Farvel Chromecast - goddag Google TV Streamer - den nye Gemini AI-drevne streamingboks

Google Chromecast har eksisteret i 11 år, men der er ikke kommet en ny model siden 2020, hvor Google lancerede Chromecast med Google TV. Det var en slankere, mere moderne streaming-dongle med et redesignet smart-brugerflade.

Men nu er det altså til til at sige farvel til Chromecast, da Google nu vil gøre mere ud af at brande Google TV. Det sker med lanceringen af Google TV Streamer, en mere streamingboks med mere omfattende funktioner, der skal konkurrere med andre succesfulde streamere som Apple TV 4K og Roku Ultra. Den er dyrere end Chromecast med $en pris på £99. Men så får den også en længere liste af funktioner, som gør den interessant i forhold til Googles nuværende Chromecast-modeller. Den måske største ændring er måske, at den nye model ikke længere er designet til at blive gemt væk bag dit tv. I stedet er det et slankt, aflang boks med bløde linjer med med tre porte og masser af hestekræfter, så den kan afvikle Google TV uden problemer. Den nye enhed skal samtidig hjælpe dig med at styre dit dit intelligente hjem. Tilslutningen foregår som altid via en HDMI-port bag på dit tv.

Delvis mediestreamer, delvis smart home-hub

(Image credit: Google)

Google TV-streamer er en moderne enhed, der fås i enten porcelæn eller hassel, som begge skiller sig ud i et hav af konkurrerende sorte, afrundede kasselignende mediestreamere. Googles plan ligger dog i funktionerne, og TV Streamer fungerer både som streamingafspiller og smart home-hub.

På bagsiden finder du tre porte: en USB-C-port til strøm, en Ethernet-port til kablet forbindelse og en HDMI 2.1-port til tilslutning til et tv. Når den er tilsluttet, kan den streame i op til fuld 4K-opløsning med 60 billeder i sekundet med understøttelse af videostandarderne HDR, HDR10, HDR10+, HLG og Dolby Vision samt lydstandarderne Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby Atmos for at sikre, at det, du streamer, ser ud og lyder så godt som muligt.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Google TV-brugerfladen vil være velkendt for alle, der har brugt en Chromecast med Google TV eller brugere, der har et tv med indbygget Chromecast. Det gør det nemt at se indhold fra alle dine tilsluttede tjenester på ét sted. De nye Google TV Streamer drives af en ny processor, som Google siger er 22% hurtigere end Chromecast med Google TV, og som er parret med 4 GB RAM-hukommelse og 32 GB indbygget lagerplads.

Ligesom andre streamingplatforme vil Google TV bruge AI til bedre at kunne anbefale indhold. Hvis du f.eks. er fan af komedier, vil den måske smide et par romantiske komedier ind på din startside for at forsøge at lokke dig. Den vil også personliggøre anbefalinger til forskellige medlemmer af husstanden baseret på, hvilken profil der er logget ind.

Dette niveau af personalisering ligner Amazons redesignede Prime Video-app. Google bruger også sin Gemini AI til at skrive resuméer af film eller tv-serier og til at samle og opsummere anmeldelser for at give dig en fornemmelse af, hvad andre seere synes om det indhold, de har set.

Ligesom et Fire TV eller et Samsung Frame TV kan du vise fotos eller kunstværker på dit tv via Google TV Streamer. Google vil endda lade dig oprette en brugerdefineret pauseskærm ved hjælp af generativ AI - du kan blot beskrive en scene, og AI'en vil generere et resultat.

I Google TV er der nu indbygget et Smart Home-panel, som minder om Google Home-appen, og som giver dig nem adgang til at justere temperaturen på en Nest-termostat, se optagelser fra Nest-kameraer og oprette rutiner for dit smart home. Desuden kan Google TV Streamer hjælpe dine tilsluttede enheder med at holde en stabil online-forbindelse. Den kan endda hjælpe dig med at opsætte nye, da det er en fuldt udstyret smart home-hub med en indbygget Thread Border-router, der gør den fuldt kompatibel med Matter.

Fjernbetjeningen ligner Chromecast med Google TV's fjernbetjening, men den er lidt længere og har en bedre afbalancering for at give en mere behagelig brugeroplevelse. Den har også fået en ny "stjerne"-knap i bunden. Med den nye tilføjelse får du en brugerdefineret knap, som du kan tildele til at åbne en bestemt app eller endda bruge til at hoppe ind i startpanelet. Der er stadig en indbygget mikrofon, så brugere kan anmode om hjælp via Google Assistant.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Den bedste tilføjelse er måske find-mig-funktionen. Den gør det muligt for dig at bede en Google smarthøjttaler eller en Pixel-telefon om at finde din fjernbetjening. Du kan også trykke på en fysisk knap på bagsiden af Google TV Streamer for at pinge fjernbetjeningen. Uanset hvad, er det ret praktisk og kan spare dig for noget tid med at grave mellem sofapuderne.

Google TV Streamer er en meget mere eksklusiv streamingafspiller fra Google. Den gør det muligt at Cast ting til skærmen, men har nu mange andre funktioner, som er praktiske i et smart-hjem.

Hvis du allerede er solgt, tager Google Store snart imod bestillinger på Google TV Streamer til 99 euro (den danske pris er endnu ikke annonceret), men forsendelserne starter først den 24. september 2024.

Og hvis du hellere vil have fingre i en Chromecast med Google TV 4K og HD, så ligger de stadig i Google Store og venter på dig. De koster lige nu 339 kroner, men det kan være, at prisen falder, når Google TV Streamer rammer markedet.