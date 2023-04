Wie der Xbox Elite Series 3 mit dem DualSense Edge mithalten könnte

Bisher ist in der Welt der Profi-Controller noch kein Xbox Elite Series 3 im Meer der Gamepads aufgetaucht, wie z. B. der DualSense Edge. Das liegt daran, dass eine völlig neue Konsolengeneration entstanden ist, seit Microsoft seinen neuesten Controller in den Wettbewerbsring geworfen hat.

Kaum zu glauben, dass es schon vier Jahre her ist, dass der Xbox Elite Series 2 auf den Markt kam – zum Ende der Lebensdauer der Xbox One im Jahr 2019. Jetzt, vier Jahre später, ist es an der Zeit, dass Microsoft ein neues Profi-Modell herausbringt, das einigen der besten Xbox-Controllern in nichts nachsteht. Da der DualSense Edge erst im Februar auf den Markt gekommen ist, wäre dies ein hervorragender Zeitpunkt für Microsoft, um dies in Angriff zu nehmen.

In den drei Jahren, die seit der Xbox Series X und der PS5 vergangen sind, war die letztere Konsole der aktuellen Generation der Gewinner, wenn es um Profi-Controller ging. Das liegt daran, dass viele Optionen von Drittanbietern für Sonys neuestes Gerät entwickelt wurden, neben dem hauseigenen DualSense Edge, der auf den Grundlagen des Standard-Controllers aufbaut.

Im Vergleich dazu ist der Xbox Wireless Controller konkurrenzlos, da offiziell lizenzierte Gamepads für das System oft günstiger sind. Sonys Situation ist genau umgekehrt, denn die PS5 ist in einer Position, in der ihre Nutzer Zugang zu günstigeren Controllern haben sollten und nicht zu "Profi"-Controllern.

Xbox Elite Series 3: Der perfekte Controller?

Als wir vor einiger Zeit den Xbox Elite Series 2 getestet haben, war das Einzige, was uns nicht gefiel, das umständliche Austauschen der verschiedenen Sticks, D-Pads und Paddles, ganz zu schweigen vom Preis. Abgesehen davon hat er eine nahezu perfekte Bewertung von 4,5 Sternen erhalten – mehr als jeder andere PS5 Pro-Controller bis heute und nur übertroffen vom Standard-DualSense. Alles andere, von der erstklassigen Verarbeitungsqualität über die Akkulaufzeit bis hin zu den Auslösestopps, war damals führend und ist auch heute noch mehr als respektabel.

Wo der DualSense Edge bei uns an Gunst verlor, war sein Preis, denn schon vor seinem Release im Februar 2023 hielten wir ihn für überteuert. Das führte dazu, dass wir das Produkt nur lauwarm aufgenommen haben. Wir lobten den zusätzlichen Schnickschnack, fanden aber, dass der Preis von 239,99€ eine bittere Pille war. Andere PS5-Pro-Controller haben den gleichen Fehler gemacht, wie z. B. der Razer Wolverine V2 Pro, der mit einem Preis von 299,99€ zu Buche schlägt.

Im Gegensatz dazu kostet der Xbox Elite Series 2 "nur" 154,99€ und ist damit in den meisten Regionen über 20% günstiger als der offizielle Pro-PS5-Controller von Sony. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss der Xbox Elite Series 3 den DualSense Edge unterbieten. Wenn er am Ende den gleichen oder einen höheren Preis hat, aber nicht die fortschrittlicheren Funktionen des DualSense Edge bietet, wird er es sehr schwer haben.

Um wirklich der ultimative Xbox Series X Controller zu sein, muss der Xbox Elite Series 3 die gleiche hervorragende Akkulaufzeit von 40 Stunden oder mehr haben wie sein Vorgänger. Damit wäre er selbst den besten PS5-Controllern um Längen voraus. Der Elite Series 2 wiegt 345g, was einige als zu schwer empfanden. Möglicherweise könnte das Gamepad den Weg des Nacon Revolution X gehen und ein Fach im Gehäuse des Controllers haben, das es dir ermöglicht, während des Spiels manuell Gewicht hinzuzufügen oder abzuziehen. Da Microsofts offizielles Gamepad mit einer schicken Tragetasche geliefert wird, wäre es nicht allzu schwer, diesen Zusatz auch beim Elite Series 3 zu haben.

Ein potenzieller Xbox Elite Series 3 Controller könnte sich durch die Verwendung von Mikroschaltern in den Facebuttons auszeichnen. Durch die niedrige Betätigung der Tasten würde der Weg viel kürzer sein als bei der standardmäßigen Controller. Da sich dein Daumen nicht so weit bewegen müsste, könntest du in einigen Kampfspielen oder FPS-Spielen Millisekunden sparen, wenn du eine entscheidende Combo ausführst oder in einem entscheidenden Moment nachlädst. Damit würde sich der Xbox Elite Series 3 deutlich von allen bestehenden Controllern auf der Plattform abheben und dir einen befriedigenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Wenn es Microsoft gelingt, eine lange Akkulaufzeit und weitere Quality of Life-Verbesserungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten, dann könnte die nächste Generation der Elite Series Controller für die Plattform unglaublich gut werden.