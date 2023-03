GTA 6: Laut Insider ist der Release auf Ende 2024 gesetzt

Rockstar-Insider Tez2 hat eine neue Release-Prognose zu GTA 6 gemacht. Tez2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist einer der zuverlässigsten Insider der Gaming-Branche und hat sich speziell auf Rockstar und die Titel des Entwicklerstudios spezialisiert. Seine Prognosen und Informationen bezüglich GTA und Red Dead Redemption treffen regelmäßig ins Schwarze. Laut Tez2 zielt Rockstar aktuell auf einen Release von GTA 6 bis zur Weihnachtssaison 2024 ab, wobei er betont, dass dieser Termin ständig abgeändert wird und nicht in Stein gemeißelt ist.

Das Launch-Datum soll in den vergangenen Jahren wiederholt abgeändert worden sein, und es könnte zu weiteren Verschiebungen kommen. Tez2 rechnet damit, dass GTA 6 definitiv 2023 offiziell angekündigt wird. Nach einem Gameplay-Leak historischen Ausmaßes hat Rockstar bereits die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto-Teils bestätigt, jedoch gibt es derzeit weder einen konkreten Titel noch offiziell veröffentlichtes Bild- oder Videomaterial. Tez2 schreibt außerdem (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass GTA 6 zum Release möglicherweise nicht komplett erscheint, da unfertiger Content zurückgehalten und später per DLC nachgereicht werden könnte, um den angepeilten Release-Termin einzuhalten.

(Image credit: Rockstar Games)

Hartnäckiges Leck

Rockstar hat angeblich nicht allzu viel Spielraum, dass GTA 6 später als Ende 2025 bis 2026 veröffentlicht wird. Außerdem kämpft das Studio aktuell mit einer internen Umstellung, bei der Angestellte nach zuvor ergriffenen Corona-Maßnahmen wieder ins Büro zurückkehren sollen, was nicht jeder Mitarbeiter begrüßt. Tez2 schließt nicht aus, dass Rockstar die Firmenpolitik durchsetzt, um die derzeit anvisierten Termine für GTA 6 einzuhalten. Dies könnte jedoch dazu führen, dass das Entwicklerstudio Mitarbeiter verliert und es dadurch zu Verschiebungen kommt.

Tez2 gehört zu den zuverlässigsten und glaubwürdigsten Gaming-Insidern der Branche, und seine Informationen zu GTA 6 lassen sich mit den vorangegangenen Aussagen anderer Insidern und Experten abgleichen, insbesondere mit Jason Schreier und Tom Henderson. Bezüglich eines möglichen Launch-Termins von GTA 6 in den Jahren 2024 beziehungsweise 2025 sind sich die meisten Insider bereits zuvor einig gewesen.

Die Prognose, dass GTA 6 zum Release kleiner ausfällt und nach dem Launch weiter ausgebaut wird, deckt sich mit einem umfangreichen Insider-Bericht von Jason Schreier. Demnach bietet GTA 6 unmittelbar nach seiner Veröffentlichung eine kleinere Spielwelt als zum Beispiel die von Red Dead Redemption 2, und fehlender Content soll dann per DLC-Modell nachgereicht werden.