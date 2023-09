Einen der besten Raumanzüge im neuen Starfield sichern? Dank dieses Bugs ein Kinderspiel!

Starfield wird aktuell von der begeisterten Spielercommunity im Detail zerpflückt, weswegen an der einen Stelle der nächste Speedrun begeistert und an der wieder nächsten ein Bug entlarvt wird, der einem einfach mal so mir nichts, dir nichts einen der besten Raumanzüge beschert.

Diejenigen, die schon entlang des Vorabzugangs in Starfield hineinspielen und munter drauflos erkunden konnten, dürfte The Lodge womöglich etwas sagen – einer der ersten Orte, die man entlang der Hauptgeschichte erkunden kann. Und eben dieser versteckt in einem Schrank im Keller einen einzigartigen Raumanzug, der auf den Namen "Mark I Spacesuit" hört (via PCGamer).

Willst du erstmalig mit eben jenem Schrank agieren, wirst du aber schnell ernüchtert darüber sein, dass eben dieser durch ein Meister-Schloss bestens abgesichert wird. Das wiederum bedeutet, dass Spieler ihre Fähigkeit im Schlösserknacken zunächst verbessern müssen, um ihn zu erhalten – Ganz ehrlich ... viel zu umständlich, oder?

Hat sich auch ein anderer Starfield-Spieler gedacht, der auf den Namen Patrick Maka hörte und jüngst einen Exploit auf Twitter/X teilte. Hier beschreibt er im Detail, wie man den Raumanzug komplett ohne Mühe und direkt kostenlos erhält, wenn man seine Kamera nur ganz genau in Richtung Kante der Öffnung ausrichtet.

Wer daraufhin durch den Spalt in die Tür schaut, der kann sich den Gegenstand einfach wie gewohnt greifen und so einen der besten Raumanzüge ergattern, ohne das lästige Prozedere des Skillens und Öffnens des Schließfachs zu durchleben.

Im Keller kann es allerdings ziemlich dunkel sein, weswegen du wohl nicht direkt die volle Pracht deiner neuesten Errungenschaft bestaunen können wirst. Am Tageslicht hingegen wird erkennbar: Er ist schlicht in einem Weiß gehalten und mit roten Schulterpolstern sowie einem passenden Helm versehen.

Zwar ist er nicht ganz so overpowert wie einige andere Funde im Spiel und bietet auch keine Vergünstigungen oder ähnliches, hat aber gerade für den Spielbeginn recht beeindruckende Werte sowie Eigenschaften – und ist mit 35.410 Credits auch eine gute Option, um das Konto im Nu aufzufüllen.

Der Spielejournalist Gene Park hat den Bug getestet und einen Gameplay-Clip gepostet, in dem er offenbart, dass alles noch immer ohne Probleme funktioniert. Hoffen wir, dass Bethesda diese Schwachstelle nicht ausbessert, denn das ist zur Abwechslung einmal ein recht willkommener Bug im Spiel – zumindest für die meisten.

this totally works! https://t.co/4ZAUL73pn1 pic.twitter.com/2fQFoi3pj3September 5, 2023 See more

Starfield erscheint offiziell schon morgen, am 6. September 2023, für Xbox Series, den Xbox Game Pass sowie den PC. Willst du mehr zu unserer Meinung über das Sci-Fi-RPG lesen, wirf doch einmal einen Blick in den entsprechenden Testbericht.

Alle, die bereits fleißig auf Weltraumerkundung sind, dürfte hingegen interessieren, dass es durchaus möglich ist, zwischen den Planeten in Starfield manuell zu reisen!