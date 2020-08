Googles kommende Chromecast med Android TV afsløret via FCC

Tilbage i marts kunne vi fortælle om en påstået efterfølger til Chromecast Ultra fra Google, der endelig kunne byde på et Android TV-interface og fjernbetjening, og nu ser det ud til, at det rygtede produkt kan nærme sig en lancering. 9to5Google rapporterer at søgegiganten har indsendt documenter til Federal Communications Commission (FCC) i USA for to nye enheder med modelnumrene GZRNL og G9N9N.

Som Googles ansøgning afslører, beskrives den første model som en "Interactive Media Streaming Device", mens sidstnævnte blot er opført som en "Wireless Device", hvilket gør det meget sandsynligt, at de pågældende modeller er den længeventede efterfølger til Chromecast Ultra og den medfølgende fjernbetjening.

Enheden har fået kodenavnet 'Sabrina', og siges at fungere som en Chromecast-afløser, hvilket giver brugerne mulighed for at pakke deres smarte enheder væk og giver adgang til et komplet Android TV-interface på tv-skærmen, som kan styres via den dedikerede fjernbetjening.

I henhold til en tidligere rapport fra juni vil donglen kunne prale af 4K og 60 FPS-output, understøttelse af HDR og Dolby Vision og en "auto low latency mode", som kan hjælpe med at reducere forsinkelse på Google Stadia.

Vi ved selvfølgelig ikke noget med sikkerhed, før Google kommer med en officiel udtalelse, men det burde være snart - FCC-ansøgningen taget i betragtning.