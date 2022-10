Bestes Pixel Smartphone 2022: Unser Vergleich der besten Smartphones von Google

Included in this guide:

Google schraubt unsere Erwartungen an die besten Pixel Smartphones immer weiter in die Höhe, aber es gibt einige Dinge, auf die wir uns verlassen können. Wir wissen, dass die Pixel-Smartphones fantastische Kameras haben, die von Googles Zauberkünsten softwareseitig unterstützt werden. Wir wissen, dass sie Android-Updates zuerst erhalten und dass sie eine Benutzeroberfläche und Hardware haben, die dazu passt.

Die neuesten Smartphones sind nun endlich erhältlich und wir haben unsere Tests zum Pixel 7 und Pixel 7 Pro abgeschlossen, sodass wir mit gutem Gewissen sagen können, dass dies die besten Pixel Smartphones sind, die Google je hergestellt hat. Tatsächlich gehören sie zu den besten Smartphones, die du kaufen kannst, mit Funktionen wie Photo Unblur und dem kommenden Clear Calling, mit denen die Konkurrenz nicht mithalten kann.

Googles frühere Pixel-Smartphones, darunter das Pixel 6 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) und das Pixel 6a, sind immer noch ein guter Kauf. Sie verwenden Googles eigene Chips und bieten dir viele der Funktionen der neuesten Smartphones.

Google bringt in der Regel Ende des Jahres ein Smartphone-Modell zusammen mit einer fortschrittlicheren Pro-Version heraus. Mitte des Jahres, zur Zeit der großen Google I/O-Konferenz, stellt Google dann ein Update vor, bei dem es sich um ein günstiges Modell handeln könnte, das die wichtigsten Funktionen in einem günstigeren Paket bietet.

Jetzt, wo wir die Pixel 7 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Smartphones gründlich getestet haben, können wir dir die aktuellste Liste der besten verfügbaren Pixel Smartphones präsentieren. Wir haben vom ersten Google Pixel bis hin zur Google Pixel 7-Familie alles ausprobiert, aber wir stellen nur die vor, die du tatsächlich neu kaufen kannst.

Wenn dir keines dieser Geräte zusagt, findest du in unserer Liste der besten Android-Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) noch viele weitere tolle Optionen. Der Leitfaden, den du hier liest, bezieht sich auf Smartphones, die tatsächlich von Google hergestellt wurden, mit allem was Google ausmacht - innen und außen.

Das Google Pixel 7 Pro macht mit Leichtigkeit erstaunliche Fotos, Tag und Nacht, aber es bringt das Fotoerlebnis auch weiter als je zuvor - es hat unsere Fotos von älteren Smartphones tatsächlich besser aussehen lassen. Das kannst du bisher nur mit einem Tensor G2-fähigen Smartphone wie dem Pixel 7 Pro erreichen. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die das Pixel 7 Pro kann und die keiner seiner Konkurrenten auch nur versucht.

Das Pixel 7 Pro hört besser zu - buchstäblich. Es erkennt Sprache genauer und macht den Google Assistant damit noch nützlicher. Es kann nicht nur Fotos besser aussehen lassen, sondern sie auch klarer und umfassender machen, indem es die Real Tone Technologie nutzt, um Hauttöne zu verbessern. Bald werden Smartphone-Telefonate besser klingen.

Wir würden uns wünschen, dass die Akkulaufzeit beeindruckender wäre und der Makrofokus-Modus ist leider nicht so magisch wie viele andere Funktionen von Google Fotos. Das Smartphone hält einige erstaunliche Versprechen, auch wenn es sie nicht alle einhalten kann.

Lies auch unseren Testbericht zum Google Pixel 7 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wie das Pixel 7 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist auch das Pixel 7 mit Googles neuestem Tensor G2-Chipsatz ausgestattet, der in Verbindung mit Googles eigener Version von Android 13 ein zufriedenstellendes Nutzererlebnis bietet, das alltägliche Aufgaben erleichtert.

Das Pixel 7 hat ein Design, das zwar umstritten ist, aber dennoch durchdacht und hochwertig wirkt. Die Kameras befinden sich in einem imposanten Aluminiumrahmen, der das Smartphone von der Masse abhebt, vor allem in seiner Preisklasse. Dank des kleineren 6,3-Zoll-Displays und der dünneren Ränder (im Vergleich zum Pixel 6) liegt das Pixel 7 besser in der Hand und lässt sich leichter in der Tasche verstauen als zuvor.

Die größten Schwächen liegen in den Bereichen, in denen das Smartphone bauartbedingt nicht an das Pixel 7 Pro herankommt: das langsamere Display und das Fehlen eines Telezoomobjektivs.

Dennoch fühlt sich das Benutzererlebnis ausgefeilt an, die KI-unterstützten Funktionen sind einzigartig und kompetent und das Versprechen von mehr Funktionalität durch die kommenden "Feature Drops" bedeutet, dass dieses Pixel mit der Zeit nur noch besser werden kann.

Hier findest du den Testbericht zum Google Pixel 7 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Google Pixel 6 Pro war wohl das erste echte Spitzen-Smartphone, das Google je gebaut hat.

Dennoch verfolgte es einen anderen Ansatz als die meisten Flaggschiffe und als die meisten Pixels. Sein Design war völlig neu und unterscheidet sich deutlich von anderen Smartphones aller Marken. Mit seinem großen, visierartigen Kamerablock wird es nicht jedermanns Geschmack treffen, aber es wird mit Sicherheit die Blicke auf sich ziehen.

Google hat außerdem den ungewöhnlichen Weg gewählt, das Pixel 6 Pro mit einem selbst entwickelten Chipsatz namens Google Tensor auszustatten. Dieser wurde speziell für die Pixel 6-Reihe entwickelt, um KI und maschinelles Lernen zu unterstützen.

Zusammen mit der vielseitigen Triple-Objektiv-Kamera mit einem 50-MP-Hauptsensor, einem 12-MP-Ultraweitwinkel und einem 48-MP-Teleobjektiv (mit 4-fach optischem Zoom) sowie einem 6,71-Zoll-QHD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist dies ein enorm spannendes Gerät.

In unserem Test haben wir festgestellt, dass die Akkulaufzeit nicht die beste ist, aber abgesehen davon ist es eines der besten Pixel, das du kaufen kannst.

Lies auch unseren Testbericht zum Google Pixel 6 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Google Pixel 6 ist nicht ganz so aufregend wie das Pixel 6 Pro, aber die wichtigsten Funktionen bleiben erhalten. Dazu gehören ein ungewöhnliches Design mit einem dreifarbigen Farbschema und der leistungsstarke neue Google Tensor-Chipsatz, der die Fotografie, die Sprachverarbeitung und mehr verbessern soll.

Darüber hinaus verfügt das Google Pixel 6 über eine Dual-Lens-Kamera, die unserer Meinung nach naturgetreue Fotos aufnimmt, sowie über ein großes 6,4-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und Android 12, das sofort einsatzbereit ist.

Außerdem ist das Pixel 6 ein bemerkenswert günstiges Smartphone und damit die ideale Wahl für alle, die kein Geld für ein echtes Flaggschiff ausgeben möchten, aber trotzdem nicht auf High-End-Funktionen verzichten wollen.

Das Fehlen einer Telekamera ist ein Nachteil und die Akkulaufzeit ist durchschnittlich, aber für den Preis, den du bezahlst, sind das nur kleine Beschwerden.

Hier findest du unseren Testbericht zum Google Pixel 6 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Google Pixel 6a ist ein ziemlich kleines und leichtes Smartphone, das mühelos in deine Tasche passt. Es fühlt sich vielleicht ein bisschen billig an, aber ein effektiver Fingerabdruckscanner und ein attraktives 6,1-Zoll-Full-HD+-Display helfen, das zu kompensieren.

Die 12,2-MP-Hauptkamera, die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und die 8-MP-Selfie-Kamera werden von einer Fülle toller KI-Software-Tricks und Extras unterstützt, mit denen du hervorragende Fotos machen kannst. Noch besser ist Googles Magic Eraser Tool, mit dem du unerwünschte Elemente (oder Personen) aus deinen Schnappschüssen entfernen kannst.

Die Leistung des Google Pixel 6a liegt dank des sauberen Stock Android 13 im mittleren Bereich, der einzige wirkliche Nachteil ist die ziemlich schlechte Akkulaufzeit. Trotzdem ist das Google Pixel 6a für alle, die ein kleines Smartphone suchen, einen Blick wert.

Das Google Pixel 5 mag im Vergleich zu seinem Vorgänger einige fortschrittliche Funktionen vermissen lassen, aber dafür bekommst du ein vereinfachtes Smartphone, das immer noch alles kann, was du willst, und das zu einem günstigen Preis. Das herausragende Merkmal des Pixel 5 ist die Kamerasoftware mit einer Fülle verschiedener Bearbeitungswerkzeuge und vielen Möglichkeiten, deine Fotos zu verbessern.

Das Smartphone bietet außerdem eine bessere Akkulaufzeit als zuvor, dank der Extreme Battery Saver-Funktion, die dich bei knapper werdendem Akku auf das Wesentliche herunterbremst.

Es sind diese kleinen Dinge in Kombination mit der sauberen Android-Oberfläche des Google Pixel 5, die es zu einem attraktiven Angebot zu einem attraktiven Preis machen. Beachte nur den etwas langsameren Prozessor und den Wegfall von Soli - Googles berührungsloser Gestensteuerung. Das sind kleine Abstriche für ein ansonsten gutes Smartphone.

Lies auch unseren Testbericht zum Google Pixel 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Google Pixel 5a ähnelt dem Google Pixel 4a 5G, hat aber einen besseren Akku und ein etwas größeres Display und ist eine solide Verbesserung eines bereits guten Smartphones.

Das 6,34 Zoll große Full HD Plus OLED Display sieht toll aus und die 12,2 MP Hauptkamera und die 16 MP Ultraweitwinkelkamera bieten eine Fülle von Funktionen, mit denen du auch im Dunkeln tolle Fotos machen kannst.

Außerdem kannst du dich auf eine zuverlässige Performance mit Android 11 freuen: schnelle Geschwindigkeiten beim Surfen, Spielen und allem anderen, was du gerne machst.



Hier findest du unseren Testbericht zum Google Pixel 5a (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Google Pixel 4a ist die preisgünstige Variante des Pixel 4. Um den Preis zu senken, wurden beim Pixel 4 ein paar Abstriche gemacht.

Es hat nur eine Rückkamera, ein Kunststoffgehäuse und einen physischen Fingerabdrucksensor - alles Merkmale günstiger Smartphones, aber wenn du nicht alle Top-Features des Pixel 4 haben willst, werden dich diese Kompromisse wahrscheinlich nicht stören.

Außerdem ist es ein ziemlich kleines Smartphone, und wenn man bedenkt, wie selten Handys mit einem Bildschirm unter 6 Zoll im Jahr 2022 sind, könnte das schon ausreichen, um einige zu überzeugen.

Hier findest du den Testbericht zum Google Pixel 4a (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Google Pixel 4 XL stand an der Spitze unserer Liste der besten Pixel Smartphones - bis das Pixel 5 auf den Markt kam - und es vermeidet einige der Probleme, die das Pixel 4 XL nicht hatte.

Das Google Pixel 4 XL hat eine Top-Kamera, ein hochwertiges Display, zwei Selfie-Kameras und ein paar tolle Funktionen, die nur für die Pixel 4-Reihe entwickelt wurden, wie z. B. Soli, eine berührungslose Gestensteuerung.

Sicher, das Smartphone hinkt in einigen Punkten hinterher - sein Chipsatz war schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung etwas veraltet, sein Akku ist ziemlich klein und es hat nicht so viel Speicherplatz wie andere Smartphones. Aber seine Stärken überwiegen seine Schwächen und deshalb findest du es noch auf dieser Liste, wenn auch nicht weit oben.

Den Testbericht zum Google Pixel 4 XL (Öffnet sich in einem neuen Tab) findest du hier

Das Google Pixel 3 XL ist eines der ältesten Smartphones auf dieser Liste, aber dafür ist es auch günstiger als einige der anderen, weshalb wir es dir empfehlen können.

Das Pixel 3 XL hat eine großartige Kamera, wie wir es von den Pixel-Smartphones gewohnt sind, aber es hat auch einen hochwertigen Bildschirm und - etwas ungewöhnlich für ein Pixel-Smartphone - einen langlebigen Akku. Es war ein großartiges Smartphone, als es auf den Markt kam, und das ist es immer noch, auch wenn es schon etwas in die Jahre gekommen ist.

Das Smartphone ist zwar nicht mehr erhältlich, aber wenn du es noch irgendwo findest, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Hier findest du den Testbericht zum Google Pixel 3 XL (Öffnet sich in einem neuen Tab)

