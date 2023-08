Exoprimal im Kollaborationsfieber: Und PS1-Klassiker Dino Crisis könnte Teil hiervon werden

Die Jagd ist eröffnet und die Rufe nach einem wilden Crossover in Exoprimal werden lauter! Die Multiplayer-Dinohatz, die den Xbox Game Pass im Sturm erobert hat, könnte schon bald eine Brise Dino Crisis-DNA beinhalten – aber nur, wenn die Spielergemeinschaft laut genug trommelt.

Wir haben uns direkt zum Oberhaupt der prähistorischen Echsen, niemand Geringeren als Spieldirektor Takuro Hiraoka, begeben, um das Geheimnis zu lüften. In einem exklusiven Interview mit Siliconera enthüllte selbiger, dass es nicht völlig ausgeschlossen sei, dass Dino Crisis-Inhalte in die aufregende Welt von Exoprimal einfließen könnten – inklusive Leviathan als knallharte KI und bösartigem Antagonisten.

"Leviathan ist ein Wesen, das keinen Stein auf dem anderen lässt, um sich eine goldene Sammlung von Kampferkenntnissen anzueignen. Wenn unsere tollen Spielerinnen und Spieler genug Stimmung für Dino Crisis machen, dann ist Leviathan durchaus bereit, das umzusetzen, was viele sich insgeheim erträumen." Ein klares Signal also: Viel Dino-Liebe für mehr Dino-Content!

Auf neue Inhalte müssen Exoprimal-Fans aber keinesfalls verzichten, denn bereits 2023 wird der neue Capcom-Titel zum Crossover-Mekka! Entsprechend hat schon die nächste Saison eine Reihe von Street Fighter 6-Kostümen im Gepäck, während in der dritten Monster Hunter als Inspiration dient!

Das war aber natürlich längst nicht der letzte Trumpf im Ärmel des Direktors! "Die Vorstellung, mit der Mega Man-Serie zu spielen, lässt mein inneres Kind jauchzen", gesteht Hiraoka in einem weiteren Siliconera-Gespräch. Und als ob das nicht genug wäre, dürfen wir auch auf eine Zusammenarbeit mit Dragon's Dogma hoffen. Epische Drachen, fantasievolle Kreaturen und ein ikonischer Held aus Kindheitstagen als Inspirationsquelle für neuen Dino-Content? Da wäre ich sofort dabei!

Mega Man, Dragon's Dogma, Street Fighter

und Monster Hunter – Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Und entsprechend wenig würde es mich wundern, wenn sich hierzu auch alsbald Dino Crisis gesellt, womit die Inhalte des ikonischen PS1-Klassikers zum neuen, modernen Leben erwacht werden könnten.

Stell dir das mal vor: Noch mehr Dinos an der einen Ecke, an der nächsten wartet ein Rathalos darauf, dich zu Kleinholz zu verarbeiten und in der übernächsten Biegung stehen deine Teammitglieder, die sich mit Ken- und Ryu-Kostümen schmücken – das klingt einfach nur verrückt ... und es passt einfach perfekt zu Exoprimal!

