Die neuen Earbuds von Technics passen in jedes Ohr

Der japanische Audiospezialist Technics stellt zwei neue kabellose Earbuds vor: Das neue Flaggschiff EAH-AZ80 und die EAH-AZ60M2, eine zweite Generation, die auf den ursprünglichen AZ60 basieren.



Die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden neuen Optionen? Die Größe des Treibers: 10 mm bei den Flaggschiff-Kopfhörern gegenüber 8 mm bei den aktualisierten AZ60. Außerdem unterscheiden sich die Gehäuse und die Passform. Die AZ60 haben die gleiche Form wie das ältere Modell; die AZ80 haben eine "Concha-Fit"-Form sowie ein verbessertes Mikrofonarray bei der Premium-Option.



Wenn Technics ein Audioprodukt auf den Markt bringt, ist es ratsam, darauf zu achten. Das Unternehmen hat nicht nur eines der besten Decks entwickelt, sondern auch seit Jahren kabellose Earbuds entwickelt.

(Image credit: Future)

Beide Modelle verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung, kabelloses Laden per Qi und die verbesserte Just My Voice-Technologie von Technics für eine deutlich bessere Gesprächsqualität. Außerdem gibt es LDAC, Bluetooth 5.2 und LE Audio in beiden Modellen, eine branchenweit einzigartige dreifache Multipoint-Konnektivität, Trageerkennung und sieben verschiedene Silikon-Ohrstöpsel.

Und das Beste für diejenigen unter uns mit kleineren Ohren, die auf der Suche nach den perfekten Ohrstöpseln sind: Nach den XL-, L- und M-Optionen gibt es zwei S- und zwei XS-Größen, die sich durch unterschiedliche Halslängen und -breiten auszeichnen.

Technics EAH-AZ80: Ein perfekter Sitz

Das Tragegefühl ist genauso hochwertig, wie du es dir für dieses Geld erhoffst. (Image credit: Future)

Sind wir ehrlich: Als wir die neue Form des AZ80 bei einer speziellen Vorbesprechung sah, bei der auch ein offener Vergleich zwischen den Bose Quietcomfort Earbuds 2 und den neuen Technics in Bezug auf die Gesprächsqualität gezogen wurde, dachten wir nur: "Das wird nicht funktionieren, oder?"

Die AZ80 sehen groß und klobig aus, mit einer bauchigen Ausbuchtung an der Innenseite, von der ich dachte, dass sie bei mir nicht funktionieren würde. Ich war darauf gefasst, dass der große Teil des Gehäuses aus meinem Ohr herausragen würde und die Schwerkraft schließlich ihr Übriges tut. Aber falsch gedacht. Tatsächlich fühlen sie sich sicher und beuem an.

Mit der Technics Audio Connect App kannst du die verbleibende Akkulaufzeit der Kopfhörer und des Ladecases überprüfen (die Earbuds bieten etwa 7 Stunden, das Ladecase 24 Stunden), einen "Super Bass"-Equalizer zum Sound-Tab hinzufügen und die Sprachansagen in Soundeffekte umwandeln. Das ist ein überzeugendes Paket an Funktionen, das muss man sagen.

(Image credit: Future)

Auch wenn dies nicht als vollständige Bewertung zu verstehen ist, ist der Klang in meiner begrenzten Zeit mit diesen Earbuds wirklich sehr gut. Bei You Know What They Do to Guys Like Us in Prison von My Chemical Romance ist die Stimme von Gerard Arthur Way in einem geräumigen und vielschichtigen Mix sehr nah am Mikrofon und strotzt vor Textur.

Auch Breathe's Hands to Heaven wird in einem dynamisch sensiblen und stark analytischen Mix, der sich zum Refrain hin schön aufbaut, gekonnt umgesetzt. Auch hier halte ich mich mit einem endgültigen Urteil zurück, aber ein starker Anwärter auf den Titel der besten True-Wireless-Kopfhörer? Mit ziemlicher Sicherheit. Die Technics EAH-AZ80 und EAH-AZ60M2 sind ab sofort zu einem Preis von 299 Euro bzw. 229 Euro erhältlich.