Die Top 5 der Videoübersetzungsdienste 2022

Videos sind inzwischen ein wirksames Vertriebs- und Marketinginstrument, weil sie Verbraucher bei der Kaufentscheidung helfen. Damit die Botschaft solcher Videos auch von Menschen überall auf der Welt verstanden wird, braucht es eine möglichst gute Übersetzung. Hier die Top 5 der besten Videoübersetzungsdienste 2022.

YouTube-Videos übersetzen: Automatisch erzeugter Untertitel

Wer sich schon mit YouTube-Videos beschäftigt hat, weiß, dass man diese direkt auf der Video-Plattform automatisch übersetzen lassen kann. Die gesprochenen Inhalte können als Untertitel angezeigt werden. Auf diese Weise hat der Zuschauer die Möglichkeit, die Dialoge in seiner jeweiligen Muttersprache zu verfolgen. Die Verwendung von Untertiteln in verschiedenen Sprachen sorgt dafür, dass die Videos für eine deutlich größere Zahl von Zuschauern nicht nur gesehen, sondern auch verstanden werden.

Der Nachteil an dieser Methode besteht darin, dass eine geschriebene Botschaft grundsätzlich nicht so exakt ist, wie der tatsächliche Gedanke, der ursprünglich ausgesprochen wurde. Es braucht daher innovative Lösungen, die diese Diskrepanz gänzlich vermeidet oder zumindest wesentlich reduziert.

Top 5 Videoübersetzungsdienste 2022

Obwohl im privaten und beruflichen Bereich der Bedarf an Videos, die in andere Sprachen übersetzt werden sollen, stetig steigt, bieten selbst Technologiegiganten wie Google, Microsoft oder Amazon keine Übersetzungs- und Synchronisierungsfunktionen für Videos an. Es sind Technologie-Startups wie die folgenden, die aussichtsreiche Lösungen entwickelt haben.

Übersetzungsplattform vidby

KI gestützte Software für Videoübersetzung und Synchronisierung. Bild: Unternehmenslogo vidby. © vidby.com/de (Image credit: vidby)

Das noch junge Start-up vidby (opens in new tab) hat eine KI-gestützte Software entwickelt, mit deren Hilfe eine schnelle und präzise Übersetzung von Videos in über 70 Sprachen möglich ist. Innerhalb kürzester Zeit können Sie Videos mit einer Genauigkeit von 99 bis 100 % übersetzen lassen.

Durch die hohe Übersetzungsgenauigkeit erhalten Videoinhalte eine völlig neue Relevanz in der internationalen Zusammenarbeit und der Verbreitung und Übermittlung von Wissen und Botschaften. Eignen sich die im Internet angebotenen Dienste wie Google Translator oder DeepL Translate zwar gut für einfache, wenig komplexe Textübersetzungen, können mit vidby auch anspruchsvolle Videoinhalte wie komplexe Dokumentationen, politische Ansprachen, wissenschaftliche Abhandlungen oder andere, sprachlich anspruchsvolle Videos übersetzt und für Menschen weltweit verständlich gemacht und vor allem für spätere Generationen mit verschiedenster Muttersprache konserviert werden.

Wesentliche Merkmale von vidby

Durch die vidby-Technologie sind hochwertige Videoübersetzungen in über 70 Sprachen möglich. So lassen sich über Videos Materialien und Botschaften sehr viel besser rund um den Globus verbreiten. Die Plattform trägt daher zur Steigerung der Reichweite sowie einem wesentlich höheren Traffic bei.

Ein positiver Nebeneffekt einer hochwertigen Übersetzung sind auch größere Einnahmen. Mithilfe der Übersetzungen von vidby lassen sich neue Kunden in anderen Ländern besser erreichen und neue größere Zielgruppen effektiver erschließen. Dadurch entstehen neue Unternehmensperspektiven im Bereich digitaler Marketingmaßnahmen.

Bild: Das Start-up vidby von den Mitgründern Eugen von Rubinberg (rechts) und Alexander Konovalov (links) übersetzt mithilfe Künstlicher Intelligenz die Reden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dutzende von Sprachen für die Weltbevölkerung - und das komplett kostenlos. © vidby AG (Image credit: vidby)

Die von vidby entwickelte Übersetzungssoftware (opens in new tab) steigert nicht nur die Qualität der Übersetzung, sondern auch die Geschwindigkeit. Laut Unternehmen benötigt die Software für die Übersetzung einer Minute Originalvideo nur etwa zwei Minuten. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades und weil keine komplizierten Verträge, Synchronsprecher, Tontechniker, Übersetzer oder teure Studioausrüstung notwendig sind, ist der Aufwand gering, sodass eine Videoübersetzung zu einem günstigen Preis erstellt werden kann.

Das Vorantreiben von technologischen Innovationen ist Teil der DNA von vidby. Deshalb entwickelt das Start-up neue, hoch entwickelte Sprachschnittstellen für eine natürliche Interaktion und arbeitet daran, dass die Software verschiedene Stimmfarben und Emotionen erkennt und bei der Übersetzung berücksichtigt. Auch Emotionen wie Freude, Wut, Staunen und Trauer sollen mit in die Übersetzung einfließen.

Aufgrund der hohen Genauigkeit und der Geschwindigkeit lassen sich Vorträge in den Bereichen Physik, Mathematik usw. durch die vidby-Software präzise und unkompliziert übersetzen. Außerdem ist die vidby-Software in der Lage, Akzente, die mit der von Ihnen gewählten Sprache kompatibel sind, zu erkennen und zu übersetzen. So zum Beispiel der weltbekannte und aus der Schweizer Heimat des Unternehmens stammende Akzent Schwizerdütsch.

Aufgrund einer vollautomatischen Bestellung, die 24/7 möglich ist und einer Bestellzeit, die lediglich 2 bis 3 Minuten beträgt, ist der Service weltweit unkompliziert und ohne Zeitverlust nutzbar. Hinzu kommt, dass die Software über zahlreiche Parameter und Einstellungen verfügt, wodurch eine professionelle Bearbeitung möglich ist. Was für viele Nutzer wichtig ist, ist der transparente und nachvollziehbare Preis, der direkt bei der Bestellung angezeigt wird.

Insgesamt kann man sagen, dass vidby und seine Übersetzungssoftware für einmalige und auch regelmäßige Unterstützung bei der Übersetzung von Videoinhalten eine sehr gute Lösung ist. Die KI-basierte Übersetzung von vidby eignet sich für Start-ups, KMUs und multinationale Konzerne gleichermaßen, denn sie erfüllt den jeweiligen Bedarf an hochwertigen Videoübersetzungen.

Ein Nachteil besteht darin, dass man für einen Testlauf lediglich ein einziges Mal 1 Minute Video ohne Anmeldung übersetzen lassen kann, anschließend ist eine Anmeldung notwendig.

Videoübersetzungslösungen von Stepes

Online-Übersetzungs- und Lokalisierungsdienst. Bild: Unternehmenslogo Stepes. © stepes.com (Image credit: Stepes)

Stepes (opens in new tab) bietet Videoübersetzungslösungen in über 100 Sprachen an. Das Unternehmen nutzt die Videolokalisierung, wodurch die Dienste einfach, schnell und günstig sind. Stepes wandelt Videos durch seine Übersetzungen in sprachlich korrekte und kulturell relevante Videos um.

Zu den von Stepes angebotenen Lösungen gehören Videoübersetzung (einschließlich Sprachübersetzung), mehrsprachiges Voice-over, Videountertitel sowie Transkription und Multimedia-Entwicklung. Das Unternehmen aus San Francisco setzt modernste digitale Bearbeitungsmethoden ein, die die Audio-Transkription und Untertitelung rationalisieren und den Übersetzungsprozess insgesamt einfacher gestalten.

Die für Stepes tätigen Linguisten erhalten durch automatisch integrierte Untertitel in der Zielsprache sofort Zugriff auf die übersetzten Videos. So können sie Übersetzungsänderungen in Echtzeit vornehmen, wodurch sie Aufträge zügig bearbeiten lassen. Aufgrund der integrierten Videolokalisierungsumgebung und eine Vielzahl zur Verfügung stehender Bearbeitungswerkzeugen ist die Videoübersetzung sehr viel einfacher.

Die Vorteile von Stepes sind etwa die Nutzung digitaler Medien zur Optimierung der Übersetzungsdienste, die Übersetzung von hochgeladenen Videos auf Videoportalen und die prinzipielle Ausrichtung auf Linguisten/Übersetzer.

Stepes erstellt Untertitel mithilfe von Nachbearbeitungstools, bietet mehrsprachiges Voice-over, Videountertitelung und Multimedia-Entwicklung.

Nachteile bei Stepes sind die kostenintensiven Dienste und die Tatsache, dass es vielen Ergebnissen an Qualität mangelt, weil die Plattform sehr übersetzungszentriert arbeitet.

Übersetzungs- und Transkriptionsdienst GoTranscript

100 % menschliche Kompetenz bei Videoübersetzung und Transkriptionsdienste. Bild: Unternehmenslogo GoTranscript. © gotransprict.com (Image credit: GoTranscript)

Als Nutzer von GoTranscript (opens in new tab) stehen einem Videoübersetzungs- und Transkriptionsdienste in mehr als 30 Sprachen zur Verfügung. Die Besonderheit bei diesem Angebot besteht darin, dass bei der eigentlichen Arbeit/Übersetzung keine Technik zum Einsatz kommt, sondern menschliche Sprachkompetenz. Dateien lassen sich über einen Webbrowser oder einen Link hochladen, anschließend wählt man die gewünschte Sprache aus. Das fertige Ergebnis schickt GoTranscript per E-Mail zu, sobald die Transkription erstellt wurde. Die Übersetzerdienste können mit jeder gängigen Kreditkarte, Debitkarte oder einem PayPal-Konto bezahlt werden.

Durch die Mitarbeit der qualifiziertesten und erfahrensten Transkriptionisten weltweit hat GoTranscript eine der höchsten Wortübereinstimmungsraten und ist in der Lage, allgemeines und fachspezifisches Material zu bearbeiten. Um Präzision und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, kommen sehr strenge Überwachungs- und Feedback-Mechanismen zum Einsatz.

Die wesentlichen Vorteile bei GoTranscript sind eine einfache Navigation auf der Plattform, eine Wortübereinstimmungs-Kompatibilität von bis zu 99-100 Prozent, 2-in-1-Videoübersetzungen und Transkriptionsdienste sowie die Möglichkeit, YouTube-Videos zu übersetzen. Die Tatsache, dass Fachleute die Videos ohne maschinelle Beteiligung übersetzen, dient auch zudem Anreiz für alle bei GoTranscript beschäftigten Spitzenübersetzer, gute Arbeit zu leisten.

Als Nachteile gelten ein nicht benutzerfreundlicher Editor sowie der Umstand, dass nur Untertitel erstellt werden.

VEED.IO

Videos erstellen, bearbeiten und Audio transkribieren. Bild: Unternehmenslogo VEED.IO. © veed.io (Image credit: VEED.IO)

Die Plattform VEED.IO (opens in new tab) bietet eine automatische Online-Übersetzung für Videos in über 100 Sprachen an. Aus diesem Grund muss kein Programm heruntergeladen werden. Übersetzungen von VEED.IO erreichen eine Genauigkeit von 95 Prozent und Nutzer haben die Möglichkeit, selbst Veränderungen der Textübersetzung vorzunehmen. Übersetzungen stehen als Untertitel oder als TXT-Datei bereit. VEED.IO stellt zudem eine große Auswahl an Videobearbeitungsfunktionen zur Verfügung, die es bei anderen Mitbewerbern nicht gibt und die man auch als Laie nutzen kann.

Als Vorteile bei diesem Online-Übersetzungsdienst sind nicht nur die hohe Genauigkeitsrate und die über 100 Sprachen zu nennen, sondern auch die verschiedenen Möglichkeiten zum Herunterladen von Untertiteldateien. Darüber hinaus gibt es eine Funktion zur Bearbeitung von Untertiteln und auch der dauerhafte Einbau von Untertiteln in Videos ist ein sinnvolles Feature. Einen hohen Nutzen hat auch die Möglichkeit, zwischen der manuellen Bearbeitung von Übersetzungen oder einer automatischen Übersetzung zu wählen.

Die Nachteile bei VEED.IO sind die versteckten Kosten sowie die Beschränkung auf Übersetzungen von Untertiteln.

BURG Translations

Videoproduktionsdienst mit mehr als 300 Sprachoptionen. Bild: Unternehmenslogo BURG Translations © burgtranslations.com (Image credit: BURG Translations)

Mithilfe verschiedener Videoproduktionsdienste macht der Full-Service-Sprachdienstleister BURG Translations (opens in new tab) Material weltweit zugänglich. Zu den angebotenen Videoproduktionsdiensten gehören die Erstellung mehrsprachiger Präsentationen für Marketing, Organisationsschulungen und Geschäftskommunikation. Es stehen mehr als 300 Sprachoptionen an 7 Tagen in der Woche, rund um die Uhr zur Verfügung.

BURG Translations stellt lokale Sprecher für die Erstellung von Streaming Media für Online-Videos zur Verfügung. Dazu gehören professionelle Präsentationen für Kunden oder Vertriebspartner rund um den Globus. Als Verfahren der Videoübersetzung dient ein von BURG Translations selbst entwickeltes Risikomanagementverfahren.

Es reduziert die Wahrscheinlichkeit von Übersetzungsfehlern und ist so in der Lage, die vom Nutzer genannten Genauigkeitsanforderungen zu erfüllen, unabhängig von der Branche des Auftraggebers. BURG Translations setzt auf Qualität und ist seit über 80 Jahren Marktführer bei der Bereitstellung hochwertiger Übersetzungsdienstleistungen.

Zu den Vorteilen bei BURG Translations zählen beispielsweise die Konzentration auf B2B-Videoübersetzungsdienste, das Risikomanagement zur Reduzierung von Fehlern, die Bereitstellung ISO-zertifizierter Übersetzungslösungen sowie die 24/7 Kundenbetreuung

Nachteile sind die längere Bearbeitungsdauer, bis zur Fertigstellung der Übersetzung und die für die Übersetzungsdienstleistungen verwendete, veraltete Technologie. Auch die Organisation im Bereich der Kundenbetreuung ist noch ausbaufähig.