Vi får muligvis en ny 12,9-tommer iPad Air i 2024

Vi tror, at den sjette generation af iPad Air sandsynligvis bliver lanceret på et tidspunkt senere i år, og endnu et stort hint, der peger i den retning, er kommet i form af nogle lækkede tegninger, som antyder, at en større 12,9-tommer model kan være i støbeskeen.

Tegningerne kan ses hos 91mobiles (via 9to5Mac) og viser angiveligt CAD-gengivelser af iPad Air 6. Billederne er kommet fra "kilder i branchen", så der er ingen garanti for, at dette faktisk bliver det endelige design.

Den største indkommende ændring er selvfølgelig springet i den maksimale skærmstørrelse, fra 10,9 tommer på femte generation af iPad Air 2022 til 12,9 tommer denne gang - selvom forståelsen synes at være, at begge størrelser vil være tilgængelige på den næste version.

Det ser også ud til, at kameraet på bagsiden får en lille smule nyt design. Den nuværende iPad Air har et meget simpelt kameramodul med en enkelt linse, men disse tegninger viser et modul, hvor der både er en linse og en blitz.

Som på tidligere modeller af Apple iPad Air-tabletten har vi stadig Touch ID-knappen på kanten af enheden, og den sædvanlige USB-C-port og knapperne til tænd/sluk og lydstyrke er også synlige på disse lækkede CAD-gengivelser.

Mens 91mobiles henviser til, at tabletten bliver drevet af M2-chippen fra Apple, har andre kilder antydet, at den allernyeste M3-chip vil blive brugt i stedet. Uanset hvad bliver det en kraftfuld enhed, når den endelig kommer.

Med den nye 12,9-tommers størrelse vil der være endnu mindre, der adskiller iPad Air fra de dyrere iPad Pro-modeller, som i øjeblikket fås i 11-tommers og 12,9-tommers versioner. Disse tablets forventes også at få en opdatering på et tidspunkt i år.

Året 2023 var bemærkelsesværdigt for Apple, fordi det var det første år siden lanceringen af den originale iPad, hvor der ikke kom nye Apple-tablets. Derfor er vi ret sikre på, at vi kommer til at se nyheder i 2024, hvor der forventes opdateringer til stort set alle modeller.