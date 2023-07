Automatisierte Videoproduktion: Wie KI & ChatGPT deine Social-Media-Präsenz auf das nächste Level bringen

Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, wie du dein Social-Media-Profil optimieren und mehr Content produzieren kannst? Mit automatisierter Videoproduktion und KI-basierten Tools hat sich genau dafür ein ganz neuer Markt eröffnet.

In diesem Beitrag erfährst du, wie du mithilfe von ChatGPT und künstlicher Intelligenz deine Videos automatisch produzieren und deine Inhalte besser gestalten kannst.

Automatisierte Videoproduktion: Warum sie deine Social-Media-Kampagnen verändern kann

Automatisierte Videoproduktion ist ein Game-Changer für deine Social-Media-Kampagne. Warum? Weil sie dir die Möglichkeit gibt, in kürzester Zeit ansprechende Videos zu erstellen, ohne ein professioneller Videoproduzent sein zu müssen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern ermöglicht es dir auch, dein Publikum mit ansprechendem visuellen Content zu begeistern.

Untersuchungen zeigen , dass 81 % der Social-Media-User Videoinhalte allen anderen Content-Formaten vorziehen. Und genau hier kommt KI und ChatGPT ins Spiel.

(Image credit: erklaerhelden.de)

Mit Hilfe dieser Werkzeuge können automatisierte Marketing Tools sogar selbstständig Inhalte generieren und bearbeiten, was dir noch mehr Freiheit bei der Erstellung deiner Videos gibt. So kannst du dich darauf konzentrieren, deine Botschaft zu vermitteln und dein Publikum zu erreichen, ohne dich mit technischen Details auseinandersetzen zu müssen.

Kurz gesagt: Automatisierte Videoproduktion ist ein neuer Schlüssel zum erfolgreichen Skalieren deiner Social-Media-Kampagne.

Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ermöglichen es, menschliche Entscheidungen nachzuahmen und sogar zu übertreffen. Insbesondere ChatGPT (Generative Pre-Trained Transformer), ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Modell, hat die Fähigkeit, Texte zu generieren, die von Menschen verfasst wurden.

Die Automatisierung von Videoproduktionen hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht und ermöglicht es Content-Erstellern, effizient ansehnliche Videos für Social Media zu erstellen. Dabei kommen verschiedene Tools zum Einsatz, die den Workflow vereinfachen und automatisieren:

1. Skript schreiben mit ChatGPT

Mit ChatGPT kannst du ganz einfach ein Skript für ein Social Media Video erstellen. Alles, was du tun musst, ist dem Modell einen geeigneten "Prompt" zu geben - also eine Anweisung oder eine Frage, die als Ausgangspunkt für die generierte Storyline dient. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, solltest du klare und präzise Prompts verwenden, die die gewünschte Botschaft, den Stil und den Ton deines Videos genau widerspiegeln.

Du könntest zum Beispiel schreiben: "Generiere ein Skript für ein unterhaltsames Video auf Social Media über das Backen von Keksen. Die Länge sollte 30 Sekunden betragen. Verwende "Du" als Ansprache."

Das ChatGPT-Modell wird dann basierend auf diesem Prompt ein Textskript generieren, das du als Ausgangspunkt für die Erstellung deines Social Media Videos verwenden kannst. Es ist wichtig, den generierten Text zu überprüfen, ihn an deine Bedürfnisse anzupassen und gegebenenfalls weitere Anpassungen vorzunehmen. Gerade, wenn du ein informatives Tutorial- oder Erklärvideo erstellst , sollte der menschliche Korrekturblick erfolgen, um keine Fragezeichen bei der Zielgruppe zu hinterlassen.

2. Aus Text wird ein Bewegtbild mit Lumen5

Als Nächstes kann Lumen5 verwendet werden, um aus einem vorhandenen Text ein Video zu generieren. Du kopierst den Text in das Tool und wählst eine Vorlage aus.

(Image credit: Lumen5)

Lumen5 analysiert den Text und generiert automatisch passende Texte, Bilder und Animationen, um ein ansprechendes Video zu erstellen. Du kannst zudem den generierten Inhalt anpassen, die Farben austauschen oder eigene Bilder hinzufügen, um den Videoclip weiter zu personalisieren.

3. Weitere Personalisierung mit Wave.video

Wave.video bietet die Möglichkeit, den Workflow weiter zu optimieren und stellt auch eine Alternative zu Lumen5 dar.

(Image credit: Wave.video)

Du kannst in der umfangreichen Mediathek des Tools nach lizenzfreien Bildern und Musik suchen und diese direkt online verwenden. Anschließend können Videos in unterschiedlichsten Formaten und Größen für alle Social-Media-Plattformen erstellt werden. Mit der integrierten Automatisierungsfunktion können Videos automatisch geschnitten, animiert und angepasst werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

4. Alle Videoformate für Social Media bedienen mit Adobe Premiere Pro Auto Reframe

Abschließend kann der Workflow mit Adobe Premiere Pro Auto Reframe beginnen. Hier lädst du als Content-Ersteller dein Videomaterial in das Tool und wählst die gewünschten Social-Media-Plattformen aus.

(Image credit: Adobe Premiere Pro)

Das Tool analysiert dann das Video und erstellt automatisch unterschiedliche Framings für die ausgewählten Plattformen. Du kannst die Vorschläge dann überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass der Clip optimal auf die verschiedenen Netzwerke zugeschnitten ist.

Automatisierte Videoproduktion in Aktion: Beispiele für den Einsatz von KI und ChatGPT

Ein Beispiel für den Einsatz von KI ist die automatische Generierung von Untertiteln und Übersetzungen. Stell dir vor, du möchtest ein Video über deine aufregende Reise nach Japan teilen. Indem du das Video in einem KI-basierten Programm wie "Google Cloud Speech-to-Text" lädst, kann das Tool automatisch den gesprochenen Text in Untertitel umwandeln.

Anschließend kannst du einen Videoübersetzungsdienst verwenden, um die Untertitel in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Auf diese Weise kannst du dein Video einem internationalen Publikum zugänglich machen, ohne manuell Untertitel erstellen oder Übersetzungen durchführen zu müssen.

Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von ChatGPT-Technologie zur automatischen Generierung von Voice-over-Texten. Angenommen, du möchtest ein Trainingsvideo erstellen. Mithilfe eines ChatGPT-Modells kannst du eine Textbeschreibung des Workouts eingeben und das Modell generiert automatisch einen ansprechenden Voice-over-Text.

Du kannst diesen generierten Text anpassen und in deine Videobearbeitungssoftware importieren, um das Voice-over zu erstellen. Dadurch sparst du Zeit und Aufwand bei der Erstellung des Voice-overs und kannst dich besser auf die visuellen Aspekte des Films konzentrieren.

Darüber hinaus kann KI auch bei der automatischen Bilderkennung und Videoanalyse eingesetzt werden. Stell dir vor, du möchtest ein Rezeptvideo für ein leckeres Gericht erstellen. Mithilfe von KI-basierten Bilderkennungs-Tools kann das Video automatisch bestimmte Szenen erkennen, wie das Schneiden von Zutaten oder das Anrichten des fertigen Gerichts.

Basierend auf diesen erkannten Szenen kann das Tool automatisch animierte Effekte oder Texte hinzufügen, um den visuellen Reiz des Videos zu steigern. Diese automatisierten Anpassungen verleihen dem Video eine ansprechende Note und helfen dir, dein Publikum besser zu erreichen.

Wo die automatische Videoproduktion mit KI an ihre Grenzen kommt

Trotz der Fortschritte in der automatisierten Videoproduktion mit künstlicher Intelligenz gibt es Situationen, in denen diese Technologie an ihre Grenzen stößt. Insbesondere bei Unternehmensfilmen und Werbevideos kann der individuelle Charakter und die kreative Ausrichtung eine wichtige Rolle spielen. Diese Art von Videos erfordert oft maßgeschneiderte Inhalte, die die einzigartige Identität und Botschaft eines Unternehmens authentisch widerspiegeln.

Automatisierte Videoproduktionstools können zwar effizient sein, aber sie können nicht das gleiche Maß an menschlicher Kreativität, strategischem Denken und individuellem Einfühlungsvermögen bieten, wie es durch eine sorgfältige und gezielte Produktion erreicht werden kann.

Speziell bei komplexen Projekten, die eine hohe Produktionsqualität erfordern oder eine emotionale Verbindung mit der Zielgruppe aufbauen sollen, können professionelle Herangehensweisen und Fachkenntnisse notwendig sein.

Außerdem kann die KI auch an ihre Grenzen stoßen, wenn es um die genaue Interpretation von komplexen Inhalten, kulturellen Nuancen oder bestimmten Stilrichtungen geht. In solchen Fällen ist eine menschliche Intuition und Expertise notwendig, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Daher ist es immer wichtig, die Vor- und Nachteile der automatisierten Videoproduktion mit KI abzuwägen und den Einsatz entsprechend den spezifischen Anforderungen und Zielen sorgfältig zu prüfen:

Pro - automatische Videoproduktion mit KI

Effizienz: Schnellere Erstellung von Social Media Videos.

Schnellere Erstellung von Social Media Videos. Skalierbarkeit: Möglichkeit zur Massenproduktion von Bewegtbild.

Möglichkeit zur Massenproduktion von Bewegtbild. Personalisierung: Anpassung der Inhalte an individuelle Zielgruppen.

Anpassung der Inhalte an individuelle Zielgruppen. Multilinguale Unterstützung: Einfache Erstellung von mehrsprachigen Untertiteln und Übersetzungen.

Einfache Erstellung von mehrsprachigen Untertiteln und Übersetzungen. Einfache Optimierung: Automatisierte Erfassung und Analyse von Videoleistungsdaten zur Optimierung.

Contra - automatische Videoproduktion mit KI

Kreative Einschränkungen: Begrenzte künstlerische Freiheit und Originalität.

Begrenzte künstlerische Freiheit und Originalität. Mangelnde Einzigartigkeit: Gefahr von ähnlich generierten Videos.

Gefahr von ähnlich generierten Videos. Technische Begrenzungen: Abhängigkeit von Tool-Leistung und professioneller Ausrüstung für komplexe Produktionen.

Abhängigkeit von Tool-Leistung und professioneller Ausrüstung für komplexe Produktionen. Fehlende emotionale Intelligenz: Schwierigkeiten bei der Erfassung subtiler emotionaler Nuancen.

Schwierigkeiten bei der Erfassung subtiler emotionaler Nuancen. Fehleranfälligkeit: Potenzielle Fehler in automatisch generierten Untertiteln oder Voice-overs.

Fazit: Automatisierte Videoproduktion kann dein Social-Media-Game auf das nächste Level bringen

Automatisierte Videoproduktion mit KI und ChatGPT bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Social-Media-Videos effizienter zu erstellen und das Engagement deiner Zielgruppe zu steigern. KI-Tools helfen bei der schnellen Erstellung von Videos, die eingängig und multilingual sind, und unterstützen die datenbasierte Optimierung.

ChatGPT unterstützt das Generieren von Skripten, während Tools wie Lumen5, Wave.video und Adobe Premiere Pro Auto Reframe den Workflow weiter vereinfachen.

Dennoch gibt es auch Grenzen für automatisierte Videoproduktionen, insbesondere bei individuellen Unternehmens- und Werbevideos, wo menschliche Kreativität und ein professionelles Auftreten gefragt sind.