Activision könnte Call of Duty: Modern Warfare 3 versehentlich geleakt haben

Neue Hinweise deuten auf das kommende Call of Duty-Spiel mit dem Titel Modern Warfare 3 hin. Berichten zufolge arbeitete Activision Anfang des Jahres an einer bedeutenden Erweiterung für Modern Warfare 2. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hatte sich der DLC jedoch zu einem vollständigen Spiel gemausert.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde diese Idee nur als Gerücht betrachtet. Durch Verschiedene Twitter-Nutzer machte jedoch kürzlich ein Leak in Form mehrerer Bilder des unangekündigten Spiels auf der Plattform die Runde. Die Beteiligten wurden daraufhin mit DMCA-Strikes bestraft. Durch diese Strikes kommen nun die ersten handfesten Beweise für Modern Warfare 3 ans Licht.

Die Bilder stammten aus einem internen Test für den kommenden Titel, der von Sledgehammer Games entwickelt wird. In der DMCA-Notiz heißt es, dass diese Bilder "geleakten Inhalten aus dem unveröffentlichten Videospiel Call of Duty: Modern Warfare 3" ähneln.

Schließlich bestätigt Activision, dass der nächste Titel die Geschichte des letztjährigen Titels fortsetzen wird. In einem Twitter-Post erklärt Jason Schreier von Bloomberg, dass bestimmte Inhalte auch in MW3 enthalten sein werden. Daher werden die Spieler wahrscheinlich die Rückkehr von Operatoren, Waffen und Paketen in der nächsten Version erleben.

Dem Bericht von Bloomberg zufolge soll sich der neue Titel "wie eine eigenständige Vollpreisversion und gleichzeitig wie eine Erweiterung von Modern Warfare 2" anfühlen. Es wird berichtet, dass in der kommenden Fortsetzung die kultige Minikarte und der Ninja-Perk zurückkehren werden, da die Perks in verschiedene Ausrüstungsgegenstände wie Helme, Stiefel und Handschuhe unterteilt werden.

Traditionell hat Activision jedes Jahr ein neues Call of Duty-Spiel herausgebracht, aber selbst bei dieser Beständigkeit ist diese Art von Kontinuität selten. Trotz des natürlichen Zustands von Modern Warfare gibt es genug hervorragende Inhalte, um sicherzustellen, dass diese Fortsetzung ein Erfolg wird.

Dank der verbindlichen Vereinbarung zwischen Microsoft und Sony wird der kommende Titel voraussichtlich für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.