Final Fantasy 16: PC-Version zusammen mit zwei kostenpflichtigen DLC-Paketen im Anmarsch

Final Fantasy 16 wird noch im kommenden Jahr mit reichlich Inhalten versorgt, denn immerhin sind eine PC-Version wie auch gleich zwei Erweiterungspakete in Arbeit.

Derzeit ist das neueste Square Enix-Abenteuer zwar noch exklusiv für PlayStation 5 erhältlich, in naher Zukunft soll FFXVI nun aber auch PC-Spieler glücklich stimmen – so in etwa bestätigt es zumindest Produzent Naoki Yoshida über den offiziellen Twitter-Account des Spiels.

Yoshida kündigt weiterhin an, dass gleich zwei brandneue DLC-Pakete in Arbeit seien. "Wir haben so viele Meinungen und Reaktionen aus unserer Community von Final Fantasy 16-Spielern gesehen", so Yoshida.

"Aber eine Sache, die besonders stark zum Ausdruck kam, war der Wunsch der Spieler, mehr von Valistheas Geschichte zu sehen und mehr Zeit mit ihren Bewohnern zu verbringen. Um dem nun gerecht zu werden, hat das Entwicklungsteam mit der Arbeit an zwei kostenpflichtigen DLC-Episoden begonnen." Yoshi-P schließt seine Ankündigung damit ab, dass das Team "noch vor Jahresende" weitere Infos zum PC-Port und den kommenden Erweiterungen offenbaren wird.

Es klingt also ganz so, als ob wir mit beidem erst im Jahre 2024 rechnen dürfen ...

Here's a special video message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 pic.twitter.com/MjyKzQXHRNSeptember 3, 2023 See more

Diese Nachrichten folgen auf ein kürzlich veröffentlichtes Gratis-Update für FFXVI, welches ein neues Feature zur Änderung des Waffendesigns, alternative Kostüme für die Hauptcharaktere und eine Handvoll Quality-of-Life-Änderungen (beispielsweise für das Steuerungsschemata) im Gepäck hatte. Das nun aber noch deutlich umfangreichere Updates geplant sind, dürfte einen jeden Fan des actionreichen Titels sicher freuen!

Und auch nach den erfolgreichen Ports von Final Fantasy 15 und Final Fantasy 7 Remake schien doch eine PC-Version von Final Fantasy 16 lediglich eine Frage der Zeit zu sein. Hoffentlich schafft es das Team hierbei allerdings schon vorab ordentlich an allerlei Stellschrauben nachzuziehen, sodass Leistungsprobleme ein exklusives Problem der Testfassung auf der PS5 bleiben! Ach, und wenn man ohnehin dabei ist, könnte man auch noch einmal ein wenig an den Ladezeiten werkeln ...

Aber nochmal kurz zurück zu den DLCs: Hierauf freue ich mich schon jetzt immens, ist es doch eine der besten Möglichkeiten, um mehr über die Welt von FFXVI wie auch die Charaktere in Erfahrung zu bringen. Und nicht ohne Grund war auch für Kollege Chris im Test einst die Story einer der größten Pluspunkte vom neuesten Final Fantasy, dicht gefolgt vom temporeichen Kampfsystem.

Und vielleicht sehen wir so auch endlich die Konfrontation zwischen Clive und dem aktuell noch durch Abwesenheit glänzenden Leviathan! Oder aber eine Konfrontation mit anderen Beschwörungswesen wie Valefor oder Eden ... allein beim Gedanken mache ich schon Freudensprünge!

Final Fantasy XVI hat sich erfolgreich in unsere RPG-Bestenliste geprügelt und dürfte diese Position auch entlang des PC-Ports einmal mehr behaupten. Was unsere Liste hingegen sonst noch verbirgt, wird dir wohl nur ein Blick in selbige verraten können ...