7 Wege, wie ChatGPT bereits als täglicher Cheat-Code verwendet wird

Seit der öffentlichen Einführung nutzen Leute KI-Bots, um ihnen bei der Erstellung verschiedener Projekte zu helfen, und hier findest du eine Sammlung von ChatGPT-Beispielen, die dir zeigen, wofür das Tool verwendet werden kann.

Erwarte jedoch nicht, dass diese Liste dich umhauen wird. Obwohl ChatGPT-4 nun gestartet ist und wichtige Updates zu den Fähigkeiten von OpenAIs Kreationen bringt, befindet sich die KI immer noch in ihrer relativen Kindheit und ist fehleranfällig. Sie ist auch nicht besonders gut darin, originell zu sein - viele Beispiele für ChatGPTs Arbeit sind lediglich schlechte Kopien bestehender Kunstwerke (was Sinn macht, wenn man bedenkt, wie große Sprachmodelle funktionieren).

1. Spiele erstellen - Sumplete

Eine der coolsten Dinge, die wir jemanden mit ChatGPT erstellen sehen haben, ist ein ganzes Spiel, das du tatsächlich online spielen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab). Es heißt Sumplete und ist eine Art Hybrid aus Sudoku und Picross.

Bei Sumplete musst du Zahlen in einem Gitter eliminieren, sodass die Zeilen und Spalten Zielzahlen ergeben oder addieren. Auf niedrigeren Levels ist das Gitter recht klein und die Rätsel nicht allzu herausfordernd, aber auf dem höchsten Master-Level musst du nicht nur mit einem neun mal neun Gitter umgehen, sondern auch mit positiven und negativen Zahlen, was das Finden der richtigen Antwort zu einem richtigen Puzzle macht.

Ein vollständiges Sumplete-Raster sieht so aus (Image credit: Future)

Dieser Wordle-Konkurrent ist besonders interessant, da er in "nur wenigen Stunden von ChatGPT" erstellt wurde - mit Hilfe des menschlichen Prompters und Programmierers Daniel Tait (Öffnet sich in einem neuen Tab). Der Chatbot hat nicht nur die Idee vorgestellt, sondern auch bei der Programmierung von Sumplete geholfen. Allerdings, während Tait seine Beteiligung herunterspielt, basierend auf unseren eigenen Bemühungen (Öffnet sich in einem neuen Tab), ein Spiel in ChatGPT zu erstellen, war es wahrscheinlich auch viel Talent seinerseits beteiligt - um nicht nur den Code zu verstehen (und zu reparieren, was repariert werden musste), sondern auch, wie man Prompts formuliert, um die richtige Antwort zu erhalten.

Also, während du selbst versuchen kannst, ein Spiel in ChatGPT zu erstellen, erwarte nicht, dass du bei deinem ersten Versuch - oder sogar bei deinem hundertsten - einen Wordle-Konkurrenten wie Sumplete erstellen kannst.

2. Briefe schreiben - Parkstrafen reduzieren

Wenn Parkunternehmen uns automatisierte Briefe schicken, in denen sie uns sagen, dass wir eine Strafe zahlen müssen, warum sollten wir dann nicht KI nutzen, um automatisierte Argumente zurückzusenden, um uns zu helfen, zu versuchen, die Höhe der Gebühren zu reduzieren - oder sogar komplett zu vermeiden?

Das ist der Gedanke, der mehreren Personen durch den Kopf gegangen ist, die sich an ChatGPT gewandt haben, um ihnen zu helfen, Strafen anzufechten und Geld zu sparen. Millie Houlton, eine Studentin in Großbritannien, soll ChatGPT verwendet haben, um einen Brief an den Stadtrat von York (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu senden, der sie davon überzeugte, eine Strafe von £60 zurückzuziehen, und Shaun Bosley, ein britischer Autofahrer, nutzte ChatGPT, um ihm zu helfen, eine Strafe für das Anhalten am Flughafen Gatwick (Öffnet sich in einem neuen Tab) von £100 auf £15 zu reduzieren.

Das Kopieren dieses ChatGPT-Beispiels hilft nicht immer beim Geldsparen - insbesondere wenn du nicht überprüfst, ob der Text nicht in Kauderwelsch abgedriftet ist - aber wenn man bedenkt, wie schnell und einfach es ist, den Chatbot den Brief für dich schreiben zu lassen, ist es wahrscheinlich einen Versuch wert. Im schlimmsten Fall musst du die Strafe sowieso bezahlen, aber zumindest hast du nicht viel Zeit damit verschwendet, dagegen zu kämpfen.

3. Eine TV-Show schreiben - Nothing, Forever

ChatGPT kann ein ziemlich hilfreicher Schreibbegleiter sein, indem er hilft, Story-Prompts vorzuschlagen, deine Arbeit zu bearbeiten und dir sogar den Ton deiner Schreibweise mitteilt. Aber ChatGPT kann noch einen Schritt weiter gehen, indem er einfach das Schreiben für dich übernimmt.

Die BBC Click-Präsentatorin Lara Lewington nutzte ChatGPT, um eine Dokumentation zu verfassen (Öffnet sich in einem neuen Tab), in der sie darlegt, wie KI unser tägliches Leben verändern könnte - und welche Probleme KI zurückhalten. Auf der anderen Seite hast du "TV-Shows" wie Nothing, Forever (Öffnet sich in einem neuen Tab), eine von AI geschriebene Parodie von Seinfeld.

Ein Screenshot aus Nothing, Forever; es sieht aus wie ein altes PS1-Spiel (Image credit: Mismatch Media)

Nothing, Forever dient als Warnung, warum du vielleicht zweimal überlegen solltest, bevor du dich auf einen AI-Autor verlässt. Während die Segmente und Witze der Show den Humor von Seinfeld nachahmen können, helfen die oft unsinnige Kombination von Wörtern und inkonsistenten Setups und Punchlines der Show, nicht witzig zu sein und stattdessen ins Absurde abzudriften. Darüber hinaus wurde die Show bereits einmal auf Twitch verboten, nachdem sie ein Segment produziert hatte, das transphob und homophob war - ein Unfall, für den sich die Schöpfer entschuldigten und den sie auf kurzzeitige Ausfälle von ChatGPT zurückführten. KI kann nicht kritisch denken und ihr Schreiben wird leicht von jeglichen Vorurteilen in ihrem Datensatz manipuliert, daher solltest du sicherstellen, dass du alles, was AI produziert, sorgfältig überprüfst und bearbeitest, bevor du es in die Welt entlässt.

4. Obskure Filmreferenzen finden

Es gibt Vor- und Nachteile der Verwendung von AI-Chatbots als Suchmaschinen, aber ein Vorteil ist, dass sie viel besser in der Lage sind, teilweise Informationen zusammenzufügen, um das zu finden, wonach du suchst. Das kann super hilfreich sein, wenn du nur Bruchstücke einer Filmszene, eine Zeile eines Liedes oder ein anderes etwas obskures, aber spezifisches Detail erinnerst, das nicht der Name des Dinges ist, an das du dich erinnern möchtest.

Ein Beispiel dafür ist, wenn du Google verwendest, um nach "Welcher Film ist es, in dem der Hauptcharakter mit einem kleinen grünen Alien in einem Sumpf trainiert" zu suchen, ist die erste Filmpfehlung, die unter dem Durcheinander der Ergebnisse versteckt ist, Labou - ein Film von 2008 über Kinder, die im Louisiana-Sumpf nach Schätzen suchen. Es gibt sicher einen Sumpf und seltsame Kreaturen, aber das ist nicht der Film, an den ich denke.

Wenn du dieselbe Frage stattdessen an ChatGPT stellst, wird es den Film vorhersagen, an den ich denke: Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück - was auch stimmt. Allerdings mussten wir ein paar Versuche haben und die Eingabeaufforderung spezifischer machen - als wir ChatGPT ursprünglich nach einem "Film fragten, in dem der Hauptcharakter von einem Alien trainiert wird", schlug es Lilo & Stitch, den animierten Disney-Film von 2002, vor.

5. Buch um Buch produzieren

ChatGPT ist nicht nur mit der Welt des Films vertraut, es kann auch Bücher produzieren - und der Kindle-Shop wird bereits von Hunderten von Büchern überschwemmt (Öffnet sich in einem neuen Tab), die von KI erstellt wurden. Dieser Zustrom von Roboter-Autoren ist zum Teil auf den einfachen Self-Publishing-Service von Amazon zurückzuführen, der noch nicht den Einsatz von KI oder ChatGPT in seinen Veröffentlichungsrichtlinien (Öffnet sich in einem neuen Tab) behandelt hat.

Die Erstellung von Büchern auf diese Weise mag harmlos erscheinen - und eine hilfreiche Möglichkeit sein, endlich diese Idee, die in deinem Kopf herumschwirrt, in ein fertiges Produkt zu verwandeln - aber KI-Bücher stehen bereits vor einigen Kontroversen.

Alice und Sparkle wurden mit ChatGPT und Dall-E erstellt (Image credit: Ammaar Reshi)

Erstens gibt es das Problem des Eigentums. Einige würden argumentieren, dass der Eingabeaufforderer das Buch besitzt, andere würden sagen, dass es OpenAI gehört, da es ChatGPT erstellt hat, und eine dritte Gruppe argumentiert, dass niemand das Buch besitzt - unter Berufung auf eine Entscheidung von 2016, die entschieden hat, dass niemand das Selfie (Öffnet sich in einem neuen Tab) besitzt, das von Naruto, dem Kappenmakaken, gemacht wurde und dass nicht-menschliche Werke sofort in die öffentliche Domäne gelangen. Darüber hinaus erschafft die KI nichts, sondern verwendet nur die Eingabeaufforderung und leiht sich Ideen aus ähnlichen Werken, auf denen sie trainiert wurde - so könnte eine vierte Gruppe argumentieren, dass das KI-gemachte Buch den Autoren gehört, von denen ChatGPT kopiert hat.

Dieses ChatGPT-Beispiel stößt auch auf ein weiteres Problem: KI-Bücher sind in der Regel nicht so gut. Es sei denn, ein Mensch geht darüber, um Fehler zu korrigieren, wird der Roman wahrscheinlich voller Unsinn und Klischees sein, was zu einer eher enttäuschenden Lektüre führen kann.

6. Writing song lyrics – robot Nick Cave

Ein weiteres Schreibbeispiel ist die Verwendung von ChatGPT, um dir beim Schreiben von Songs zu helfen, die von deinen Lieblingsmusikern inspiriert sind. Allerdings sind die Ergebnisse wie bei den oben genannten Beispielen höchst unterschiedlich. Ein Beispiel ist eine Person, die ChatGPT bat, einen neuen Song im Stil von Nick Cave (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu generieren, und in den Augen des menschlichen Nick Cave "ist es schrecklich", er nennt es eine "grausame Verhöhnung".

Der Songtext enthält Zeilen wie “I’ve got the blood of angels, on my hands, I’ve got the fire of hell, in my eyes, I’m the king of the abyss, I’m the ruler of the dark, I’m the one that they fear, in the shadows they hark.” ("Ich habe das Blut von Engeln an meinen Händen, ich habe das Feuer der Hölle in meinen Augen, ich bin der König des Abgrunds, ich bin der Herrscher der Dunkelheit, ich bin derjenige, den sie in den Schatten fürchten"). Der Song folgt definitiv Caves Verwendung von typisch dunkler religiöser Bildsprache, aber in Caves Augen fehlt ihm die "authentische menschliche Erfahrung", die gute kreative Bestrebungen antreibt.

7. Plane deinen Traumurlaub – buche eine Reise nach Paris

ChatGPT ist nicht nur beim Schreiben hilfreich, dank seiner Liste mit kompatiblen Plugins kannst du es auch nutzen, um Aufgaben wie die Planung deines Traumurlaubs zu erledigen. Wir haben versucht, Expedia's ChatGPT-Integratio (Öffnet sich in einem neuen Tab)n zu nutzen, um eine Reise nach Paris zu organisieren, aber du kannst sehr ähnliche Funktionen auch direkt in ChatGPT ausprobieren.

Mit den Plugins von Expedia oder Kayak kannst du Urlaubsziele finden, Flüge suchen, die deinen Bedürfnissen entsprechen, potenzielle Hoteloptionen finden und sogar Aktivitäten entdecken, die du während deines Aufenthalts unternehmen kannst. Das Tool ist ziemlich nützlich, und wir waren ziemlich enttäuscht, als wir uns klar wurden, dass wir tatsächlich nicht auf die fingierte Reise gehen, die wir mit dem Tool geplant hatten.

Bist du bereit, deine nächste Reise mit ChatGPT zu buchen? (Image credit: Getty Images)

Wenn du dieses ChatGPT-Beispiel nutzen möchtest, um tatsächlich eine Reise zu buchen, könntest du auch das Speak-Plugin ausprobieren, das als "KI-basierter Sprachlehrer" beschrieben wird. So kannst du versuchen, bei deiner Ankunft in deinem Reiseziel die Landessprache zu sprechen oder zumindest einige grundlegende Phrasen zu kennen, um dir zu helfen, wenn du keinen Online-Übersetzungsdienst wie Google Translate nutzen kannst.

Hast du bemerkt, dass wir für diesen Artikel unseren KI-Autor - Techie Radar - genutzt haben?