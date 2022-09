Anmeldelse: Huawei Freebuds Pro 2 - lækker lyd i lommeformat

Pasform kan være et problem for mindre ører

Huawei Freebuds Pro 2: Anmeldelsen kort

Huawei Freebuds Pro 2 er de nyeste true wireless-øretelefoner fra Huawei. Firmaet lancerede sine første ægte trådløse øretelefoner - den første generation af Freebuds - i 2018. Siden da er deres udbud af høretelefoner kun blevet bedre.

Som mange andre produkter findes der her en standard model og en Pro-model, som første gang blev introduceret med Freebuds Pro i 2020. Ligesom Apple AirPods Pro er det en dyrere version af de almindelige Freebuds med opgraderede funktioner og en vigtig tilføjelse i form af støjdæmpning. Her er tale om avanceret ANC med tre mikrofoner.

Huawei Freebuds Pro 2 ligner på mange måder forgængerne Freebuds Pro, men har væsentlige opgraderinger, herunder et nyt design med to drivere og endnu bedre ANC. Der er nu også en dedikeret app til iOS, hvilket forgængerne manglede - gode nyheder for iPhone-ejere, da Freebuds Pro 2 dermed kan konkurrere med AirPods Pro og de nyligt lancerede AirPods Pro 2 (opens in new tab).

Der hård konkurrence på markedet for true wireless høretelefoner, og der er allerede mange produkter. det gælder både i den dyre ende, fra brands som Apple, Sony og Bose, men også for budget-modeller, hvoraf nogle endda giver topmærkerne kamp til stregen. Huawei Freebuds Pro hører til i mellemklassen, og til prisen får du både god ydelse og gode funktioner med i købet.

Huaweis Freebuds Pro 2 leverer en virkelig god oplevelse til en virkelig god pris. Lyden er fyldig og afbalanceret og opkaldskvaliteten klar og tydelig. De understøtter lyd i LDAC lyd-codec, og støjreduceringen er virkelig god, og tæt på fantastisk i sin prisklasse. De er ikke vandtætte, men har dog en IP54-certificering, så de kan tåle en tur i regnvejr.

Designet er skiller sig ud, og vi kan lide det flotte design med fine detaljer. Samtidig er høretelefonerne lette og behagelige at have på. Den største udfordring her er batterilevetiden, som er på cirka fire timer med ANC tændt. Det er lige i underkanten, og bestemt ikke imponerende sammenlignet med andre true wireless øretelefoner på markedet.

Huawei Freebuds Pro 2: Pris og tilgængelighed

Huawei Freebuds Pro 2 kom til salg i august 2022, og den officielle udsalgspris ligger på

1.499. kroner.

Huawei Freebuds Pro 2 blev lanceret i Danmark i august 2022. Prisen ligger på 1.499 kroner, så der er ikke tale om de billigste høretelefoner på markedet. Alligevel er de billigere end flere af konkurrenternes modeller. Et hurtigt blik på Apple AirPods Pro og Bose QuietComfort Earbuds viser, at de koster fra et par hundrede og op til 900 kroner mere.

Jabra Elite 7 Pro ligger tæt på samme funktioner og kostede nogenlunde det samme ved lanceringen, men de er nu ca. 500 kr. billigere. Jabras hovedtelefoner er vandtætte, men til gengæld er ANC ikke lige så god.

Huawei Freebuds Pro 2: Funktioner

App'en fungerer med iOS- og Android-enheder

Enkel og brugervenlig touch-styring

Aktiv støjdæmpning kan justeres i indstillingerne

Huawei Freebuds Pro 2 fungerer sammen med Huawei AI Life-app'en, som nu findes både til Android og iOS. Parring er hurtig og enkel. Tryk på knappen på siden af opladningsetuiet for at forbinde høretelefonerne med din telefon via Bluetooth.

For at komme i gang skal du åbne appen, og det er her, du kan justere med lyd-presets, som giver dig mulighed for at vælge imellem standard (udviklet med Devialet), forstærke bas, diskant eller stemmer. Du kan også tilføje og navngive dine egne presets. Du kan også udføre en "test af ørepudepasform", som sikrer, at de silikone-puder du har valgt, faktisk sidder som de skal. Der er tre størrelser at vælge imellem.

I appen finder du også indstillinger for støjreduktion. Du kan vælge "Dynamic", som justerer støjreduktionen på baggrund af dine omgivelser takket være eksterne mikrofoner. Eller du kan vælge mellem "Hyggelig" til steder uden ret meget støj, "Generelt" til støjende omgivelser og "Ultra" til ekstremt støjende omgivelser -som f.eks.på et fly eller et overfyldt tog. Huawei hævder, at øretelefonerne kan fjerne op til 47 dB så alt fra samtaler til mere støjende omgivelser bliver dæmpet betydeligt. Hovedtelefonerne er udstyret med hele tre mikrofoner, der lytter til omgivelserne og sørger for at fjerne støj i realtid.

Freebuds Pro 2 har en 11 mm drivere. De konverterer elektriske signaler til lyd, tænk på dem som små højttalere i dit øre - som er de samme, du finder i Apples AirPods Pro-ørepropper. Der er dog også en sekundær driver med planarmembran her, hvilket betyder, at Freebuds Pro 2 kan nå et bredere frekvensområde på 14 Hz til 48 kHz. For at sætte det i sammenhæng kan de fleste andre ægte trådløse øretelefoner kun levere fra et lydspektrum på 20 Hz til 20 kHz.

Som med mange true wireless øretelefoner kan du styret lyde enten ved hjælp af din mobilen eller ved hjælp af touch-styring på selve øretelefonerne. Det er ret nemt, og efter et par dage er det hurtiger at betjene dem med touch end at skulle åbne telefonen hver gang du vil skrue op eller ned, justere støjreduktion eller justere volumen. Stryg over "håndtaget" for at skrue op eller ned for lydstyrken, og tryk kort for at sætte på pause. Du kan tilpasse disse funktioner via app'en.

Batterilevetiden er en udfordring for de her høretelefoner. Uden støjreduktion får du ifølge Huawei 6,5 times batteri i ørepropperne og 30 fra opladeetuiet (vores oplevelse var tættere på 5,5 til 6 timer). Det falder markant med ANC slået til, for her kan du kun forvente ca. 4 timer fra øretelefonerne og yderligere 18 timer fra etuiet.

Disse tal er ikke forfærdelige - og du får en fuld opladning på kun ca. 45 minutter fra etuiet - men de er et par timer under nogle af konkurrenternes øretelefoner: Sony WF-SP800N-øretelefoner giver 9 timer, og Sennheiser Momentum True Wireless 2 kan prale af 7 timer. De svarer dog meget godt til Apple AirPods Pro med 5 timer. Etuiet oplades via USB-C, men understøtter også trådløs opladning.

Huawei Freebuds Pro 2: Design

Flot design

Lette ørepropper på 6,1 g

Muligheder for blank finish i blå, sølv og hvid

Huawei Freebuds Pro 2 kommer i en blank finish og fås i tre farver: Silver Blue, Silver Frost og Ceramic White. Det kan oversættes til en skinnende lyseblå, skinnende grå og en lidt mere mat hvid. Vi anmeldte den hvide version. Det medfølgende opladningsetui har samme farve og finish.

Den hvide version ser flot ud, og det er især lækkert, at de ikke tager imod fingeraftryk, hviket er rart. Ørepropperne selv er kompakte og diskrete, når de først sidder i dine ører. De stikker ikke for langt ud, og selv om stilkene er der, så er de forholdsvis korte, og deres slanke design betyder, at de ser godt ud, når du har dem på.

Du kan vælge mellem tre størrelser af silikone-dutter, og hvis du er i tvivl om pasformen kan du udføre et tjek i app'en, for at sikre dig, at du har valgt rigtigt.

De er lette med 6,1 g pr. øreprop - Apple AirPods Pro vejer kun 5,4 g, men masser af ørepropper er tungere, f.eks. Bose QuietComfort-knopperne på 8,5 g. Designet og vægten betyder, at de er behagelige at have på i lange perioder.

Selv om Freebuds Pro 2 ikke udtrykkeligt er designet til træning, bør de klare sig godt til let til moderat træning. Med en IP54-klassificering for stænktæthed kan de klare en smule sved og let regn, og vi prøvede dem på løbetur, hvor de holdt sig på plads.

Huawei Freebuds Pro 2: Lydkvalitet

Fyldig og lidt varm lyd

Ekstra mange detaljer og klarhed fra fabrikken

God dynamisk ANC

Første generation af Freebuds havde god lyd, uden at være førende i klassen. Den nye generation er væsentligt forbedret, og det skyldes nok delvist, at Freebuds Pro 2 er blevet udviklet i samarbejde med Devialet, der er specialister i lydteknologi. Devialet står bl.a. bag de hundedyre Bluetooth-højttalere "Phantom I", hvor den dyreste version koster 28.490 kr.

Takket være de dobbelte drivere er der kraft og bredde over alle frekvenser. Resultatet er mest imponerende i bassen, især i de små og lette trådløse øretelefoner.

Bassen er dog ikke dominerende, og da de er tunede i samarbejde med Devialet, er lyden med standard EQ meget velafbalancer. Bas, mellemtoner og diskant over hele frekvensområdet er skarpe og klare. De leverer generelt et bredt og detaljeret lydbillede, men i nogle sange med mange detaljer i mellemtone-området, forsvinder enkelte detaljer i mellomtone- og diskanområdet ind imellem.

Du sandsynligvis få lidt bedre lydkvalitet fra mere avancerede ørepropper som Bose QuietComfort Earbuds. Men medmindre du er ude efter audiofil lydkvalitet, vil de fleste mennesker være godt tilfredse med den ydelse, der leveres her - og de vil måske endda bemærke detaljer i deres yndlingsnumre, som de ikke har kunnet høre før, som vi gjorde.

Hvis du lytter på en enhed, der understøtter det, får du højopløst lyd i LDAC-kvalitet (bruger mere batteri). Det er et førsteklasses lydformat i høj opløsning, som er skabt af Sony. Vi testede knopperne med en Sony Xperia 1 IV (opens in new tab), som understøtter formatet og Huawei Freebuds Pro 2 lød virkelig godt, uanset hvad vi spillede.

ANC er også forbedret i forhold til forgængeren. De fjerner ikke lyden helt, men på togrejser og i andre støjende omgivelser som f.eks. på en travl cafe forsvinder larm og snak i baggrunden, så du kan nyde din musik.

Stemmeopkald lyder klart med Huawei Freebuds Pro 2 takket være ekstra eksterne og interne mikrofoner. Der er også en HD-opkaldsfunktion, som man kan slå til og fra, der forbedrer lyden betydeligt - men som også bruger mere batteri.

Der er forskellige indstillinger for støjreduktion, og du kan vælge i app'en eller med touch-styring. Du kan også slå "dynamisk" støjreduktion til, hvilket betyder, at knopperne bruger de eksterne mikrofoner til at lytte til, hvad der sker, og justerer støjreduceringen, så den er kraftig eller mindre kraftig alt efter behov. Det fungerer effektivt, så vi hele tiden var godt beskyttet imod larm udefra - både på en travl gade og inde i en mere stille butik.

Der er også en "bevidsthed"-tilstand, som slår ANC fra, så og forstærker udefra kommende lyde, så du kan færdes sikkert i trafikken eller hvis du har brug for at høre beskeder via højttalere i en lufthavn.

Du kan selv bestemme, om høretelefonerne skal registrere, når du tager dem ud ad ørene, så musikken bliver sat på pause. Det fungerer det meste af tiden, men fejlede også et par gange.

Huawei Freebuds Pro 2: Skal du købe dem?

Køb dem, hvis…

Du kan lide blank finish med fine detaljer

Det er ikke alle, som er begejstrede for den blanke finish. Men du slipper for hele tiden at skulle fjerne støv og fingeraftryk.

Du gerne vil holde verdens larm på afstand

Støjreduceringen er virkelig god, så hvis du holder af at lukke verden ude og lytte til din musik, så er dette et par rigtig gode øretelefoner til dig.

Du vil have god lyd

Her får du generelt god lyd på tværs af genrer. Flot lydbillede med mange detaljer og god balance imellem elementerne.

Køb dem ikke, hvis…

Du vil have høj lyd i ørerne

Lyden er fremragende og velafbalanceret, men den er ikke vildt høj. Det er godt for ørerne, men hvis du hører til typen, der ind imellem bare må have fuld blæs på, så er de ikke det rigtige for dig.

Du vil have lang batterilevetid

Trådløse in-ear hovedtelefoner holder ikke en evighed, men fire timer med ANC er ikke imponerende. Så hvis du har brug for længere batterilevetid uden tid til at lade op undervejs, skal du nok kigge efter nogle andre ørepropper.

Du har et stramt budget

Hvis du gerne vil spare penge, så kan du godt finde attraktive true wireless høretelefoner til lavere priser. Du må så desværre undvære den gode støjreducering.

Også værd at overveje…

Hvis vores anmeldelse af Huawei Freebuds Pro 2 får dig til at overveje andre ægte trådløse øretelefoner, så tag et kig på disse tre støjreducerende øretelefoner som alternativer.

