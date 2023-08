Entwickler Take-Two deutet erneut auf Release von GTA 6 bis zum Frühjahr 2025 hin!

Take-Two, der Publisher hinter dem allseits beliebten Grand Theft Auto-Franchise, hat erneut Andeutungen gemacht, dass GTA 6 vielleicht doch noch zum oder gar vor dem März des Jahres 2025 das Licht der Welt erblicken könnte.

Die jüngste Gewinnprognose des Unternehmens für das erste Quartal 2024 deutete auf beachtliche 1,2 Milliarden Dollar an Nettoeinnahmen hin, was einige Erwartungen gar übertreffen dürfte. Take-Two zeigt sich hiervon aber nur wenig beeindruckt, gehe man doch davon aus, dass mit einem potenziellen Ass im Ärmel noch weit mehr drin sein könnte. Welches Ass fragst du dich? Na GTA 6!

Die Bestätigung findet sich in Take-Twos Ergebnisbericht für das gesamte Geschäftsjahr 2024. Dieser zeigt eine erwartete Netto-Abrechnung zwischen 5,45 und 5,55 Milliarden Dollar an. Ein bemerkenswerter Sprung nach oben, der stark auf eine mögliche GTA 6-Veröffentlichung in diesem Zeitraum und die damit verbundenen Erwartungen hindeutet.

"Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unser Unternehmen für einen bedeutenden Wendepunkt im Geschäftsjahr 2025 positionieren, von dem wir glauben, dass er neue Rekorde bei der operativen Leistung mit sich bringen wird", verkündete Take-Two CEO und Chairman Strauss Zelnick in einer Erklärung und bedankte sich bei den Stakeholdern für ihre anhaltende Unterstützung.

Während dies nicht das erste Mal ist, dass Take-Two uns aufhorchen lässt, wenn es um das Veröffentlichungsdatum von GTA 6 geht, würde diese Bestätigung gut in den Zeitplan passen, welchen Rockstar Games sich für die Entwicklung selbst gesetzt hat. Im Jahr 2022 deuteten einige Entwickler an, dass die Fertigstellung von GTA 6 noch etwa zwei Jahre in der Zukunft liege. Die Zeit verfliegt im Nu – und so nähern wir uns fortlaufend eben diesem besagten Zeitfenster.

Trotz einiger durchgesickerter Informationen im vergangenen Jahr, die Einblicke in Setting, Charaktere und Spielmechaniken geben, ist aber auch noch vieles unbekannt. Wir hoffen deswegen auch in den kommenden Monaten auf ein paar erste Häppchen, die unsere Vorfreude auf eine Erscheinung potenzielle Erscheinung im kommenden Geschäftsjahr weiter anfachen.

Und bis dahin ... spielen wir wohl einfach weiter ein bisschen GTA Online Roleplay ...

