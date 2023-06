Die neuen Denon PerL bieten personalisiertes Hören mit einer neuen, proprietären Technologie

Denon bringt neue Earbuds auf den Markt, Bei denen die neueste Innovation von Masimo, die Masimo AAT (Adaptive Acoustic Technology), im Mittelpunkt steht. Die Denon PerL und PerL Pro ermöglichen es den Nutzern, ein persönliches Audioprofil zu erstellen, um die Klangqualität der Kopfhörer zu optimieren.

Wie das geht? Durch die Messung schwacher otoakustischer Emissionen (OAEs), die vom Innenohr "in Anwesenheit einer Reihe von gespielten Tönen" erzeugt werden, um die einzigartige Reaktion jeder Person auf Schall zu bewerten. Sobald die OAEs analysiert wurden, um festzustellen, wie empfindlich deine Ohren auf die einzelnen Frequenzen reagieren, wird in der App der Denon PerL mithilfe einer selbstlernenden künstlichen Intelligenz ein persönliches Hörprofil erstellt.

Der Name des Kopfhörers wurde gewählt, um das Ziel von Masimo zu repräsentieren, die Art und Weise, wie Menschen Musik genießen, zu verändern: durch ein wahrhaftiges Per(sonalized) L(istening)-Erlebnis. Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, sagt: "Die Zeiten, in denen ein Sound für alle passt, sind vorbei. PerL findet automatisch den optimalen Klang für jeden Einzelnen, um sich auf deine einzigartigen Ohren einzustellen."

Es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Art von Technologie sehen: Die Software von NuraTrue Pro hat uns an unserem Gehör zweifeln lassen – und es ist tatsächlich Nura, das sich mit Denon (und Masimo) zusammengetan hat, um sein Talent zur Erstellung von Klangprofilen in die neue Generation von Denon-Kopfhörern einzubringen. Die personalisierten Hörtests der Nothing Ear (2) sind ebenfalls ein großer Erfolg - und die großartigen Sennheiser Momentum 4 Wireless haben kürzlich ein Update erhalten, um das Hörerlebnis noch mehr zu personalisieren.

Als Ergebnis einer neuen Partnerschaft wird es interessant sein zu sehen, wie gut sich das Know-how von Nura in einem Denon-Design umsetzen lässt. Auf den ersten Blick sehen die PerL Pro den NuraTrue Pro ziemlich ähnlich. Und da auch Denons Ökosystem und Fachwissen involviert sind, ist das keine schlechte Sache. Eine begrenzte Anzahl der Kopfhörer ist bis vor Kurzem auf Denon.com zum Preis von 199 Euro (PerL) bzw. 349 Euro (PerL Pro) erhältlich gewesen. Im Laufe des Jahres werden die Earbuds in größerer Stückzahl eingeführt.

Meinung: Klangprofile sind die Zukunft - Wenn Denon und Masimo es gut machen, ist die Zukunft vielversprechend

Die Denon PerL Pro sehen den NuraTrue Pro sehr ähnlich. (Image credit: Denon (Masimo) )

Abgesehen von der Personalisierung sind die PerL Pro von Denon auch deswegen interessant, weil sie Bluetooth 5.3 mit Dirac Virtuo (wie die OnePlus Nord Buds 2), aptX Lossless und aptX Adaptive (im Gegensatz zu Bluetooth 5.0 und dem etwas schwächeren aptX im Einsteigerset) unterstützen, um ein Streaming-Erlebnis ähnlich dem Hören einer CD zu bieten.

aptX Lossless ist der ideale Name auf dem Datenblatt für den angehenden Audiophilen, der trotzdem nicht auf kabellosen Komfort verzichten möchte, denn es bietet eine Bitrate zwischen 1,1Mbps und 1,2Mbps (1.100 und 1.200kbps). Zur Orientierung: Die maximale Bitrate von aptX Adaptive liegt bei 420 KBit/s, das ältere aptX HD kann mit 576 KBit/s übertragen und Sonys LDAC erreicht maximal 990 KBit/s. Das ist also ein Codec der Spitzenklasse.

Die kürzlich auf den Markt gebrachten Technics EAH-AZ80 bieten das Beste von Technics' Technologie (Dreifache Multipoint-Konnektivität, hervorragende Sprachisolierungstechnologie für Anrufe, sieben Ohrstöpseloptionen und einen satten Klang), so dass es ein eklatantes Versäumnis war, dass während der Einrichtung keine Hörtests angeboten wurden - oder sogar Passformtests, um zu überprüfen, ob sie optimal sitzen. Diese Art von Technologie ist die Zukunft – und wenn Masimo gute Arbeit geleistet hat, haben die Denon PerL und PerL Pro gute Chancen einen Platz in unserem Kaufberater für die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu erhalten.

Sowohl die Denon PerL Pro- als auch die PerL-Modelle bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und einen transparenten Social Mode, der es dir ermöglicht, die Welt auszublenden oder sie hereinzulassen. Die PerL Pro verfügen über acht Mikrofone (im Vergleich zu vier bei den PerL), die den Grad der Geräuschunterdrückung automatisch an die Menge der durchdringenden Geräusche, die Umgebungsgeräusche und den festen Sitz in den Ohren anpassen – und das ist der letzte Punkt, bei dem das Angebot von Technics möglicherweise nicht mithalten kann.

Denon PerL-Benutzer können ihre individuellen Profile in der Denon Kopfhörer-App für iOS und Android einsehen. Dort lassen sich Funktionen wie die selektive Geräuschunterdrückung, der Social Mode sowie die Touch-Bedienelemente am Ohr für Wiedergabe/Pause, Überspringen von Titeln, Ändern der Lautstärke und mehr einstellen. Wenn dir das zu viele Funktionen sind und du eher etwas günstiges suchst, hilft dir unser Kaufberater für die besten günstigen kabellosen Earbuds bestimmt weiter.