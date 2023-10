Der Rübenkopf hat ausgedient: Turnip Boy Commits Tax Evasion und 5 weitere Titel verlassen den Xbox Game Pass

Erst im September erhielt der Xbox Game Pass mit Krachern à la Lies of P, Payday 3 oder Bethesda-Hit Starfield ordentlich Verstärkung. Auch im Oktober scheint die Spieleflut jedoch keinesfalls abzureißen, allerdings müssen wir im Monatsverlauf eben auch wieder Abschied von tollen (kleineren) Projekten nehmen.

Insgesamt verlassen gleich sechs Titel den Game Pass zur Monatsmitte, weitere könnten in einer zweiten Welle folgen. Konkret nehmen wir dabei am 16. Oktober auch Abschied vom charmanten Action-Adventure rund um eine Steuerhinterziehungs-Rübe (richtig gelesen) in Turnip Boy Commits Tax Evasion. Und auch Side-Scrolling-Actiontitel Trek to Yomi nimmt Abschied von der Game Pass Bibliothek.

Zusätzlich zu den genannten Vertretern werden wir uns aber auch von The Legend of Tianding, SHENZEN I/O, Eville sowie OVERWHELM verabschieden müssen.

Grund genug ein letztes (oder erstes) Mal in einen der Titel reinzuschauen, oder? Falls dir daraufhin gefällt, was du siehst, kannst du dir deinen Favoriten derzeit noch mit 20 Prozent Nachlass sichern, um ihn künftig auch unabhängig vom Microsoft-Spieleabo weiter genießen zu können.

Doch jeder Abschied geht ja auch mit etwas Neuem einher – und so freuen wir uns im Oktober bereits auf bestätigte Highlight wie Gotham Knights (ab sofort spielbar) sowie Forza Motorsport oder Cities: Skylines 2. Du merkst es sicher schon: Hier ist mal wieder für jeden Spielgeschmack das Passende dabei!

Und auch wenn nicht jeder Titel schon heute zur Verfügung steht, wirst du in der Gesamtheit doch so auch bestens über den Oktober hinweg unterhalten. Umso mehr, wenn du noch die ein oder andere Spieleperle aus unserer Game-Pass-Bestenliste nachholen magst!