True-Wireless-Earbuds in 2023: Die besten Neuheiten und was als Nächstes kommt

War 2023 nicht ein erfolgreiches Jahr für kabellose Earbuds und die Technik, die sie zum Klingen bringt? Darauf kannst du wetten.

Aufgrund der bemerkenswerten Fortschritte bei der drahtlosen Bluetooth-Technologie wie Auracast Audio Sharing, LE Audio und Qualcomms neuem Dongle (und das ist nur der Anfang) profitieren Kopfhörer, die mit Bluetooth 5.2 oder höher ausgestattet sind, von den Vorteilen einer besseren Konnektivität.

Und wir haben sogar schon Feuerwerk, das synchronisierten Ton durch kabelloses Audio direkt in deine Kopfhörer leitet, gesehen! Es wird zweifelsohne spannend für die besten True-Wireless-Earbuds in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

Aber bevor wir uns ansehen, was in diesem Jahr noch kommt, hier eine kurze Zusammenfassung aller unserer Lieblings-Neuheiten der letzten sechs Monate im Bereich der kabellosen Earbuds.

Kabellose Earbuds 2023: Die größten Neuheiten

Es geht nicht mehr nur um die nahtlose Verbindung zu zwei Geräten – die EAH-AZ80 von Technics und die etwas günstigeren EAH-AZ60M2 kamen im Mai auf den Markt und bieten Bluetooth-Multipoint für drei Geräte gleichzeitig.

Die neuen Nothing-Kopfhörer, die Nothing Ear (2), kamen im März auf den Markt und haben uns mit ihren personalisierten Hörtests begeistert. Und diese Art von otoakustischen Tests und individuellen Anpassungen sind sicherlich die Zukunft, wie die neuen PerL- und PerL Pro-Angebote von Denon zeigen, die das Know-how von Nura und der großartigen älteren NuraTrue Pro-Klangpersonalisierung nutzen werden.

Was ist mit dem Schwergewicht Sony? Es gibt wieder gute Nachrichten. Sony hat in diesem Jahr echte Fortschritte bei seinen erschwinglichen Wireless Earbuds gemacht. Das Produkt sind die Sony WF-C700N, die im April auf den Markt gekommen sind, und dieses preiswerte Angebot hat sich schnell an die Spitze unserer Top 3 der besten Earbuds für das Handgepäck in diesem Jahr katapultiert.

Was es nicht ganz in diese Liste geschafft hat? Die Beats Studio Buds+. Ja, die im Mai veröffentlichten Kopfhörer sind eine Verbesserung der bisherigen mittelmäßigen bis guten Beats-Earbuds (und sie sehen auch so aus). Aber die durchschnittliche Geräuschunterdrückung, der mäßige Klang und der höhere Preis bedeuten, dass die neuen Beats Studio Buds+ es wahrscheinlich schwer haben werden, sich auf dem Markt durchzusetzen.

Diese Earbuds erscheinen 2023

Wenn die Leaks stimmen, sind die Sony WF-1000XM5 auf dem besten Weg zur Markteinführung. (Image credit: Sony)

Wir warten immer noch auf die heiß erwarteten Sony WF-1000XM5, ein Update der exzellenten Sony WF-1000XM4, die im Juni 2021 auf den Markt kamen. Der stetige Strom an Leaks bedeutet allerdings, dass wir nicht mehr weit von einer offiziellen Ankündigung der neuen Sony-Earbuds entfernt sin. Das sind die Kopfhörer, nach denen man 2023 Ausschau halten sollte. Sony hat in diesem Bereich eine beachtliche Form und wir wären entsetzt, wenn sein neues Flaggschiff nicht ein Gewinner wäre.

Was ist mit Apple? Im Bereich der Over-Ear-Kopfhörer solltest du schon bald nach den Beats Studio Pro Ausschau halten. Was die AirPods des Tech-Giganten angeht, so gab es auf der WWDC 2023 nicht im Geringsten einen Hinweis auf die AirPods Max 2 - und wir glauben auch nicht, dass die zweite Generation kommt.

Woran könnte das liegen? Meine persönliche Theorie ist, dass Apple Music ein Dorn im Auge von Apple bleibt. Ich meine damit, dass dieser Streamingdienst so gut ist (dank der kostenlosen Lossless- und Hi-Res Lossless-Version, die vor zwei Jahren ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten eingeführt wurde), dass sich Apple, wenn es nicht in der Lage ist, kabellose Kopfhörer zu entwickeln, die ihn unterstützen, ohne auf Kabel und einen der besten tragbaren DACs zurückgreifen zu müssen, auch ganz zurückhalten kann.

Und da Apple Music mit der Veröffentlichung von iOS 17 (wahrscheinlich im September 2023) sechs hervorragende neue Funktionen erhält, werden selbst Apples treueste AirPods-Anhänger ins Schleudern kommen, wenn die Hörgeräte, die Apple verkauft, die eigene Streaming-Plattform immer noch nicht optimal unterstützen können.

Aber diese Bandbreitenunterstützung gibt es doch noch gar nicht, oder? Das geht nicht, wenn die Technik noch nicht erfunden wurde. Dann schau dir mal die HED Unity an, die im April mit sehr wenig Aufsehen angekündigt wurden – viel weniger, als es sich für diese bemerkenswerte Innovation gehört.