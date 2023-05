OMR 2023 - Ein Festival der Superlativen

Sagt mal, wo komm‘ ich her? Boris Becker brauchte ein wenig, bis es ihm eingefallen ist. Aber er war nicht der einzige, dem es so erging. Der Veranstaltungsort des OMR Festivals war so groß und die Auswahl an 800 Speakern und 1.000 Ausstellern so überwältigend, dass man schnell mal die Orientierung verlor.

Die mittlerweile wichtigste Veranstaltung der Digitalscene wurde dank Weltstars, Top-Entscheidern, Zehntausenden Besuchern, Hunderten Rednern und Livemusik von bekannten Acts zu einem besonderen Erlebnis. TechRadar war vor Ort. Und wie wir es erlebt haben, erfährst du jetzt.

Der Einstieg

Trotz des großen Besucherandrangs und Trubels wurde das OMR Festival insgesamt sehr gut organisiert. Nachdem die Akkreditierung problemlos erledigt war, fanden wir uns schnell in der ersten großen Messehalle wieder. Dort gab es zahlreiche Food-Stände und auch bekannte Unternehmen wie AIDA und Salesforce präsentierten sich an ihren Ständen. Obwohl es zu Stoßzeiten auch mal eng werden konnte und das Netz manchmal nicht mitspielte, um in der App nachzuschauen, wo man als nächstes hin muss, war der Eindruck insgesamt positiv. Die Atmosphäre war lebendig und es gab viel zu entdecken.

(Image credit: omr - Finn Bündert)

Stages & Masterclasses

Das OMR Festival hatte insgesamt fünf Top-bespielte Stages zu bieten. Beispiel gefällig?

Besonders beeindruckend war die Conference Stage, die als Hauptbühne des Festivals fungierte und nicht nur optisch, sondern auch technisch ein Highlight darstellte. Mit einer Länge von 170 Metern und einer Tiefe von 60 Metern ist sie die größte Bühne Europas und wurde von Moderator Kai Pflaume geleitet. Die Besucher durften sich über absolute Top-Speaker freuen, eine wilde Mischung angefangen von Tennis-Star Serena Williams über die kluge und visionär mahnende Barbara Frenzel, über Robert Geiss und Montana Black bis hin zu Dax-Promis wie Christian Sewing und Christian Klein.

Eine weitere aufregende Ankündigung wurde von der NFL auf der OMR Bühne gemacht: Der ehemalige NFL-Spieler und jetzige Ambassador Sebastian Vollmer gab bekannt, welche beiden Spiele der größten Sportliga der Welt in der kommenden Saison in Deutschland stattfinden werden und wann. Die Besucher waren begeistert.

Aber auch bei den anderen Stages kann man nicht von Nebenbühnen sprechen. In puncto Gästeauswahl und Entertainment auf den Bühnen machen die OMR niemandem etwas vor. Der inhaltliche Spagat wird mit Bravour gemeistert. Die Inspirationen und Learnings, die dem Stage- und Masterclass-Zuhörer beim OMR Festival erwarten, sind beeindruckend.

Der Gründer und CEO von Tomorrowland, Michiel Beers, begeisterte die Zuhörer mit seiner inspirierenden Geschichte. Trotz vieler Herausforderungen, darunter mehrere Insolvenzen und die Zusammenarbeit mit seinem Bruder als Geschäftspartner, wurde das Festival schließlich zum größten und beliebtesten Festival weltweit und wächst weiterhin. Ein glücklicher Besucher konnte sich sogar über ein Ticket für sich und drei Freunde für das Tomorrowland freuen, das für ihn zweifellos das größte Highlight seines Festival Besuches war.

Premium Expo und Startup Hallen

Die Startup-Halle war im Vergleich dazu um einiges dunkler und gefühlt nicht so stark besucht. An den Ständen reihte sich eine Leinwand an die andere der ausstellenden Unternehmen. Bei näherem Hinsehen entdeckten wir jedoch auch größere Marken und Brands unter den Ausstellern.

In den Premium Expohallen gibt es viel Platz und Licht, um aufwendig inszenierte Messestände zu präsentieren. Viele Aussteller setzten dabei auf Gemeinschaftsstände mit Partnern, was nicht nur die teils enorm hohen Investitionskosten senkt, sondern auch zu vorteilhaften Netzwerkeffekten führt.

Fazit

Eine gute Organisation, geführte Besucherströme und kurze Warteschlangen (außer vor den Damen WCs) haben zu einem reibungslosen Ablauf und einer angenehmen Atmosphäre beigetragen. Die verschiedenen Bühnen und Vorträge boten eine beeindruckende Vielfalt an Inhalten und Persönlichkeiten. Auch die Möglichkeit, mit Entscheidern und Experten in Kontakt zu treten, haben wir sehr geschätzt. Insgesamt ein kreatives und inspirierendes Get-Together der Digital- und Marketingszene unterschiedlichster Branchen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!