helfen dürften.

Für frische wie ältere PS5-Besitzer die perfekte Gelegenheit, um erstmalig in das grandiose Sequel der Horizon-Reihe abzutauchen – und das schon ab nächsten Freitag, dem 6. Oktober. PC-Spieler müssen sich hingegen noch ein wenig länger gedulden, wo hier doch lediglich ein Veröffentlichungsfenster rund um den Beginn von "2024" im Raum steht ...

Die gute Nachricht: Nixxes Software, das ist der gleiche Entwickler, der letztes Jahr Marvel's Spider-Man Remastered und Miles Morales auf den PC gebracht hat, ist an der Portierung von Forbidden West beteiligt. Entsprechend dürfen wir uns einmal mehr auf einen hochwertigen Port gefasst machen, der seinem PS5-Pendant in nichts nachstehen dürfte! Und weil die PC-Community inzwischen nicht mehr nur exklusiv bei Steam zugange ist, wird Forbidden West alternativ auch im Store von Epic Games ein zu Hause finden!

Wie es den Anschein macht, wird die Complete Edition sich aber primär wohl eher an die Leute richten, die bisher noch nicht in den Genuss des Open-World-Abenteuers gekommen sind – und damit leider wohl kaum neues Futter für bestehende Fans sein ...

Es scheint, dass die Boni dieselben sind, die bereits in der Digital Deluxe Edition des Basisspiels enthalten waren, aber es ist nicht klar, ob es Unterschiede zwischen den Kunstbüchern, den Soundtracks und den Fotomodus-Extras gibt.

Erwähnenswert ist jedoch in jedem Fall der Preis: Immerhin dürfte die Complete Edition mit ihren knapp 59,99 US-Dollar (und vermutlich einem ähnlichen Preis in Euro) deutlich erschwinglicher sein als es allein das Hauptspiel entlang seiner UVP ist. Forbidden West kostet für PS5 derzeit offiziell 79,99 Euro. Wenn jetzt also eine Complete Edition (wohlgemerkt inklusive Goodies und DLC) für 20 Euro weniger zu haben ist, wäre das ein echter Schnapper!

Wenn du Aloys neuestes Abenteuer also noch nicht ausprobiert hast, ist diese neue Version vielleicht die beste Möglichkeit, um das dringend einmal nachzuholen!

