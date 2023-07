69-jähriger FFXIV-Streamer wird vom Schöpfer der Serie während eines extrem harten Raids besucht

In der neuesten von vielen herzerwärmenden FFXIV-Geschichten erhielt ein 69-jähriger Streamer des MMORPGs gerade einen Besuch vom Schöpfer der Serie im Spiel.

Der japanische Streamer Pokochii Bigmum nahm gerade den letzten Kampf in Pandaemonium Anabaseios in Angriff, dem Finale der aktuellen Erweiterung Endwalker. Der 69-Jährige versuchte sich an der Savage-Schwierigkeit des Schlachtzugs, einer extrem schwierigen Herausforderung, die äußerste Präzision und Teamkoordination erfordert, um sie zu meistern.

Nach einigen Stunden des Streams kam Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi vorbei, um ihm Mut zuzusprechen - sehr zur Freude von Pokochii und den Zuschauern des Streams. Anschließend bestätigte Sakaguchi auf Twitter, dass er es tatsächlich war. (via GamesRadar)

Sakaguchi, der selbst ein begeisterter Final Fantasy XIV-Spieler ist, erwähnt auch, dass er in der Schlachtzugsstufe an der gleichen Stelle wie Pokochii steht und sagt, dass er "auch weiter hart arbeiten muss", wenn er einen der anspruchsvollsten Inhalte des Spiels abschließen will.

Jede Schlachtzugsstufe (bestehend aus vier Kämpfen, die in jedem zweiten großen Patch im Laufe der Erweiterung veröffentlicht werden) bietet jedoch auch eine Savage-Variante, die den Schwierigkeitsgrad massiv erhöht und von den Spielern verlangt, dass sie ihre Jobs in- und auswendig kennen, während sie sich durch äußerst anspruchsvolle Mechaniken kämpfen. Als ob das nicht schon genug wäre, gibt es für jeden Savage-Kampf einen "Enrage"-Timer, der die gesamte Gruppe auslöscht, wenn er nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne geschafft wird.

In dieser Hinsicht kann ich mir keine bessere Quelle der Ermutigung vorstellen als Sakaguchi selbst. Der Serienschöpfer hat zwar nicht direkt an Final Fantasy XIV gearbeitet, ist aber bei offiziellen Livestreams an der Seite von Naoki Yoshida, dem Director und Producer des MMOs, erschienen.

Der letzte Patch für FFXIV, 6.45, wurde am 18. Juli veröffentlicht. Außerdem findet am 28. Juli in Las Vegas das erste persönliche Fanfest für das Spiel seit der Covid-19-Pandemie statt. Dort erwarten wir die ersten Details und den Trailer für die nächste Erweiterung des MMOs.

Final Fantasy XVI (nicht XIV!) ist das neueste Spiel der legendären RPG-Reihe. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir den PS5-Titel zuzulegen, kannst du in der kostenlosen Demo deine Speicherdaten in das vollständige Spiel übertragen.