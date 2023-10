Nvidia könnte nicht nur eine einzige, sondern gleich drei neue RTX 4000 Super-Grafikkarten in Planung haben

Nvidia bereitet derzeit eine Reihe überarbeiteter Lovelace-Modelle vor, die sich einen Platz in der elitären Auswahl unser Grafikkarten-Bestenliste erhoffen dürften – so munkelt man es zumindest in fachkundigen GPU-Kreisen.

Wccftech verweißt dabei darauf, dass Hongxing2020, ein bekannter Leaker auf X | Twitter, auf die bevorstehende Veröffentlichung von drei neuen Super-Varianten hingewiesen hat ... nur ließ er eben einen Zeitrahmen für die mögliche Ankunft selbiger missen.

10.18 update【super】I'm back4080 super 4070ti super4070 superdate TBD…October 18, 2023 See more

Konkret handelt es sich bei der Auswahl der Auffrischungsmodelle scheinbar um eine RTX 4080 Super (die bereits früher einmal im Gespräch war), aber eben auch einer RTX 4070 Super sowie einer 4070 Ti Super.

Natürlich ist das letzte Modell, die angebliche "Ti Super", auf die wir in Kürze zurückkommen werden, eine absolute Besonderheit.

Es werden jedoch keine konkreten Details genannt und Hongxing2020 hat auch nicht auf die unvermeidlichen Nachfragen infolge dieses Teasers reagiert, die im Verlauf der letzten Stunden auf Twitter auftauchten. Entsprechend vorsichtig sollte man also mit diesem brisanten Gerücht umgehen ...

Was kommt als Nächstes, die Nvidia RTX 4070 Ti Super Max Ultimate?

Ist es wahrscheinlich, dass drei neue Modelle kommen werden? So richtig glauben will ich das nicht, aber eine Auffrischung ist natürlich nie gänzlich aus der Welt – viel wahrscheinlicher sind aber 1 oder 2 Modelle statt gleich eines Trios.

Natürlich wollen wir nichts ausschließen, was wir allerdings sehr wohl tun können, ist einen Blick auf die Gerüchteküche zu werfen, um zu vergleichen und zu kontrastieren.

Ein RTX 4080 Refresh war bereits Gegenstand mehrerer Spekulationen, sodass dies immer wahrscheinlicher erscheint. Vor allem MEGAsizeGPU, eine weitere nur versierte Quelle für Hardware-Leaks auf X, behauptete, dass eine RTX 4080 Ti oder Super-Variante (mit dem AD102-Chip, wie in der 4090) für Anfang 2024 erwartet wird.

Beachten sollte man jedoch, dass die Namensgebung schon etwas sehr kurios erscheint. Ti und Super erschienen bisher noch nie im selben Atemzug und so gibt es auch kein Referenzmodell, auf das man sich beziehen kann. Ein Debüt infolge der 4070 Ti Super? Nicht undenkbar, aber auch längst nicht garantiert.

Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Hongxing2020 glaubt, dass es zwei neue Varianten der RTX 4070 geben wird, eine Super und eine andere, und dass Nvidia letztere irgendwie nennen muss. Womöglich ist es also auch nur ein Platzhalter für einen gänzlich neuen Suffix.

Schlussendlich kommt es ja aber auch nicht unbedingt darauf an, was draufsteht, sondern was drinsteckt. Und hier lasse ich mich gerne von 16GB VRAM überraschen ... die dürfen dann auch nur allzu gerne so genannt werden, wie es Team Grün gerade recht ist.

Schlussendlich wird es aber wieder einmal nur die Zeit zeigen, was nun konkret am Gerücht dran ist und ob uns hiermit tatsächlich ein fettes Upgrade-Trio in naher Zukunft bevorsteht. In der Zwischenzeit ist Skepsis allerdings keinesfalls unangebracht – selbst wenn zumindest die RTX 4080 Ti (oder eben Super) immer plausibler scheint.

