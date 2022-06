Anmeldelse: Chromecast med Google TV - En stor forbedring af din streamingoplevelse

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Lanceringen af ​​Chromecast med Google TV kommer lovligt sent i Norge i betragtning af, at den blev lanceret i USA i oktober 2020, men det var faktisk ventetiden værd. Den genopfinder ikke hjulet, men med et brugervenligt og funktionsrigt nyt interface, et stort udvalg af apps, en god fjernbetjening og understøttelse af 4K, HDR og Dolby Atmos er det værd at opgradere til for dig, der som indtil nu har haft en ældre Chromecast.

Chromecast har været et populært tilbehør til manges tv i mange år nu, og konceptet kunne ikke være enklere: du sætter den bare i HDMI-porten og sørger for, at den har strøm, og streamer så bare væk fra apps på telefonen.

Hvad mange dog har savnet, er bedre muligheder for at styre den (det er trods alt ikke særlig brugervenligt at skulle tage telefonen hver gang man vil sætte en serie på pause), og dét er et af problemerne, som den nye Chromecast med Google TV løser. Her medfølger nemlig en praktisk lille fjernbetjening.

Den kan dog bruge til mere end at sætte afspilningen på pause, den nye model har også fået en flot ny tv-brugerflade med understøttelse af apps fra (næsten) alle de store streamingtjenester, herunder Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+, Pluto TV, DR og Viaplay. (ikke overraskende mangler Apple TV).

Den lille streaming-enhed fylder ikke meget, men gør meget for din tv-oplevelse (Image credit: Peter Hoffmann)

Chromecast med Google TV er en enhed, der på mange måder minder om de ældre modeller (den kan selvfølgelig også streames til på samme måde som tidligere), men den giver også mange nye muligheder og endnu bedre brugervenlighed. Det er også værd at bemærke, at den understøtter Dolby Atmos, 4K og HDR med HDR+ og Dolby Vision, og det er muligt at installere spilstreaming-apps som Stadia, GeForce Now og Steam Link og streame spil over nettet eller hjemmenetværket.

Det eneste negative vi skal påpege er, at den kun har 8 GB lagerplads, som hurtigt kan blive for lidt, hvis man vil have mange apps installeret. Ud over det er der ikke meget at beklage sig over ved Chromecast med Google TV, og hvis du har en ældre Chromecast og har savnet fjernbetjeningen og understøttelse af 4K og HDR så er det bestemt værd at opgradere.

Chromecast med Google TV - Pris og tilgængelighed

Du kan købe den nye Chromecast med Google TV nu.

Prisen er 529 kroner, hvis du køber den i Google Store (opens in new tab) .

Chromecast med Google TV er tilgængelig i danske butikker nu til en vejledende udsalgspris på 529 kroner. Det er således omkring samme pris, som Chromecast Ultra var til, og samtidig næsten det dobbelte af, hvad 3. generations Chromecast ligger til. Chromecast Ultra er pillet af markedet nu, og dermed er Chromecast med Google TV den nye top model i Chromecast-serien.

Set i forhold til tidligere Chromecasts virker prisen måske høj, men her skal man huske, at du nu nærmest får et helt underholdningscenter på dit tv, der kan styres med den medfølgende fjernbetjening og muligheden for at installere apps. Derudover får du support til både 4K og HDR.

Faktisk minder dette produkt mere om en konkurrent til Nvidia Shield som koster det dobbelte, og så er prisen pludselig ikke så høj alligevel.

Fjernbetjeningen er praktisk og giver hurtig adgang til de vigtigste funktioner. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Ovalt design, der minder om tidligere modeller

Fjernbetjening medfølger

Kræver ekstern strømforsyning

Med undtagelse af den allerførste udgave af Chromecast har Google holdt fast i et hockeypuck-lignende design på sine streaming-enheder, og det er også dette design, der videreføres i den nye udgave. Bortset fra at formen nu er mere aflang i forhold til de runde forgængere, er designet stort set det samme.

Og på samme måde som tidligere sættes enheden direkte i en HDMI-port på bagsiden af tv'et, men det er værd at bemærke, at strøm skal hentes fra en stikkontakt. Det er derfor ikke muligt at køre ny Chromecast fra en USB-port på TV'et som hidtil. Årsagen er formentlig, at den nye model kræver 1,5 A, mens de fleste USB-porte på tv kun leverer 1 A.

Heldigvis medfølger der en kompatibel oplader i kassen, men når vi nu alligevel skal have en adapter, hvorfor inkluderer Google så ikke bare en oplader/adapter, der også har Ethernet-indgang. Denne fås som tilvalg fra Google Store (opens in new tab) til 169 kroner, men altså kun som tilkøb.

Du får den ovale Chromecast, fjernbetjening m. batterier, kabel og adapter til stikkontakten med i pakken (Image credit: Peter Hoffmann)

Til gengæld medfølger der en fjernbetjening. Den er meget enkel, men den ligger godt i hånden og det er nemt at nå knapperne. Volumenknapper på siden kræver lidt tilvænning, men de otte knapper på forsiden er nemme at bruge.

De giver dig mulighed for at navigere i Google-grænsefladen, slå lyden fra og gå direkte til YouTube og Netflix, og forudsat at dit tv understøtter HDMI-CEC, kan du også tænde og slukke for tv'et, ændre input og justere tv-lydstyrken direkte. Ikke mindst får du selvfølgelig en dedikeret Google Assistant-knap.

Samtidig er det også værd at bemærke, at HDMI-CEC faktisk også lader dig styre det meste af Chromecasts interface og funktioner med fjernbetjeningen til tv'et, forudsat at tv'et har den rette support på plads. Dette fungerede fint med vores Philips tv, så chancerne er store for, at det vil fungere fint med dit, så længe det er af en forholdsvis nyere dato.

Funktioner

Da du finder ordene "Google TV" i produktets navn, bør det ikke komme som nogen overraskelse, at Chromecast henvender sig til Android-brugere. Du bruger din Google-konto til at logge ind på din enhed, og når du er færdig, bliver alle Googles tjenester som YouTube, Playstore og Google Fotos tilgængelige med det samme.

Det samme gælder Google Assistant, og det er godt at vide, at stemmeassistenten kun er tilgængelig til brug, når du enten aktiverer søgning på skærmen eller trykker på den dedikerede assistentknap på fjernbetjeningen. Du har også mulighed for at deaktivere tjenesten helt i indstillingerne, hvis du ønsker det.

Når opsætningen er færdig, og enheden er klar til brug, ender du i Google TV-menuen, og her er det tydeligt, at Google gerne vil give dig hurtig adgang til alt det indhold, du har tilgængeligt i dine forskellige streamingtjenester. De forsøger også at sammensætte indhold baseret på, hvad du har set før.

Dette giver dig mulighed for at scrolle gennem lister med anbefalinger, der fungerer ganske godt, men du får heldigvis også forholdsvis let adgang til hver enkelt app, hvis du i stedet vil gå den vej. Derudover giver den førnævnte søgefunktion dig mulighed for at søge på tværs af streamingtjenester, så det er nemmere at finde den film eller serie, du leder efter, uanset hvordan den er tilgængelig.

Du får også en global kø, hvor du kan tilføje indhold, du vil se senere, og du kan bruge et indbygget thumbs up / thumbs down system til at forbedre de anbefalinger, Google giver dig.

Du må leve med, at du også får forslag fra tjenester, du ikke har adgang til. Det virker utroligt fjollet at få forslag til serier på Viasat, når jeg kun har adgang til Netflix eller Disney+. Når du søger i Google TV, så får du også svar fra f.eks. YouTube i en slags Google-format, hvor jeg bliver foreslået en hel masse indhold, bare titlen indeholder et enkelt ord fra min søgning. Det er super irriterende, for her er jeg kun interesseret i min præcise søgning og ikke alt muligt andet, så det vil være rart at kunne slå det fra.

Når det kommer til app-support, er systemet kendt for at være baseret på Android, og det letter, at de fleste af både de store internationale tjenester som Netflix, HBO Max, Paramount+, Pluto TV og Disney+ er på plads sammen med danske tjenester som DR, TV2 Play og Viaplay. I alt vil der være omkring 6.500 forskellige apps tilgængelige på Playstore. Bare rolig. Selv om Chromecast er rettet imod Android, så finder du også Apple TV på listen, så Apple-folket behøver ikke holde sig tilbage

Dette er brugerfladen, som du ser, når du tænder Chromecast med Google TV. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelse

Fejlfri streaming

Understøttelse af 4K HDR (HDR10+, Dolby Vision) og Dolby Atmos

Chromecast med Google TV leverer en helt fin ydelse, der nemt kan måle sig med den du finder i andre streaming-bokse, der kører Android TV. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der sidder i enheden, men hardwaren klarer de fleste operationer uden problemer. Navigationen kører jævnt og gnidningsløst, og afspilningen starter hurtigt og uden problemer.

De fleste af de apps, vi havde på telefonen, kunne vi sætte flueben ved, og så blev de automatisk installeret i app'en og var køreklar. Der var enkelte, hvor vi skulle logge ind med brugernavn og password, men ud over det, gik installationen hurtigt og nemt.

Det virker som om den trådløse forbindelse til routeren fungerer meget stabilt, og vi oplevede ikke noget tab af signal under testen.

Chromecast med Google TV kan streame indhold i både 1080p og 4K og med HDR i både HDR10+ og Dolby Vision-formater. De, der er interesserede i lyd, skal også vide, at de får understøttelse af DTS, Dolby Audio, Dolby Digital Plus og Dolby Atmos, men som sædvanligt kræver alt dette, at dit TV og/eller højttaler understøtter formaterne, for at de kan fungere.

I hvert fald ser både Dolby Vision-indhold og almindeligt HD-indhold godt ud på vores TV, men det er godt at være opmærksom på, at du ikke får nogen form for opskalering eller lignende, som fx Nvidia Shield giver dig. Her afspilles indholdet helt som det kommer fra kilden.

Chromecast med Google TV forbindes nemt via en af fjernsynets HDMI-porte (Image credit: Peter Hoffmann)

Udover de indbyggede apps understøtter Chromecast med Google TV selvfølgelig også "casting" af indhold, og det fungerer lige så nemt og problemfrit, som det altid har gjort. Er du vant til en ældre Chromecast-enhed, vil du også opleve, at casting-processen er markant hurtigere end tidligere. Her er det også godt at vide, at dette fungerer godt fra både browsere og iOS- og Android-enheder.

Til sidst skal vi nævne mulighederne for spilstreaming, der følger med Google TV og apps, der kan downloades. Du kan installere både Googles egen Stadia-app, GeForce Now og Steam Link som separate apps, og de to første giver dig mulighed for at streame spil fra nettet, mens sidstnævnte giver dig mulighed for at streame spil fra din egen pc andre steder i huset. Alt du skal bruge for at komme i gang med dette er en spilcontroller, som du parrer med din Chromecast med Google TV i indstillingerne. Vi testede med en Xbox One X-controller, og det fungerede fint.

Selve spilleoplevelsen er en ujævn oplevelse, og alle, der har prøvet dette før, ved, at du aldrig helt slipper for den forsinkelse, der følger med at streame spil online. Oplevelsen varierer dog meget fra spil til spil, og i titler, hvor hurtige reaktioner og præcision ikke er vigtige som i turbaserede rollespil og eventyrspil, kan fungere fint. Det der kan hjælpe meget er at sørge for at "game mode" er aktiveret på TV'et, og det kan også være at det kan være en fordel at bruge Ethernet over trådløst netværk, hvis du vil have den absolut hurtigste responstid.

Skal du købe Chromecast med Google TV?

Det er ikke alle forslag, der er lige gode. Film om Bank er i sig selv et sært emne, og udvalget af film i kategorien er ikke ligerfrem ramt lige i røven. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb den, hvis ...

...du ønsker en prisvenlig og brugervenlig streaming-enhed

Vi mener, at Chromecasts popularitet i høj grad skyldes, at den er både billig og brugervenlig, og på trods af nye funktioner, ny fjernbetjening, en flot brugerflade og ny pris, er det bestemt stadig dét, du får her.

... du vil have understøttelse af 4K HDR

Hvis du har en ældre Chromecast og har savnet 4K- og HDR-understøttelse, så er den nye Chromecast med Google TV værd at opgradere til.

... du har ønsket dig en fjernbetjening til Chromecast

Den nye fjernbetjening gør det nemmere at styre afspilningen. Samtidig skal du vide, at hvis du har et tv af nyere dato, så vil du sandsynligvis også kunne udføre de fleste handlinger med tv-fjernbetjeningen.



Køb den ikke, hvis ...

... du vil have det bedste på markedet

Chromecast giver dig meget for pengene, men Nvidia Shield leverer stadig mere kraft, og giver dig opskalering af indhold og understøttelse af Android-spil.

... du kun vil have relevante søgeresultater

Søgeresultaterne er meget blandede, og her foreslår Google TV dig en masse uvedkommende fra YouTube og fra tjenester, du ikke har adgang til. Det kan være, det bliver bedre, når Google TV lærer dig at kende, men her kan tjenesten endnu ikke måle sig med søgninger i de enkelte streamingtjenester.