Vier Laptop-Deals vom Amazon Prime Day, die einen Blick wert sind

Der Amazon Prime Day ist in vollem Gange und hat bereits zahlreiche attraktive Angebote im Konsolen-Gaming- oder Smartphone-Bereich zu bieten. Hinzu kommen aber noch etliche weitere Rabatte in Sachen Hardware, wie etwa eine große Auswahl an erstklassigen Laptops. Ob du also etwas zum Arbeiten, Zocken, oder einfach nur zum Surfen brauchst - beim Prime Day findest du auf jeden Fall etwas.

HUAWEI

Das Huawei MateBook D 15 ist ein schön designtes Notebook, das dank der mobilen Ryzen-Technologie von AMD eine ordentliche Leistung für schmales Geld bietet. Obwohl sich das Design stark an Apple orientiert, findest du darin auch einige nützliche Innovationen, wie eine versteckte Webcam in der Tastatur und NFC-Sharing mit kompatiblen Smartphones. Zwar lassen die Akkulaufzeit und der Bildschirm etwas zu wünschen übrig, aber für 759,00 € bei einer Ersparnis von 11 % ist er zumindest einen zweiten Blick wert.

Lenovo

Der Lenovo (15,6 Zoll) ist bei weitem kein Leistungssportler - das versucht er aber auch gar nicht zu sein. Mit 8GB RAM und einer 512 GB SSD ist wunderbar für Büroarbeiten aller Art geeignet. Hier kommt es weniger auf die besten CPUs und GPUs an, sondern auf geringes Gewicht und einen starken Akku. Und hier weiß der Laptop mit seinen 1.8 kg und einem Akku, der Videos von bis zu sieben Stunden Länge abspielen kann, definitiv zu überzeugen. Denn für 288,00 € ist das ein echtes Schnäppchen.

Razer

Der Vorgänger des Razer Blade 15 ist in unserer Liste der besten Laptops in Sachen Gaming ganz vorne mit dabei. Wenn dir für dessen Leistung der relativ stattliche Preis jedoch bisher zu viel war, hast du jetzt die Chance, dieses fortschrittlichere Modell für den selben Preis zu bekommen. Damit sparst du satte 45 % für ein Kraftpaket, das über eine RTX 3070 Ti, einen Intel i7-12800H und eine 1TB SSD verfügt! Also schlag zu und genieße Top-Spiele in atemberaubender Auflösung.

ASUS

Zum Schluss habe ich noch etwas besonderes für dich. Der ASUS TUF Gaming F15 Laptop ist in unserer Liste der besten Laptops unter "günstiger Gaming-Laptop" gelistet und hat eine ganze Menge unter der Haube. Mit seinem 15,6" FHD 144Hz entspiegelten IPS Display, einer RTX 4060 und dem Intel Core i7-12700H kannst du auch moderne AAA-Spiele genießen und die 512 GB SSD sorgt dafür, dass sie entsprechend schnell geladen werden. Dazu kommt eine hervorragende Akkulaufzeit und fertig ist ein Top-Gaming-Laptop, der so viel wie möglich aus seinem Preis herausholt. Und mit einer Ersparnis von 150 € tut das am Prime Day sogar noch etwas weniger weh.