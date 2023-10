EA Motive liefert wichtiges Update zum Iron Man-Videospiel, noch immer bleibt selbiges aber in weiter Ferne

EA Motive meldet sich nach geraumer Zeit endlich einmal mehr mit einem brandneuen Update zum Iron Man-Spiel zurück. Fans sollten sich allerdings acuh weiterhin darauf einstellen, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis sie das Spiel in den Händen halten und als Iron Man durch die Gegend heizen dürfen.

In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag sprach Patrick Klaus, Geschäftsführer von Motive, über den Fortschritt im Studio, den es seit der Veröffentlichung des Dead Space-Remakes im Januar 2023 gab. Er versäumt hierbei nicht zu betonen, dass man bereits eine starke Grundlage für die Entwicklung geschaffen hat, macht allerdings auch von Beginn an klar, dass sich die Iron Man-Adaption noch immer in einem frühen Vorproduktionsstadium befindet.

"Wir sind noch am Anfang der Vorproduktion und nehmen uns Zeit, um die bestmögliche Grundlage für die Entwicklung zu schaffen. Aber schon jetzt finden wir so viele Möglichkeiten, die Geschichte, das Design und das Gameplay von Iron Man zu erforschen, und es ist aufregend zu sehen, wie die Fantasie zum Leben erwacht", so Klaus im Verlaufe des Blogbeitrags.

Obendrein haben Entwickler EA Motive auch schon jetzt einen Community Council ins Leben gerufen, der primär aus Iron Man- wie auch Marvel Fans besteht. Ähnlich wie zuletzt auch bei Dead Space, werden diese Community-Mitglieder eng am Entwicklungsprozess beteiligt sein und so wichtiges Feedback zu verschiedenen Aspekten des Spiels geben müssen.

Doch kommen wir zum Highlight: Klaus fügte nämlich auch hinzu, dass das Team künftig mit der Unreal Engine 5 als Grundlage für die Produktion von Iron Man arbeiten wird. Eben jene Engine dürfte den Entwicklern die idealen Voraussetzungen liefern, um wirklich etwas Besonderes zu schaffen. Da sich das Spiel jedoch noch in einer frühen Vorproduktionsphase befindet, wurden keine weiteren Entwicklungsaktualisierungen bekannt gegeben. Geduld ist demnach mehr denn je gefordert ...

Doch wirklich Armut an Superhelden-Futter haben wir aktuell ja ohnehin nicht. Immerhin erschien erst jüngst das fantastische Marvel's Spider-Man 2, welches aus der Feder von Insomniac Games stammt und derzeit die PS5-Community in seinen Bann zieht. Und neben grandiosem Schnellreise-System punktet auch Antagonist Venom hierbei auf ganzer Linie!

Aber auch Xbox- und PC-Gamer sollten nicht allzu mürrisch dreinblicken! Immerhin wurde hier mit Helden-Action in Form von Gotham Knights und weiteren kurzen wie umfangreicheren Abenteuern erst wieder der hauseigene Game Pass aufgestockt. Zu zocken gibt es also definitiv mehr als genug!